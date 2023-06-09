Как Россию сделали дойной коровой Запада

Советская Атлантида
Руководители РФ, «эффективные менеджеры», променявшие великую науку, образование, культуру, индустрию, которая досталась им в наследство от советской цивилизации, на «партнёрство» с Западом, уверяли народ, что в СССР умели делать только галоши. Однако это откровенная брехня и дезинформация.
Это сейчас в РФ, как теперь стало ясно, приходится всё покупать: от гвоздей и подшипников до тракторов, станков и электроники, у Китая или сохранивших заводы белорусов. А в могучем Союзе, несмотря на наличие ряда проблем, делали всё сами. Мы были в рядах мировых лидеров в ведущих сферах развитой индустрии: станкостроении, робототехнике, гражданской авиации, космической отрасли и т. д.
СССР к 1985 году оправился от всех бед и разрушений, как и Российская империя перед крушением, накопил огромные богатства. Понятно, что имелись проблемы. В частности, при Хрущёве и Брежневе верхушка отказался от «рывка к звёздам», «прекрасного далёка», и страна стала проедать будущее, тянуть трубы на Запад и строить общество потребления.
Но, с другой стороны, «Советская Атлантида» – как высокоразвитая цивилизация, культура будущего, продолжала существовать. У нас была лучшая школа в мире, система воспитания, дающая стране миллионы творцов и созидателей. Прекрасная наука, которая имела такие залежи под спудом, что Союз имел потенциал рвануть в будущее, оставляя весь мир в далёком прошлом. Накапливался чудесный потенциал, создавались высочайшие технологии и новинки техники. У нас был мощнейший ВПК, спецслужбы и армия. Враг не мог нас разгромить снаружи.
СССР в 1985 году был настоящей сверхдержавой, которую боялись и уважали на Западе. В нашей сфере влияния была значительная часть планеты. Третий мир мог процветать, пока имелся баланс сил между СССР и США. Китай тогда по сравнению с нынешним положением был третьестепенной державой. СССР занимал второе место в мире по экономической мощи! Производительность труда в нашей экономике вдвое превышала среднемировой уровень.
«Витрина капитализма»
Обычно доморощенные западники, хуля СССР, сравнивают его с США. Вот, мол, настоящая сверхдержава, в которой и людей в космос отправляли, и самый мощный авианосный флот имели, но при этом люди прекрасно жили, много потребляли, имели дома, по нескольку автомобилей на семью, путешествовали по стране и миру. Но это обманка: нужно рассматривать США и коллективный Запад в целом, вместе с их производственно-сырьевой периферией в Азии, Африке и Латинской Америке.
Уровень жизни в странах Африки, Азии и Латинской Америки был очень далёк от среднесоветского. Там компрадорская буржуазия, прозападная верхушка купалась в роскоши, а народ жил и живёт в нищете и бедности. А создали эту неоколониальную систему бывшие западные великие державы – Британия, Франция, США и т. д. США, имея мировую валюту – доллар, давали этим странам зелёную макулатуру, а получали реальные ресурсы – нефть, газ, золото, уран, алмазы, лес и т. д. Плюс крайне дешёвую рабсилу.
Вот и получается, что если сложить США, где тогда получали по 2–3 тыс. долларов в месяц, с её промышленно-сырьевым придатком – Мексикой, где люди работали за 50 долларов в месяц, или с Чили, Венесуэлой и Филиппинами, то получится, что средний человек всего капиталистического мира жил хуже среднего человека из СССР. А в СССР и в РФ показывали лишь «витрину капитализма» – средний класс в США, во Франции или ФРГ. То есть капиталисты и средняя буржуазия на Западе процветали, эти картинки и показывали. А вот рабочие, включая женщин и детей, где-нибудь в Мексике или на Филиппинах, работали за 1–1,5 доллара в день. Отсюда и процветание метрополий, «хозяев жизни», «избранных», которые оказались на вершине пищевой, потребительской пирамиды.
Плюс стоит помнить о страшных социальных болезнях капиталистической (в сущности, рабовладельческой, на базе ссудного процента) системы. Массовая проституция, включая детскую, по сути, новое рабовладение; наркомания, включая лекарственную; алкоголизация; сознательное упрощение системы образования, дебилизация целых поколений; массовая преступность; армия безработных, бездомных, люмпенов; резкое социальное расслоение, социальная несправедливость и многое другое. В СССР этого не было, либо имелось в зародыше, не угрожая обществу.
При этом продолжительность жизни в СССР лишь немногим уступала продолжительности жизни англичан или американцев. 80% людей жили в отдельных квартирах, которые предоставлялись бесплатно! В Союзе имелась многомиллионная армия образованных, высококвалифицированных рабочих, хорошая система технического, профессионального образования. То есть была база для технологического рывка, если бы руководители СССР пошли не по пути сдачи всего и вся, а в направлении модернизации, совершенствования системы, как в Китае. Ведь СССР не уступал коллективному Западу, а местами и имел преимущество в самолетостроении, космосе, энергетике, машиностроении, атомной отрасли, станкостроении, производстве композитных материалов, лазерной технике и во многом другом.
Таким образом, Советская Атлантида была страной колоссальных возможностей, обладала огромным потенциалом для развития, рывка в будущее. В частности, имелся золотой запас в 2,5 тыс. тонн золота. Только на базе него можно было спокойно создавать свободные экономические зоны, технополисы и технопарки, доставая из запасников технологии будущего.
Ставка на развал СССР
Однако случилась страшная геополитическая, цивилизационная и государственная катастрофа – развал СССР. Огромный, просто немыслимый русский потенциал и богатства были растрачены впустую и просто разграблены. Запад на некоторое время был спасён от новой Великой депрессии и кризиса капитализма.
Хозяева Запада при помощи сгнившей верхушки СССР во главе с Горбачёвым избежали краха и провернули новое величайшее ограбление России (первое было после революции 1917 года). Чтобы склонить советские верхи к почётной капитуляции (пообещали включить в мировую элиту и долю в советском наследстве), США с союзниками с 1981 года поводят ряд информационно-психологических операций, подкрепленных рядом локальных военных операций на периферии.
В частности, американцы усилили помощь афганским повстанцам, затягивая СССР в этот длительный, истощающий конфликт. Западные спецслужбы при поддержке Саудовской Аравии и Пакистана пытаются столкнуть советскую (Русскую) цивилизацию с исламским миром. Американцы поддерживают антисоветские элементы в Польше, заставляя Москву поить и кормить поляков, которые своими экспериментами довели экономику до краха. Зная о том, что СССР подсел на «нефтегазовую иглу», США добиваются троекратного падения мировых цен на них, резко уменьшая валютные доходы СССР.
Американцы пугают престарелую верхушку СССР сказками о «звёздных войнах», заставляя сжигать ресурсы в ненужной гонке вооружений (оружия было уже достаточно, чтобы защитить СССР, а враг и не думал воевать). Англосаксы через все доступные каналы обрабатывают массовое сознание жителей СССР, затачивая население на завышение их потребительских стандартов, на развитие общества исключительно потребления. Программа: «колбаса, джинсы и жвачка».
Продолжение следует…