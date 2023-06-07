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Такер Карлсон: После рассказа украинского генерала об обстреле ГЭС из HIMARS произошедшее в Новой Каховке является меньшей загадкой

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Такер Карлсон: После рассказа украинского генерала об обстреле ГЭС из HIMARS произошедшее в Новой Каховке является меньшей загадкой

Известный американский телеведущий Такер Карлсон, уволенный с канала Fox News и теперь работающий над созданием собственного медиапроекта, прокомментировал произошедшее накануне в Новой Каховке.


В первой серии своей новой авторской программы, которую посмотрели миллионы пользователей, Такер Карлсон назвал удары по дамбе Каховской ГЭС актом терроризма.

Американский журналист:

Если это не было случайностью, если это не была военная тактика, то это терроризм. Я также задаюсь вопросом, кто является виновником подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». И я уверен в том, что ответственность за это в определённой степени лежит на властях Украины.

По словам Карлсона, подрыв дамбы на Каховском водохранилище является «плохим событием для Украины», но при этом больше вреда наносит России.

Американский журналист:

Правительство Украины рассматривало возможность уничтожения этого объекта. В декабре прошлого года The Washington Post приводило интервью с украинским генералом, который рассказал, что дамба обстреливалась ракетами американского производства (РСЗО HIMARS). И когда появляются такие факты, то произошедшее уже выглядит меньшей загадкой.

По словам Такера Карлсона, адекватно настроенный человек пришёл бы к выводу о том, что это, вероятно, украинцы взорвали ГЭС.

Тем временем обсуждается и вопрос того, как в своё время задело Киев известие о том, что Россия восстановила работу Северо-Крымского канала, благодаря которой вода пошла в Крым. Это один из тех факторов, который и может стоять за украинскими ударами по дамбе – вновь создать сложности для крымчан с подачей воды с материка.
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21 комментарий
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 07:35
    +3
    Можно подумать кто-то сомневался в том кто ее подорвал.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    +4
    адекватно настроенный человек пришёл бы к выводу о том, что это, вероятно, украинцы взорвали ГЭС.
    Но где же на Западе набрать столько адекватных людей, чтобы переломить информационную атаку западных СМИ и отдельных политиков? Такера Карлсона можно поздравить с запуском его новой авторской программы в надежде на то, что он так же беспристрастно будет анализировать происходящие события в мире.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:50
      +2
      Ну ему можно. Максимум что могли - убрать с канала. Если он "пропадет" то тяжело будет обвинить в этом нас. Да он и не за Россию то в целом топит то - а против всего этого дурдома
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:03
      +1
      А зачем переоформлять инфомационную атаку западных лживых СМИ? Это, как лишить Геббельса права вещать свою пропаганду в войсках СС. Нереально. А вот ежедневно в лицо доказательно называть в ООН Запад фашистами - это необходимо, чтобы страны третьего мира видели, где прячется дьявол. am
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:37
    +3
    Карлсон безусловно прав.Я понимаю,что бандеровцев будут защищать их кураторы.Но от фактов обстрела ГЭС не отвертеться
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:40
      +3
      А куда Мэтт Ли подевался? Чёт он исчез - не видать его в медиа нигде......
      Тоже был более-менее адекватным журналистом - правильные вопросы задавал.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:57
        +2
        Никуда он нп делся.Продолжает задавать "неудобные вопросы"тому же Кирби,или говорящим головам госдепа.Просто его журналистскую деятельность у нас перестали освещать.Зато в фаворе риттеры,макгреооры ,подоляки и Ко..
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:38
    +3
    По словам Такера Карлсона, адекватно настроенный человек пришёл бы к выводу о том, что это, вероятно, украинцы взорвали ГЭС.

    "Зрит в корень!" ВСУ и сейчас обстреливают Каховскую ГЭС!!! Боятся, что свидетели найдутся?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:42
    +2
    Россия вправе, должна провести операцию возмездия, применить репрессалии, как военного, так и антитерроистического характера, против зарвавшейся нацисткой верхушки, под руководством президента Зеленского.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:45
    -1
    ну вот, а упоротые чмырят тупых амеров,
    подозреваю Такера больше посмотрело американцев знать жаждущих правду или альтернативную версию
    чем россиян разбиралось, какие танки уничтожались в ролике Мо Рф
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:49
    +1
    Рано или поздно все устанут от темы Украине, уже устают
  8. Sith
    Sith Сегодня, 07:53
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Карлсон безусловно прав.Я понимаю,что бандеровцев будут защищать их кураторы.Но от фактов обстрела ГЭС не отвертеться

    Кураторы видя удобный случай "подставили" своих подопечных ... ибо где взрыв потока и где Украина с её отсутствующим флотом и тех.возможностями для таких сложных диверсий
  9. Sith
    Sith Сегодня, 07:54
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Россия вправе, должна провести операцию возмездия, применить репрессалии, как военного, так и антитерроистического характера, против зарвавшейся нацисткой верхушки, под руководством президента Зеленского.

    Нацисткая верхушка , это матрасы и их политические и прочие "лидеры"
    Уго Чавес говорил , что матрасный президент дьявол
    Зеля ... всего лишь клоун на зарплате
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:01
    0
    Да, дело в том, что это - ничего не меняет. Даже, если будут 100% "железные" доказательства того, что это дело рук украины - в лучшем случае, запад промолчит. А, скорее всего скажет, что это не правда и уничтожила водохранилище Россия. Готов заключить пари на уши зеленского (так как именно они торчат).
  11. Дес
    Дес Сегодня, 08:09
    0
    Так ведь никто так и не сказал: - А чем, собственно, плотину взорвали? Ведь не Хаймерсами же.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 08:34
      0
      А ее точно взорвали, а не она сама развалилась после обстрелов и без ремонта? Это же не мостик который даже с дырой в пол полотна будет стоять.
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:13
    0
    Послушал "вражеские голоса", сегодня риторика резко поменялась. Если вчера безальтернативно обсуждалась Россия, сегодня говорят о трех вариантах: виноваты мы, виновата Украина, плотина не перенесла прошлых обстрелов (собственно, тоже виновата Украина, но завуалированно) Очень интересно -почему?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 09:15
      0
      Да еще вчера переобуваться начали. Тут на просторах инета пасется быв единорос Савромат. Дядя малость кукухой поехал на русофобстве и лично ВВП. Такое впечатление что ВВП лично его и его семью изнасиловал, расстрелял и съел-ДВАЖДЫ! Так он видео про подрыв дамбы через несколько часов удалил.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:26
    0
    Ну еще раз:
    * ГОД обстреливали плотину.
    * Плотина внезапно рухнула
    _______
    Кто же виноват? Нипанятна...
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:29
    0
    Цитата: Nexcom
    А куда Мэтт Ли подевался? Чёт он исчез - не видать его в медиа нигде......
    Тоже был более-менее адекватным журналистом - правильные вопросы задавал.

    Так Псаки нету smile
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:47
    0
    Честно говоря последнее время всё больше убеждаюсь, что мыслить логически современное поколение вообще разучилось. Им что говорят в то они и верят. Очень напоминает сдачу экзаменов по ЕГЭ. Ответы знают, а почему так получилось нет.