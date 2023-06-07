Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский президент дал понять, что как минимум до 2025 года заявка Украины на членство в ЕС рассматриваться не будет

3
Польский президент дал понять, что как минимум до 2025 года заявка Украины на членство в ЕС рассматриваться не будет

Президент Польши Анджей Дуда, который позиционирует себя как «лучший друг Украины», сделал заявление относительно её европейских перспектив. По словам польского президента, Варшава с нетерпением ждёт своего председательства в Евросоюзе, «чтобы предметно рассмотреть вопросы вступления в союз Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова».


На Украине на это заявление, которое, казалось бы, должно обрадовать Киев, отреагировали весьма болезненно. Причина состоит в том, что польское председательство в ЕС намечено на 2025 год. Соответственно, Евросоюз как минимум до этого срока не собирается «предметно рассматривать» членство Украины.

Именно этот факт и вызвал негативную реакцию среди украинских политиков. Звучат многочисленные высказывания о том, что «европейская поддержка звучит всё чаще на словах, а не на деле», а также о том, что «европейцы сознательно переносят сроки исполнения своих обещаний».

Ещё более жёсткие оценки звучат в украинской прессе, где задаются вопросом о том, что вообще означает термин «предметное рассмотрение вопроса членства в ЕС». Получается, что на данный момент Украине Брюссель не только не собирается открывать двери для вступления в Евросоюз, но и даже этот вопрос рассматривать. И так будет продолжаться (опять же, если исходить из слов Дуды) ещё как минимум полтора года.

Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) Украину «вряд ли примут в состав альянса».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:40
    +1
    а также о том, что «европейцы сознательно переносят сроки исполнения своих обещаний».

    Не похоже на европейцев. Вон, Турция не даст соврать yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:41
      0
      Шароварные сейчас на бздышеков бочку покатят - как же, обламали во всех эуропейских стремлениях. laughing Обниматься на камеру и в дёсна бахаться - это одно, а вот в ЕС и НАТО, нееее, рано ещё.

      зы У Украины теперь долг за вооружение и аммуницию немерянный. ЕСовцы же понимают что если примут - с них на законных уже основаниях станут деньги и помощь тянуть....
      А с кого деньги возьмут - с простых граждан ЕС а не с политиков.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:42
      0
      Так тож турки...А тут надо России нагадить..Впрочем,турки тоже еще те..Гадящие..