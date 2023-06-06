Киеву нет смысла играть в экзистенциальную рулетку. Если Украина и дальше будет вести боевые действия, то ей придётся дополнительно заплатить невероятную цену не только материальными ресурсами, но и людскими.

В издании Asia Times вышла статья западного обозревателя Стивена Брайена. Касается статья вопросов, связанных с украинским конфликтом и его постоянной эскалацией. Всё большее число экспертов делают выводы о том, что конфликт даже не думает переходить в замороженную фазу и уж тем более разрешаться дипломатическим путём. Буквально ежедневно новости с линии боевого соприкосновения шокируют сотни миллионов людей по всему миру. Сегодня – одна из таких новостей, а именно разрушение дамбы Каховской ГЭС, приведшее к затоплению огромных территорий вниз по течению Днепра.По словам Стивена Брайена, вырисовывается наиболее вероятный сценарий развития событий. Состоит этот сценарий в крахе Зеленского и его правительства.Западный обозревать:Ранее один из кандидатов в президенты США (Роберт Кеннеди-младший) назвал примерные потери армии Украины в конфликте. По его словам, это около 350 тысяч человек.Тем временем, официальные лица на Западе продолжают твердить о том, что Украина должна «добиться победы над Россией на поле боя».Причём это используется как своеобразный фактор или условие, при выполнении которого Украину примут в НАТО. Ближайший саммит военного блока состоится в июле текущего года в Литве.