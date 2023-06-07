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Член конгресса США: Вашингтон бьёт в барабаны войны

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Член конгресса США: Вашингтон бьёт в барабаны войны

Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканскую партию и штат Джорджия в палате представителей, в очередной раз выступила с резкой критикой администрации США по Украине.


В социальной сети она сделала публикацию, в которой говорит, что никогда не будет отдавать свой голос за спонсирование войны на Украине. По словам Тейлор Грин, Вашингтон сегодня «бьёт в барабаны войны».

Конгрессвумэн:

Вашингтон призывает американцев платить за эту войну, требуя больше и больше. Это тупая политика, если предусматривает подобное.

В конгрессе США Марджори Тейлор Грин называет Украину самой коррумпированной страной в Европе, а её армию пронизанной идеями человеконенавистничества. Грин неоднократно призывала обратить внимание на то, что на Украине откровенно отметают итоги Нюрнбергского трибунала, одновременно с этим пытаясь показать свою лояльность США. Тейлор Грин:

Назовите мне хоть одну причину, по которой поддержка этого режима может быть в интересах рядовых американцев.

Однако в конгрессе США таких как Тейлор Грин можно пересчитать по пальцам одной руки. Мнение рядовых американцев, около 60% которых выступают против поставок оружия Украине, ни конгресс, ни администрацию Байдена не волнует. А причина поддержки Украины у властей США одна – продолжать попытки ослабления России любыми способами, даже если эти способы всё активнее приближают мир к глобальной войне.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:11
    +1
    Кого волнует чье то мнение,когда на кону стоят многомиллиардные барыши ВПК?
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:22
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Кого волнует чье то мнение,когда на кону стоят многомиллиардные барыши ВПК?

    Оно просто преподносится неправильно, поэтому никого и не волнует.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:27
    +2
    . А причина поддержки Украины у властей США одна – продолжать попытки ослабления России любыми способами

    Причин множество...все они увязаны в системные проблемы США.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 06:29
    +1
    Что-то янки объяснять,
    Только время зря терять…
    Очень было бы странно
    Что-то разъяснить баранам…
    Ну, не слышит «гегемон»
    Громких криков – «Янки вон»!!!
    Как и раньше по старинке,
    Гнать придется их дубинкой…
    Коль «простая» не поможет,
    Дать «ЯдренОй» им по роже…
    Коль и это не поймут –
    Пусть в Аду потом живут…
    А Россия, так и знай,
    Попадет конкретно в Рай!!!
    Там с небес уже просили –
    Рай всем звать теперь Россией!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    +1
    Назовите мне хоть одну причину, по которой поддержка этого режима может быть в интересах рядовых американцев.
    А зачем рядовым американцам, многие из которых не покажут на карте где находится Украина, называть причины помощи ей? Достаточно того, что американские и др. западные СМИ во весь голос орут, что Россия "агрессор" и представляет опасность безопасности Сша. Поэтому необходимо помогать Украине, которая противостоит этому "агрессору" на дальних рубежах. К тому же когда мнение простых американцев волновало американских политиков и бизнесменов, а тем более когда пахнет большими деньгами.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:38
    +2
    Как уже говорилось, цель контрнахрюка - скинуть чемодан без ручки, мол, мы им все дали, а они...
    Ну вот и понеслось. Задачи выполнены - склады НАТО выметены, работы для ВПК - на десятилетия вперед. ВПК уже не против свалить с Окраины. Самим - пора переключаться на Китай, Украина это дело тормозит... В общем, вертолет-крыша посольства-"мы всех победили"