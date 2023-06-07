После первоначальной волны обвинений со стороны коллективного Запада в адрес России с заявлениями о том, будто бы это российские военные осуществили подрыв на Каховской ГЭС, на Западе вдруг продемонстрировали куда более осторожную риторику. Первым человеком, который такую риторику использовал, стал Джон Кирби, координатор в совете безопасности администрации США. Его крайне сложно заподозрить в симпатиях к России.
Кирби сделал заявление, где опроверг публикации в американских СМИ, объявивших, будто бы у разведки США есть данные о причастности Москвы к подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам Кирби, «вопрос изучается».
Кирби:
На текущий момент у нас нет данных о том, что за взрывом стоит именно Россия.
Похожее заявление сделал и премьер Британии Риши Сунак. Он заявил, что у разведки Британии пока нет конкретной информации о совершивших подрыв на Каховской ГЭС.
Сунак:
Но мы обязательно всё выясним.
Такая трактовка вызвала некоторое напряжение у киевского режима, который привык всегда и везде слышать от США и Британии заявления о безусловной и безоговорочной вине Российской Федерации: «газопровод «Северный поток» взорвала Россия», «на Запорожской АЭС сама себя обстреляла Россия», «удар по Крымскому мосту нанесла сама Россия, чтобы дискредитировать Украину», «беспилотники на Москву запускает сама Россия» и т.п.
При обсуждении этой темы в Совете безопасности ООН ряд стран призвал к объективному расследованию случившегося, а российский постпред Василий Небензя отметил, что постоянные попытки за всё и вся возложить вину на Россию выглядят откровенно ущербными и шизофреническими.
Тем временем Киев риторики не меняет. Глава МИД Украины Кулеба призвал «мировое сообщество» ввести «разрушительные санкции против России». При этом «мировое сообщество» уже явно не торопится подхватывать украинскую версию произошедшего в Новой Каховке, что прослеживается даже по высказыванию Кирби. В Китае и Бразилии призвали провести всеобъемлющее расследование, а заодно напомнили и о том, что расследования по взрывам на газопроводах в Балтийском море, которое проводит Запад, всё ещё не даёт по каким-то странным причинам никаких результатов.