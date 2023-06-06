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Западный эксперт: Киеву нет смысла играть в экзистенциальную рулетку

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Западный эксперт: Киеву нет смысла играть в экзистенциальную рулетку

В издании Asia Times вышла статья западного обозревателя Стивена Брайена. Касается статья вопросов, связанных с украинским конфликтом и его постоянной эскалацией. Всё большее число экспертов делают выводы о том, что конфликт даже не думает переходить в замороженную фазу и уж тем более разрешаться дипломатическим путём. Буквально ежедневно новости с линии боевого соприкосновения шокируют сотни миллионов людей по всему миру. Сегодня – одна из таких новостей, а именно разрушение дамбы Каховской ГЭС, приведшее к затоплению огромных территорий вниз по течению Днепра.


По словам Стивена Брайена, вырисовывается наиболее вероятный сценарий развития событий. Состоит этот сценарий в крахе Зеленского и его правительства.

Западный обозревать:

Киеву нет смысла играть в экзистенциальную рулетку. Если Украина и дальше будет вести боевые действия, то ей придётся дополнительно заплатить невероятную цену не только материальными ресурсами, но и людскими.

Ранее один из кандидатов в президенты США (Роберт Кеннеди-младший) назвал примерные потери армии Украины в конфликте. По его словам, это около 350 тысяч человек.

Тем временем, официальные лица на Западе продолжают твердить о том, что Украина должна «добиться победы над Россией на поле боя».
Причём это используется как своеобразный фактор или условие, при выполнении которого Украину примут в НАТО. Ближайший саммит военного блока состоится в июле текущего года в Литве.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:52
      +7
      играть в экзистенциальную рулетку

      У нас тоже был такой человек, Мишка Меченный, любил выражаться так, чтоб никто не понял (даже он сам), но звучало по-умному.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:48
    +9
    А кого это волнует на Западе?Положить миллион украинцев ради вреда России?Да пожалуйста!Это же не бесценные англосаксы.Впрочем,за своих маргиналов они тоже не особо пекутся.
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 20:52
      +1
      Миллион человек который мог бы быть россиянами если бы события сложились по другому.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 21:00
        +1
        История не имеет сослагательного наклонения..Впрочем,при раскладе освобождения большой части Украины произошел бы исход этих миллионов на Запад,а большая часть оставшихся начала по тихому гадить.Тридцать лет-практически два поколения воспитывалось в ненависти к нам
        1. Комментарий был удален.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:02
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А кого это волнует на Западе?

      Запад понятие растяжимое. США это Запад. Европа это Запад. Лично у меня складывается стойкое ощущение, что Запад воюет с Западом на Нашей территории и цель США отнюдь не Россия с Китаем. И у США абсолютно беспроигрышная партия
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:51
    0
    Тем временем, официальные лица на Западе продолжают твердить о том, что Украина должна «добиться победы над Россией на поле боя».
    . Могилизация скакуасов... территория освобождает, ещё, как бонус, много, много, одиноких, неприкаяных украинских ДЕВИЦ!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:02
      +1
      Цитата: rocket757
      Могилизация скакуасов... территория освобождает, ещё, как бонус, много, много, одиноких, неприкаяных украинских ДЕВИЦ!

      Ага, только они с Украины уже давно срулили, по данным проводимых американцами соцопросов - как раз молодые бабцы в товарном возрасте скрутили все
  4. Быков.
    Быков. Сегодня, 20:54
    +1
    Так они не во что и не играют. Это ими играют и вертят паганые наглоссаксы.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:22
    +1
    а я смотрю для европы и для сша это шоу кто че говорит и пишет !
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:28
    0
    один из кандидатов в президенты США (Роберт Кеннеди-младший) назвал примерные потери армии Украины в конфликте. По его словам, это около 350 тысяч человек.