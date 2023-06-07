Польский президент дал понять, что как минимум до 2025 года заявка Украины на членство в ЕС рассматриваться не будет

Президент Польши Анджей Дуда, который позиционирует себя как «лучший друг Украины», сделал заявление относительно её европейских перспектив. По словам польского президента, Варшава с нетерпением ждёт своего председательства в Евросоюзе, «чтобы предметно рассмотреть вопросы вступления в союз Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова».На Украине на это заявление, которое, казалось бы, должно обрадовать Киев, отреагировали весьма болезненно. Причина состоит в том, что польское председательство в ЕС намечено на 2025 год. Соответственно, Евросоюз как минимум до этого срока не собирается «предметно рассматривать» членство Украины.Именно этот факт и вызвал негативную реакцию среди украинских политиков. Звучат многочисленные высказывания о том, что «европейская поддержка звучит всё чаще на словах, а не на деле», а также о том, что «европейцы сознательно переносят сроки исполнения своих обещаний».Ещё более жёсткие оценки звучат в украинской прессе, где задаются вопросом о том, что вообще означает термин «предметное рассмотрение вопроса членства в ЕС». Получается, что на данный момент Украине Брюссель не только не собирается открывать двери для вступления в Евросоюз, но и даже этот вопрос рассматривать. И так будет продолжаться (опять же, если исходить из слов Дуды) ещё как минимум полтора года.Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) Украину «вряд ли примут в состав альянса».