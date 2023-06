Stealthy XQ-58A Valkyrie

Полковник Гамильтон еще молод для того, чтобы заговариваться на международных форумах. Источник: thedrive.com

«Это был гипотетический мысленный эксперимент, а не симуляция».

«Мы никогда не проводили этот эксперимент… Несмотря на то, что это гипотетический пример, он иллюстрирует реальные проблемы, связанные с возможностями ИИ, и именно поэтому ВВС привержены к этическому развитию ИИ».

Пища для размышления

«Область знаний, рассматривающая разработку таких технологий, чтобы действия вычислительных систем напоминали разумное поведение, в том числе поведение человека».

«Наборы данных, с которыми мы имеем дело, стали настолько большими и сложными, что, если у нас не будет чего-то, что поможет их сортировать, мы просто погрязнем в этих данных».



Hellfire под крылом дрона MQ-1B Predator. Источник: businessinsider.com

«ИИ очень хрупок, т. е. его легко обмануть и манипулировать им. Нам нужно разработать способы сделать ИИ более надежным и лучше понимать, почему программный код принимает определенные решения».

«Мы рекомендуем проведение расширенных исследований, направленных на обеспечение надёжности и доброжелательности систем ИИ с растущей мощностью. Системы ИИ должны делать то, что мы хотим, чтобы они делали».

24 мая на оборонной конференции Королевского аэрокосмического общества Future Combat Air & Space Capabilities Summit в Лондоне полковник ВВС США Такер Гамильтон поведал историю о бездушии искусственного интеллекта.В ходе моделирования боя система управления воздушным ударным дроном пошла против своего оператора и уничтожила его. Естественно, виртуально. Как утверждал сам Гамильтон, машина получала бонусы за уничтоженные объекты, но оператор не всегда подтверждал работу по целям. За это и поплатился. Для решения проблемы беспилотник отправил в пункт управления ракету. По всей вероятности, это был экспериментальный беспилотник Stealthy XQ-58A Valkyrie, и работал он по наземным ЗРК.Особенностью машины является возможность автономной работы без связи с оператором. Чем, собственно, искусственный интеллект и воспользовался, виртуально устранив своего удаленного погонщика. В ответ на это системные администраторы запретили машине подобные штуки, но и здесь ИИ не растерялся – уничтожил ретрансляторную вышку и снова вышел в автономное плавание.История Гамильтона мгновенно разлетелась по всему свету. Мнения разделились полярно – кто посчитал, что это очередной треп некомпетентного вояки, кто-то усмотрел здесь зарождение пресловутого Skynet. Еще чуть-чуть и киборги завоюют мир, а людей будут отстреливать за бонусные баллы. Дыма от высказываний полковника оказалось много, но истина, как обычно, где-то посередине.Неопределенности добавила пресс-секретарь штаб-квартиры ВВС в Пентагоне Энн Стрефанек, превратившая слова Гамильтона в анекдот. Для издания The War Zone она высказалась:Да и вообще, слова полковника были вырваны из контекста, не так поняты и больше похожи на курьез. Никто другой реакции от Пентагона и не ожидал – шум вокруг события поднялся немалый, что грозило серьезными последствиями для всей программы. Надо же, искусственный интеллект, оказывается, лишен морали. Хотя и действует по человеческой логике.В начале июня уже сам Такер Гамильтон попытался дезавуировать свои слова на конференции в Лондоне:Казалось бы, вопрос закрыт, и зрителям можно расходиться. Но пока рано.Для начала разберемся с самим термином «искусственный интеллект», о котором все знают, но немногие могут дать даже примерное определение. Будем пользоваться формулировкой Международного терминологического словаря образца 2008 года, в котором ИИ:То есть это общепринятое на Западе определение.Походило ли поведение машины, когда она решила «успокоить» своего оператора, а потом сокрушить вышку ретранслятора? Безусловно, походило – правильным образом мотивированный убийца способен и не на такое. Если углубиться в классификацию, то можно найти конкретный тип ИИ – так называемый адаптивный (Adaptive AI), «подразумевающий способность системы адаптироваться к новым условиям, приобретая знания, не закладываемые при создании».Теоретически ничего удивительно в поступке «мозгов» Stealthy XQ-58A Valkyrie в ходе эксперимента нет. Как справедливо отметил Гамильтон в своем докладе, в программу изначально даже не вводили ограничения на уничтожение своего оператора – машина всему обучилась сама. А когда напрямую запретили бить своих, искусственный разум адаптировался в очередной раз и срубил вышку связи.К программистам вообще много вопросов. Например, почему ему не вшили алгоритм потери бонусов за удары по своим? Частично на этот вопрос ответил отставной генерал ВВС США Пол Сельва еще в 2016 году:Ну вот программисты из истории полковника Гамильтона, видимо, и погрязли.Теперь о том, почему оправданиям Пентагона и Гамильтона стоит верить с очень большой натяжкой.Во-первых, полковник не просто рассказал историю как бы между строк, в отвлечении от основного доклада – он этой теме посвятил целую презентацию. Уровень лондонской конференции Future Combat Air & Space Capabilities Summit никак не располагает к шуточкам. По данным организаторов, участвовали не менее 70 именитых лекторов и более 200 делегатов со всего мира. От ВПК работали представители BAE Systems, Lockheed Martin Skunk Works и еще нескольких крупных компаний.Кстати, тема Украины сквозила чуть ли не в каждом докладе – Запад чутко отслеживает события и рефлексирует по итогам.Выпалить на столь представительном форуме откровенную лажу, взбудоражить полмира, а потом извиниться, что оговорился? Если так и есть на самом деле, то репутацию Гамильтона уже не отстирать. Только вот уровень компетенций полковника просто зашкаливает, и это вторая причина, почему к его первым словам стоит прислушаться.Такер Гамильтон заведует отделом испытаний и операций с искусственным интеллектом на базе ВВС Энглин во Флориде. Под направление на базе создана 96-я оперативная группа в 96-м испытательном крыле. Гамильтон не первый год работает с ИИ в авиации – несколько лет конструирует частично автономные F-16 Viper, для которых разрабатывается инфраструктура VENOM. Работы идут вполне успешно – в 2020 году виртуальные бои истребителей с ИИ и с реальными пилотами закончились со счетом 5:0.В то же время не обходится и без сложностей, о которых Гамильтон еще в прошлом году предупреждал:В 2018 году Гамильтон со своей автоматической системой Auto GCAS выиграл конкурс Collier Trophy. Алгоритмы ИИ научились определять момент потери контроля над самолетом со стороны пилота, автоматически принимали управление и уводили машину от столкновения. Говорят, Auto GCAS уже кого-то спас.В итоге, вероятность того, что Гамильтона попросили сверху отречься от своих слов гораздо выше вероятности, что профи такого уровня сморозил ерунду. Причем очень коряво сослались на некие «мысленные эксперименты» в голове полковника.Среди скептиков относительно исхода и издание The War Zone, журналисты которого сомневаются, что пресс-секретарь Пентагона Стефанек действительно в курсе того, что происходит в 96-м испытательном крыле во Флориде. The War Zone подал запрос на базу Гамильтона, но пока без ответа.Бояться военным действительно есть чего. На программы ИИ в интересах обороны тратятся огромные средства, дабы не дать Китаю и России хотя бы приблизиться по уровню к Америке. Гражданское же сообщество немало обеспокоено перспективами появления «Терминаторов» со «Скайнетами» в придачу. Так, январе 2018 года видные мировые учёные подписали открытое письмо, призывающее специалистов задуматься о стремлении создавать всё более сильный искусственный интеллект:Со слов Гамильтона, ИИ делает далеко не все, что хочет человек.