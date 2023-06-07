Член американского конгресса Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканскую партию и штат Джорджия в палате представителей, в очередной раз выступила с резкой критикой администрации США по Украине.
В социальной сети она сделала публикацию, в которой говорит, что никогда не будет отдавать свой голос за спонсирование войны на Украине. По словам Тейлор Грин, Вашингтон сегодня «бьёт в барабаны войны».
Конгрессвумэн:
Вашингтон призывает американцев платить за эту войну, требуя больше и больше. Это тупая политика, если предусматривает подобное.
В конгрессе США Марджори Тейлор Грин называет Украину самой коррумпированной страной в Европе, а её армию пронизанной идеями человеконенавистничества. Грин неоднократно призывала обратить внимание на то, что на Украине откровенно отметают итоги Нюрнбергского трибунала, одновременно с этим пытаясь показать свою лояльность США. Тейлор Грин:
Назовите мне хоть одну причину, по которой поддержка этого режима может быть в интересах рядовых американцев.
Однако в конгрессе США таких как Тейлор Грин можно пересчитать по пальцам одной руки. Мнение рядовых американцев, около 60% которых выступают против поставок оружия Украине, ни конгресс, ни администрацию Байдена не волнует. А причина поддержки Украины у властей США одна – продолжать попытки ослабления России любыми способами, даже если эти способы всё активнее приближают мир к глобальной войне.