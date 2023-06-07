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Мировое сообщество не торопится подхватывать украинскую версию произошедшего в Новой Каховке

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Мировое сообщество не торопится подхватывать украинскую версию произошедшего в Новой Каховке

После первоначальной волны обвинений со стороны коллективного Запада в адрес России с заявлениями о том, будто бы это российские военные осуществили подрыв на Каховской ГЭС, на Западе вдруг продемонстрировали куда более осторожную риторику. Первым человеком, который такую риторику использовал, стал Джон Кирби, координатор в совете безопасности администрации США. Его крайне сложно заподозрить в симпатиях к России.


Кирби сделал заявление, где опроверг публикации в американских СМИ, объявивших, будто бы у разведки США есть данные о причастности Москвы к подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам Кирби, «вопрос изучается».

Кирби:

На текущий момент у нас нет данных о том, что за взрывом стоит именно Россия.

Похожее заявление сделал и премьер Британии Риши Сунак. Он заявил, что у разведки Британии пока нет конкретной информации о совершивших подрыв на Каховской ГЭС.

Сунак:

Но мы обязательно всё выясним.

Такая трактовка вызвала некоторое напряжение у киевского режима, который привык всегда и везде слышать от США и Британии заявления о безусловной и безоговорочной вине Российской Федерации: «газопровод «Северный поток» взорвала Россия», «на Запорожской АЭС сама себя обстреляла Россия», «удар по Крымскому мосту нанесла сама Россия, чтобы дискредитировать Украину», «беспилотники на Москву запускает сама Россия» и т.п.

При обсуждении этой темы в Совете безопасности ООН ряд стран призвал к объективному расследованию случившегося, а российский постпред Василий Небензя отметил, что постоянные попытки за всё и вся возложить вину на Россию выглядят откровенно ущербными и шизофреническими.

Тем временем Киев риторики не меняет. Глава МИД Украины Кулеба призвал «мировое сообщество» ввести «разрушительные санкции против России». При этом «мировое сообщество» уже явно не торопится подхватывать украинскую версию произошедшего в Новой Каховке, что прослеживается даже по высказыванию Кирби. В Китае и Бразилии призвали провести всеобъемлющее расследование, а заодно напомнили и о том, что расследования по взрывам на газопроводах в Балтийском море, которое проводит Запад, всё ещё не даёт по каким-то странным причинам никаких результатов.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    +1
    Это самое "мировое сообщество"с его "мнением" сейчас волнуют свои мелочные вопросы по квартирам и кухням.Чем эта техногенная катастрофа.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:09
      +2
      Сунак:
      Но мы обязательно всё выясним.

      Перевод шифровки: winked "Шеф (Байден), срочно жду команды как реагировать?"
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 07:24
        +1
        Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу (с)
    2. krot
      krot Сегодня, 07:10
      +2
      Кирби:

      На текущий момент у нас нет данных о том, что за взрывом стоит именно Россия.

      Автор называет США мировым сообществом???
      Когда уже наши демократы перестанут оглядываться на слова из Белого Дома..
      1. Володин
        Володин Сегодня, 07:13
        +2
        Цитата: krot
        Автор называет США мировым сообществом???

        Да уж. Не каждый может долететь (зачёркнуто) дочитать хотя бы до середины заметки, не говоря уже о том, чтобы дочитать до конца...
      2. ZAV69
        ZAV69 Сегодня, 07:36
        -1
        Цитата: krot
        Автор называет США мировым сообществом???
        Когда уже наши демократы перестанут оглядываться на слова из Белого Дома.

        Вот когда будут елки в тайге под конвоем пилить тогда и перестанут
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:05
    -2
    интересно, что такое это "мировое сообщество" - те страны которые против РФ санкции ввели и на полях оон осудили, или просто кучка блогеров-болтунов, которые ничего не решают?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: Владимир80
      интересно, что такое это "мировое сообщество" - те страны которые против РФ санкции ввели и на полях оон осудили, или просто кучка блогеров-болтунов, которые ничего не решают?

      Точно так, и судя гендерным встряскам, плюс ещё вся флора и фауна yes
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:10
    0
    Кирби и Сунак неспроста сделали такие заявления. Знает кошка, чье сало съела, но быть причастной не желает
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    +1
    на Западе вдруг продемонстрировали куда более осторожную риторику.
    Вдруг не берется ни откуда, а всегда является результатом чего-то. Вот и интересно было бы узнать в связи с чем после крикливых заявлений первого дня Запад вдруг начал осторожничать?
    Но мы обязательно всё выясним.
    Конечно "выясните". По Скрипалям, "Боингу" уже "выяснили", что на сегодня даже самим сказать нечего, а по взрывам "СП" до сиих пор "выясняете", но главное добились цели, которую ставили - обвинение России, санкции без конца и края, предложения лишить присутствия в СБ ООН, признать государством-террористом и т.д., и т.п.
  5. Ирса
    Ирса Сегодня, 07:34
    0
    Они просто ждут, какие доказательства Россия может предоставить. Если более менее убедительные, то скажут, что у них нет подтверждения и просто промолчат. Если не очень убедительные, то начнут обвинять РФ, вобщем будет как с северным потоком и самолётом Малайзии.
    Америка -империя лжи. Остальное мировое сообщество охреневает от аморальности запада
  6. uralex
    uralex Сегодня, 07:37
    0
    Мировое сообщество не торопится подхватывать украинскую версию произошедшего в Новой Каховке
    Ну, видимо, Запад, после беспрецедентного вливания в Украину военной помощи, от Зеленского ожидал не такого "контрнаступления". Ждут от него отработки инвестиций, а он не спешит, еще пожить хочет...
  7. mkop
    mkop Сегодня, 08:30
    0
    По моему, все эти заявления наподобие: "На текущий момент у нас нет данных" - нужно читать немного не так. Читаться они должны следующим образом: "На текущий момент мы данные пока не придумали, да и если придумаем когда-нибудь, то не покажем ибо секретно".
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:13
    0
    Надо прекратить называть стаю ушлепков и подконтрольные им организации (спортивные, медицинские, и др) мировым сообществом. Сам подход что мы обсуждаем какие-то "версии" вызывает недоумение.