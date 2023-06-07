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Франция доставила в Румынию два первых сторожевых катера FPB 98 MKI, построенных для пограничной службы Украины

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Франция доставила в Румынию два первых сторожевых катера FPB 98 MKI, построенных для пограничной службы Украины

Два первых сторожевых катера FPB 98 MKI, построенные во Франции для Береговой охраны украинской госпогранслужбы, уже находятся на территории Румынии, прибыв туда морским путем. Об этом сообщает Navalnews.com со ссылкой на турецкого споттера Yörük Işık, снявшего проход грузового судна с катерами на борту через турецкие проливы.


23 мая 2023 года грузовое судно "Фарухари Гайя", на борту которого находились два сторожевых катера для Украины, проследовало через проливы в Черное море. Как сообщается, конечным пунктом судна была не Одесса, в порт которой разрешено входить судам только в рамках зерновой сделки, а румынская Констанца.

Таким образом, два украинских катера сейчас находятся в Румынии. Дальнейшая их судьба пока не известна, предполагается, что они могут остаться у румын до конца боевых действий, хотя возможна переброска их на Украину, но только сухопутным путем.

О том, что Франция начала отправку первых двух сторожевых катеров FPB 98 MKI для украинских пограничников, стало известно в прошлом месяце. 10 мая два катера с бортовыми номерами BG-202 и BG-203 погрузили на борт грузового судна, 16 мая оно прибыло на Мальту, 19 мая судно было в греческом порту Александрополис, далее сообщений о нем просто не было. Как оказалось, оно прошло проливы и прибыло в Констанцу.

FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы и противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, возможно, что их планируют перебросить на Днепр.
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9 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:38
    +2
    Эти корабли необходимо уничтожить: флота у нацисткой Украины быть не должно
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:40
    +1
    Еще бы уточнили, где та граница находится. Сдается мне, что румыны эти кораблики прихватизируют.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:59
      +1
      Да скорее всего не для охраны их шароварные используют. Для высадки десанта, ДРГ и т.п. Вот увидите.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 09:23
      0
      конечным пунктом судна была не Одесса,...... а румынская Констанца.

      Вот таким же образом и с самолетами поступят.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 08:13
    0
    Большому катеру улучшенный ланцет ... это не надувные лодки для ДРГ ... такой куда сложнее прятать и плавать на нём тоже
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:29
    0
    Если, катера пойдут своим ходом каботажем, то необходимо их перехватить и уничтожить. Все будет зависеть, как быстро сработает Наша разведка.
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:37
    0
    Ни , что не помешает Румынии завести эти катера в устье Дуная , а затем передать Украине . Есть общая морская и речная граница с территорией бывшей УССР .
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:00
    0

    FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек.
    Видимо это вместе с десантом. Потому как на такую посудину 14 чл. экипажа уж слишком!
  7. Бек69
    Бек69 Сегодня, 09:12
    0
    Ага. Как скоростной носитель дронов скорее всего. А так то хорошие кораблики, тренеруйся моряк-ракетчик, макрон мишени подогнал.