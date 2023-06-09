Skynet близится: американцы доигрались с искусственным интеллектом



Stealthy XQ-58A Valkyrie

Симуляция Гамильтона



Полковник Гамильтон еще молод для того, чтобы заговариваться на международных форумах. Источник: thedrive.com

«Это был гипотетический мысленный эксперимент, а не симуляция».

«Мы никогда не проводили этот эксперимент… Несмотря на то, что это гипотетический пример, он иллюстрирует реальные проблемы, связанные с возможностями ИИ, и именно поэтому ВВС привержены к этическому развитию ИИ».

Пища для размышления

«Область знаний, рассматривающая разработку таких технологий, чтобы действия вычислительных систем напоминали разумное поведение, в том числе поведение человека».

«Наборы данных, с которыми мы имеем дело, стали настолько большими и сложными, что, если у нас не будет чего-то, что поможет их сортировать, мы просто погрязнем в этих данных».



Hellfire под крылом дрона MQ-1B Predator. Источник: businessinsider.com

«ИИ очень хрупок, т. е. его легко обмануть и манипулировать им. Нам нужно разработать способы сделать ИИ более надежным и лучше понимать, почему программный код принимает определенные решения».

«Мы рекомендуем проведение расширенных исследований, направленных на обеспечение надёжности и доброжелательности систем ИИ с растущей мощностью. Системы ИИ должны делать то, что мы хотим, чтобы они делали».