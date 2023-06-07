Россия призвала ООН не идти на поводу у Запада и обвинила Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС

Россия обвинила Украину в разрушении Каховской ГЭС, возложив всю ответственность за случившееся на киевский режим. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Москва обвинила Киев в подрыве дамбы Каховского водохранилища, а также последовавшими за этим экологической и гуманитарных катастрофах. По словам российского постпреда, совершая подрыв, Украина преследовала сразу две цели: получить время для перегруппировки подразделений ВСУ, а также нанести максимальный ущерб гражданскому населению на прилегающих территориях. Обвинил Небензя и Запад, накачивающий киевский режим оружием.
Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию
- заявил он.
Доказательствами причастности Украины к данному преступлению Небензя назвал заявления представителей режима о намерении подорвать дамбу еще в прошлом году. Сейчас Киев судорожно пытается затереть все следы этого, но в современных условиях это сделать невозможно.
Российский постпред призвал ООН при расследовании этого военного преступления не идти на поводу США и их союзников и не переворачивать все с ног на голову, как было с Бучей и "Северными потоками", обвиняя в этом Россию. Хотя, скорей всего, этот призыв пропадет втуне, в ООН уже давно все решают американцы, эта организация стала инструментом проведения решений Соединенных Штатов и их союзников.