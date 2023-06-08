Военные восстания и осады Константинополя в конце XI века



Сражение. Х–ХI вв. Худ. П. Тенг.

жгли и грабили весь восток, а взволновавшиеся скифы делали набеги на Фракию и Македонию; так что этими двумя врагами опустошаема была почти вся Азия и Европа.

…тяжко пришлось Михаилу и на востоке, и на западе (начало всем несчастиям бы положили его предшественники), – писал Пселл, – и любой, даже самый стойкий, на его месте поддался напору бедствий и смирился бы со злом.



Воины ромеи ХI в. Худ. Е. Ю. Емельянов, В. Е. Шиканов

Восстание Русселя де Байоли

Топарх Нестор идёт на Константинополь



Влахерна. Стены Константинополя. Современный вид снаружи. Стамбул. Турция. Фото автора.

«Тираны» в борьбе за Константинополь

Происходил из очень знатного рода, был высокого роста, имел красивое лицо и превосходил окружающих силой своего ума и крепостью рук.



Турки. Изображение на тарелке. XI–XII вв. Музейный остров. Берлин. ФРГ. Фото автора.

Святейшие патриархи, синод и сенат призывает вас в славный храм Божьей Премудрости.



Остатки дворца Буколеон. Современный вид снаружи. Стамбул. Турция. Фото автора.



Печенежка. Издательство Osprey Publishing.

Настало время Алексею Комнину брать столицу

«Это была смешанная толпа фракийцев, македонцев, ромеев, варваров. По отношению к своим соплеменникам они вели себя хуже врагов, и дело дошло до кровопролития. Они оскверняли дев, посвятивших себя богу, и насильничали над замужними женщинами, они вытаскивали украшения из божьих храмов и не щадили даже священных сосудов... Встретив сенаторов, они стаскивали их с мулов, а некоторых раздевали и пускали полуголыми по улицам. И это происходило в течение целого дня».



Василевс Х–ХI вв. Военно-историческая миниатюра. «Солдатики Публия»