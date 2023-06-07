Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительную партию боевых машин пехоты Marder

Украина получит дополнительную партию немецких боевых машин пехоты Marder в дополнение к тем, которые Киев уже получил и использует. О передаче техники сообщила пресс-служба концерна Rheinmetall.Согласно опубликованной информации, концерн должен в ближайшее время подготовить к транспортировке партию бронемашин из внутренних резервов, предварительно приведя их в боевое состояние. Речь идет о двадцати БМП Marder, которые необходимо отправить Киеву как можно быстрее.Распоряжение концерн получил от немецкого Минобороны, но основное решение по поставке дополнительных бронемашин принимало правительство ФРГ, поскольку оно контролирует средства, выделенные для закупки вооружений для киевского режима. О сроках поставки пока ничего не известно. Ранее Украина уже получила сорок боевых машин пехоты Marder.Кроме новой партии БМП Marder, Германия поставит Украине 66 бронетранспортеров. Изначально предполагалось, что это будут TPz 1 Fuchs из наличия Бундесвера, но в Берлине переиграли и отправят Киеву бронемашины BATT. Такое решение принято в связи с тем, что американская бронетехника обойдется Германии в шесть раз дешевле, чем немецкие БТР. Кроме того, украинская армия уже имеет опыт эксплуатации данных ББМ, в 2022 году какое-то количество BATT UMG поступило на вооружение ВСУ.Предполагается, что BATT UMG будет использоваться украинской армией для переброски личного состава в подразделениях до батальона.Вообще же Германия намерена потратить на вооружение Украины в этом году 5,4 млрд евро, средства уже выделены. При этом правительство ФРГ готово привлечь и дополнительные средства в размере 10,5 млрд., но только со следующего года.