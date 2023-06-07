Каховская ГЭС: кто, что и зачем?

Фактически на момент публикации пройдут уже сутки с того момента, как вода хлынула через бывшую Каховскую ГЭС и начала подтопление расположенных ниже районов. И именно сейчас, не по «горячим следам», а хорошо подумав над произошедшим, мы и предлагаем свой вариант видения ситуации.
Мы не претендуем на полную объективность и достоверность, но у товарища полковника Ставера многолетний практический опыт именно в данном направлении: порче военного и не очень имущества противника любыми способами. И, отталкиваясь именно от его опыта, мы и сделали данный анализ.
Что произошло?
В принципе, все уже видели кадры воды, рвущейся через верх плотины. Это очень важный факт, что именно через верх, переливом, а не потоком через открытые шлюзы. Началось затопление островов, левого берега, частично правого…
В общем именно то, что бывает, когда прорывает плотину. Все в соответствии с законами физики. На сегодняшний день Каховской ГЭС больше нет, ее фактически смыло. Что будет дальше – вообще отдельная тема.
Кто виноват?
Тут, естественно, мнения очень сильно разделились. Стороны, ожидаемо, обвиняют в техногенной катастрофе друг друга, но будем объективны: какие бы не были представлены доказательства, в глазах мирового сообщества будет виновата Россия.
На Западе уже считают, что от разрушения дамбы выиграла только наша сторона.
Например, американский аналитик по вопросам обороны Майкл Кларк выдал SkyNews такое мнение. По его словам, россиянам уничтожение плотины было гораздо выгодней, чем Украине.
«Трудно поверить, что Украина стояла за атакой на плотину, поскольку ей нечего было выиграть. Очень трудно поверить, что Украина сделала бы это. Даже если бы они могли, следует помнить, что взрыв произошел на российской стороне плотины. И из-за затопления Днепра ВСУ будет сложнее форсировать его во время будущего контрнаступления.
Хотя это было бы плохо для Крыма и русских, живущих в Крыму, несомненно, я считаю, что это скорее Россия, чем Украина. Украина ничего не выиграет от этого, Россия выиграет многое»
Хотя это было бы плохо для Крыма и русских, живущих в Крыму, несомненно, я считаю, что это скорее Россия, чем Украина. Украина ничего не выиграет от этого, Россия выиграет многое»
Ну если американский эксперт сказал, что выиграем многое, значит, никаких сомнений на этот счет. Но мы все-таки сомневаемся и попробуем раскидать пасьянс именно на тему «Кому выгодно».
Россия
Срыв наступления ВСУ в районах, находящихся ниже плотины. Очень сильно так себе версия. Наши войска находятся на левом, низменном берегу Днепра. И, кстати, когда они туда уходили из Херсона, не раз прозвучало, что если будет затопление – затопит все и всех.
Собственно, затопило. Что и требовалось доказать, но здесь превращение левого берега в болото и затопление всех оборудованных позиций российской армии вкупе со смывом минных заграждений – это никак нельзя назвать сильным ходом в планировании ведения СВО. Да, у нас часто именно с планированием бывает непросто, но не до уровня организации техногенных катастроф.
То, что ушел личный состав ВСУ, который размещался на островах – так себе достижение, особенно учитывая, что наши тоже эвакуировались.
Больше каких-либо выгод для России придумать не смогли, как не старались.
Украина
Здесь все намного интереснее. Получился целый такой список.
1. Обмеление Днепра выше по течению. В районе Угледара. Что делает более простым его форсирование при наступательной операции. Или контрнаступательной, не принципиально, главное – упрощает процедуру пересечения русла реки и опасности, с этим связанные.
2. Уход воды из прудов-накопителей Запорожской АЭС. Просто прекрасный маневр давления на Россию со всех сторон. Никому в Европе не нужен еще один атомный чайник в раздрае, они Чернобыль еще не забыли. Да, станция не в рабочем режиме, воды для охлаждения нужно не так и много, но если ее не будет, надо останавливать блоки, разгружать реакторы и выгружать топливные сборки. В общем – прекрасный повод для того, чтобы возбудить МАГАТЭ и очередной раз попытаться выставить наши войска с территории АЭС под давлением мирового сообщества.
3. Крым. То, что Аксенов сказал, что все в порядке, опровергают в соцсетях. Крым УЖЕ наглотался в системы водозабора грязной воды, которая пошла по трубам в квартиры нескольких населенных пунктов. Дальше будет хуже, дальше воды станет не хватать. Перспектива так себе, но в принципе об отдыхе в Крыму и так лучше забыть по многим причинам. А вот с жителями придется работать в плане обеспечения их водой.
4. Превращение левого берега, занятого российскими войсками, в болото. Да. Об этом предупреждали еще тогда, когда было перегруппировство из Херсона. Берег затопило, мины смыло, траншеи и блиндажи скрылись под водой. Теперь придется отводить войска вглубь, дальше от берега, а как это используют украинцы – вопрос. Но со временем увидим, как-то да используют.
В целом, расклад не в пользу украинцев, но это доводы в пользу нищих. Сейчас весь мир бросится обвинять Россию в техногенной катастрофе, и доказать, что мы тут не при чем, будет сложно. Но для нас, в смысле, авторов и читателей, это и не важно, мы же не в МИДе находимся.
Нам важнее понять, что произошло на самом деле. Понятно, что всю возможную информацию по этому запутанному делу мы и через 50 лет вряд ли узнаем, да многие и не доживут до этого момента. Но кое-что мы уже сейчас сможем предположить.
Чем уничтожали?
Здесь все очень интересно. Вообще столько версий, сколько нам пришлось изучить, не было давно. И основное большинство проходило по ведомству РЕН-ТВ. Не хватало только инопланетян с боевыми лазерами, все остальное было. Но всю ненаучную и научную фантастику мы отбросим, и пройдемся по более-менее вменяемым версиям, хотя и они, честно говоря, критики не выдерживают.
1. РСЗО. Один интернет-деятель чуть ли не своими глазами видел, что летели «Хаймарсы», другая часть блогеров начали разгонять тему «Ольхи».
Да, надеемся, что всем читателям тоже стало смешно. Вот если бы в распоряжении ВСУ были немецкие ракеты «Таурус», с бетонобойной БЧ, вот тут да, был бы серьезный разговор. Но чем могло закончиться ковыряние высокопрочного бетона плотины осколочно-фугасными боеголовками «Хаймарса» или «Ольхи», которая фактически «Смерч», обсуждать несерьезно даже как-то.
Просто предлагаем вспомнить вам историю Антоновского моста в Херсоне. Сколько «Хаймарсов» на него израсходовали ВСУ? Только 19 июля прошлого года извели два залпа. И что? И ничего. Мост, который ковыряли с 25 февраля, стоял. А долбили по нему обе стороны весьма прилично всем, от арты до авиационных боеприпасов. И мост ушатали при отступлении наши, взорвав несколько пролетов.
Вот где все «Хаймарсы». Заметим – это просто мост, а не плотина, которая призвана сдерживать сотни тысяч тонн воды, которая давит от души.
Сейчас кто-то может сказать, что, дескать, если ударить по запорам… Ну да. КВО у большинства боеприпасов «Хаймарса» - 7 метров. Да, попасть в здание – запросто. В затвор – удачи, причем, без издевки (почти).
В общем, вопрос о целесообразности применения РСЗО без специализированных боеприпасов считаем глупым.
2. Артиллерия. Вот тут есть варианты, но они тоже кривые. Конечно, бетонобойные снаряды 152-155-мм – это дело более интересное, чем ракета. Бетонобойный снаряд – он толстостенный, потому может войти за счет прочности корпуса в бетон и только после этого взорваться.
У упомянутого «Тауруса» и корпус прочный, специальный, и путь боеголовке пробивает кумулятивный заряд.
Но сколько нужно снарядов, чтобы расстрелять хотя бы одну задвижку? Даже если в темноте (а дело было ночью), даже прямой наводкой – это не один залп. И что, эту канонаду ни один человек не слышал?
И где хоть какие-то отметины от этого концерта на зданиях? На видео полный ноль. Не было там артиллерии.
3. ДРГ. Тут два варианта, один ненаучно-фантастический. С него и начнем. Многие украинские СМИ начали говорить о том, что плотина была заминирована еще в прошлом году и даже выкладывали видео какого-то беззубого организма, который давал интервью какому-то блогеру, а после разговора как раз собирался идти и минировать ГЭС. В машинном зале.
Ну что тут сказать, 95 квартал во всей красе.
Вот тут у нас рисунок. Это даже не схема ГЭС, просто, чтобы было понятие. Теоретически заминировать машинный зал можно. И, допускаем, что такое даже могло быть, но… это глупость.
Как сказал эксперт в этом деле полковник Ставер, при проектировании каждой плотины специально создаются такие места, куда можно заложить взрывчатку и вывести ГЭС из строя. Места рассчитываются и планируются, потому что плотина – это очень крепкое дело. И вообще вода намного страшнее любой взрывчатки, кроме ядерной. Кто не верит – почитайте воспоминания участников аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Только желательно не на ночь.
Подорвать плотину ГЭС можно. И вызвать этим затопление тоже. Так уже было, на Днепре, когда подорвали Днепрогэс в 1941 году.
Это было взорвано 20 000 кг динамита. 18 августа 1941 года. А уже в апреле 1942 года, восстановленный немцами силами советских военнопленных, Днепрогэс начал снова работать.
Кстати, осенью 1943 года немцы взорвали Днепрогэс намного существеннее. Так, что его восстанавливали до 1947 года. И это при том, что советские разведчики смогли обезвредить один из зарядов, перерезав электрические кабели. А это было 3 500 кг тротила и 100 авиабомб по 500 кг. После войны всего из руин Днепрогэса было извлечено более 66 000 кг взрывчатки и авиабомб.
Это как показатель того, сколько нужно взрывчатки для того, чтобы разрушить плотину. Да, Каховская ГЭС намного меньше старшего брата Днепрогэса, но тем не менее. И современные ВВ намного более эффективны, чем динамит и тол, использовавшиеся в той войне.
Закладка в машинный зал для такой операции, как наша, потребует просто огромного количества ВВ. Плюс держать все в снаряженном состоянии «на всякий случай» - это безумие. Для этого ГЭС надо было бы караулить все от тех же украинских ДРГ, которые точно не преминули бы воспользоваться таким подарком, как взрывчатка, готовая к применению.
Но взрыв машинного зала (так говорят на той стороне) не приведет к таким последствиям. Видно на снимках, что как раз машинный зал не пострадал от «взрыва», разрушения начались с задвижек, а потом уже вода смела все на своем пути.
Задвижки – это проще. Это по методичкам Ставера – 300 кг ВВ на одну. Но даже при таком раскладе, уничтожить задвижки таким образом – дело смотрится странно. Тонна взрывчатки – это серьезно. Это грузовик, а с ним еще один, в котором команда саперов, которая все это будет таскать, укладывать, соединять в сеть детонаторы и так далее.
Для украинской ДРГ – подвиг на уровне «бог». То есть – практически невозможно.
Для нашей стороны заминировать и взорвать задвижки проще.
Но зачем, если у российской стороны есть полный доступ в зал управления, из которого можно просто поднять задвижки и устроить потоп ниже по течению?
В целом вот тут фактически все обвиняющие нашу сторону прокололись. Зачем выбивать часть стены, если есть дверь, в которую можно войти? Тем более, что уровень воды в системе постоянно повышался, и увеличь наши сброс воды, никто бы ничего не сказал, нормальная практика. А то, что слили чуть больше… бывает.
В общем, минирование и подрыв нам тоже не кажутся реальными причинами.
Так что же произошло на самом деле?
Наша версия такова: произошло саморазрушение конструкций, поврежденных неоднократными обстрелами за весь прошлый период.
Косвенно это подтверждает откровенная паника, которая началась по обеим берегам после того, как уровень воды начал подниматься. Никто не ожидал, ни наши, ни украинцы. Спасались одинаково и те, и другие.
Было заявлено, что последнее время уровень воды в Каховском водохранилище поднимался. Это можно было сделать исключительно манипуляциями на других ГЭС Днепровского каскада, и ни одна из них не была под контролем России. Тут стоит вспомнить недавнее подтопление Киева, которое получилось вдруг и ни с того, ни с сего. Что-то готовили, это факт.
Но в нашем случае все действительно могло обойтись и без диверсии. Украинцы начали сброс воды на вышестоящих плотинах и Каховское водохранилище начало заполняться. Массы воды давят на стены плотины, при увеличении объемов увеличивается и давление.
Журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки Maxar Каховской ГЭС от 28 мая и 5 июня
На кадрах видно, что плотина пропускала воду уже тогда. Триберт предполагает, что плотина была повреждена до ее сегодняшнего разрушения подтверждает наши мысли.
Почему не был произведен сброс воды дальше – вопрос к компетенции тех, кто вчера отвечал за работу всей Каховской ГЭС, если там вообще кто-то работал.
Была возможность сбросить воду из водохранилища в море, открыв шлюзы. Причём возможности по сбросу воды в море были, по сути, не ограничены ничем, Каховской ГЭС электроэнергию не вырабатывала, основной задачей работы плотины было наполнение водой Северо-Крымского канала. Почему ничего не было сделано – снова вопрос без ответа.
Теперь, если верить спутниковым снимкам устья Северо-Крымского канала, в Крыму с водой уже начинаются проблемы. Аксенов может заверять сколько угодно, но тут физика, она с главой Крыма не знакома. Понижение уровня вызовет то, что уже видно на снимках – отсутствие в канале воды.
Украинской стороне ничуть не лучше. В результате разрушения Каховской ГЭС поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни, прогнозируют в Минагрополитики Украины. Без воды могут остаться 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.
В принципе, можно сказать, что обе пострадавшие стороны в равной степени виновны в случившемся. По крайней мере, к созданию предпосылок приложились и Россия, и Украина. Понятно, что объект был поврежден в результате боевых действий одной или обеими (скорее всего) сторонами, особенно в этом преуспела украинская сторона, на протяжении года постоянно обстреливавшая ГЭС, но: кто-то обязан был работать с таким стратегическим объектом, отслеживать его состояние, производить ремонт.
Но в целом, причиной трагической катастрофы, результаты которой отразятся не на одном регионе, можно назвать действительно стечение обстоятельств, когда одна сторона систематически наносила повреждения объекту, а вторая ничего не делала для того, чтобы устранить последствия.
Если бы господин Сальдо побольше делал и поменьше записывал успокоительных рапортов, о том, как в Херсонской области все прекрасно, с которыми он уже вошел в историю, возможно, результат не был бы таким трагичным.
Налицо техногенная катастрофа и уже не важно, чей злой умысел или преступная небрежность их вызвала. Пострадали, как всегда, простые мирные жители по обе стороны Днепра.