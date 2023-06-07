Если это не было случайностью, если это не была военная тактика, то это терроризм. Я также задаюсь вопросом, кто является виновником подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». И я уверен в том, что ответственность за это в определённой степени лежит на властях Украины.

Правительство Украины рассматривало возможность уничтожения этого объекта. В декабре прошлого года The Washington Post приводило интервью с украинским генералом, который рассказал, что дамба обстреливалась ракетами американского производства (РСЗО HIMARS). И когда появляются такие факты, то произошедшее уже выглядит меньшей загадкой.

Известный американский телеведущий Такер Карлсон, уволенный с канала Fox News и теперь работающий над созданием собственного медиапроекта, прокомментировал произошедшее накануне в Новой Каховке.В первой серии своей новой авторской программы, которую посмотрели миллионы пользователей, Такер Карлсон назвал удары по дамбе Каховской ГЭС актом терроризма.Американский журналист:По словам Карлсона, подрыв дамбы на Каховском водохранилище является «плохим событием для Украины», но при этом больше вреда наносит России.Американский журналист:По словам Такера Карлсона, адекватно настроенный человек пришёл бы к выводу о том, что это, вероятно, украинцы взорвали ГЭС.Тем временем обсуждается и вопрос того, как в своё время задело Киев известие о том, что Россия восстановила работу Северо-Крымского канала, благодаря которой вода пошла в Крым. Это один из тех факторов, который и может стоять за украинскими ударами по дамбе – вновь создать сложности для крымчан с подачей воды с материка.