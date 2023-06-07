Каховская ГЭС: кто, что и зачем?

Что произошло?

Кто виноват?

«Трудно поверить, что Украина стояла за атакой на плотину, поскольку ей нечего было выиграть. Очень трудно поверить, что Украина сделала бы это. Даже если бы они могли, следует помнить, что взрыв произошел на российской стороне плотины. И из-за затопления Днепра ВСУ будет сложнее форсировать его во время будущего контрнаступления.



Хотя это было бы плохо для Крыма и русских, живущих в Крыму, несомненно, я считаю, что это скорее Россия, чем Украина. Украина ничего не выиграет от этого, Россия выиграет многое»

Россия

Украина

Чем уничтожали?

Так что же произошло на самом деле?