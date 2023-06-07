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Россия призвала ООН не идти на поводу у Запада и обвинила Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС

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Россия призвала ООН не идти на поводу у Запада и обвинила Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Россия обвинила Украину в разрушении Каховской ГЭС, возложив всю ответственность за случившееся на киевский режим. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.


Москва обвинила Киев в подрыве дамбы Каховского водохранилища, а также последовавшими за этим экологической и гуманитарных катастрофах. По словам российского постпреда, совершая подрыв, Украина преследовала сразу две цели: получить время для перегруппировки подразделений ВСУ, а также нанести максимальный ущерб гражданскому населению на прилегающих территориях. Обвинил Небензя и Запад, накачивающий киевский режим оружием.

Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию

- заявил он.

Доказательствами причастности Украины к данному преступлению Небензя назвал заявления представителей режима о намерении подорвать дамбу еще в прошлом году. Сейчас Киев судорожно пытается затереть все следы этого, но в современных условиях это сделать невозможно.

Российский постпред призвал ООН при расследовании этого военного преступления не идти на поводу США и их союзников и не переворачивать все с ног на голову, как было с Бучей и "Северными потоками", обвиняя в этом Россию. Хотя, скорей всего, этот призыв пропадет втуне, в ООН уже давно все решают американцы, эта организация стала инструментом проведения решений Соединенных Штатов и их союзников.
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9 комментариев
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  1. Dynamic Systems
    Dynamic Systems Сегодня, 06:32
    +2
    Какая дамба? request О чём с ними говорить? negative
    Они Югославию бомбили, Сирию, Ирак...! И что? Кто-то ответил?
    Им п..х на всё!
    Так и нам надо поступать!
    А не жевать сопли с красными линиями!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:37
      +1
      Цитата: Dynamic Systems
      Какая дамба? request О чём с ними говорить? negative
      Они Югославию бомбили, Сирию, Ирак...! И что? Кто-то ответил?
      Им п..х на всё!
      Так и нам надо поступать!
      А не жевать сопли с красными линиями!

      Небензя делает свою работу, Пригожин - свою, Шойгу - свою... Важно, только что- бы не как: "лебедь, рак и щука" winked
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:37
    0
    Подрыв?А когда и как он произошёл? Или этому способствовали обстрелы которые были ранее? Французы замониторили каким-то образом что мы специально подняли уровень водохранилища. Одни вопросы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:41
      +1
      Цитата: ASAD
      Французы замониторили каким-то образом что мы специально подняли уровень водохранилища. Одни вопросы.

      У Вас к французам вопросы?
      У меня вопросы по Мертвому морю. Не Путина работа? what
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 06:46
        0
        Цитата: Теренин
        У меня вопросы по Мертвому морю. Не Путина работа?

        Однозначно. Приветствую hi
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 06:38
    0
    Нам чуждо ваше лживое притворство,
    Мы ненавидим вашу лесть и ложь…
    И европейским вашим крючкотворством
    На «дypoчку» теперь нас не возьмешь…
    Вы нас к обману долго приручали,
    Нам в уши лили приторный елей,
    Мы от вранья заморского устали
    И стали недоверчивей и злей…
    Не верим мы теперь вам не на йоту,
    Не верим вашим мы совсем словам,
    И нужно быть полнейшим идиоmом,
    Чтобы сейчас хоть в чем-то верить вам…
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:45
      +1
      Цитата: Lev_Russia
      И нужно быть полнейшим идиоmом,
      Чтобы сейчас хоть в чем-то верить вам…

      Получается до этого мы ими были winked если
      Цитата: Lev_Russia
      Вы нас к обману долго приручали,
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:38
    0
    а также нанести максимальный ущерб гражданскому населению на прилегающих территориях.

    Ну, хоть бы назвал населенные пункты. А то конфуз снова случится, когда он отрицал наступление ВСУ.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:47
    0
    Не надо рассуливать в ООН, преступный режим президента Зеленского необходимо уничтожить: судьба будущих поколений россиян зависит от этого.