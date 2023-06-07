Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование планирует размещать подразделения ВСУ в действующих школах Запорожья

16
Командование планирует размещать подразделения ВСУ в действующих школах Запорожья

Командование ВСУ намерено размещать военнослужащих украинской армии в образовательных и дошкольных учреждениях, при этом не прерывая их работы. Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур.


На оккупированной киевским режимом территории Запорожской области ВСУ начнут размещать в зданиях школ и детских садов, при это не прерывая учебного процесса, а также работы всевозможных кружков и т.д. Планируется, что в зданиях одновременно будут находиться и дети и военные, для размещения вторых будут использовать спортзалы и подсобные помещения.

Тактика размещения украинских военных в школах и детсадах давно используется ВСУ, особенно на Донбассе, но эти здания были пустыми, учебный процесс в этих регионах идет в онлайн-режиме. В Запорожской области обучение также велось дистанционно, но теперь принято решение возобновить очный учебный процесс с посещением учениками школ с одновременным размещением в них всушников. Произойти все это должно до июля.

По сведениям от источников в ВСУ, стало известно, что на настоящий момент украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих

- приводит РИА Новости слова силовика.

Местные жители очень встревожены такой инициативой Киева, при этом не исключается, что ВСУ могут сами взорвать одно из учебных заведений, чтобы обвинить российскую армию. Судя по последним события, киевский режим пойдет на все, лишь бы сохранить свою власть.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:40
    +3
    Понятно.Это касается востока.Западенщине,я так понимаю эта напасть не грозит
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:49
      +7
      П.А.Судоплатов правильно сказал-"бандеровец-это особый тип маньяка,он похож на человека,и выглядит как свой.Но если оставить его в живых,пожалеть,то он всё равно потом убьёт чью то мать,жену,ребёнка.Помните это!Жалость дорого обойдётся!"
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:19
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Понятно.Это касается востока.Западенщине,я так понимаю эта напасть не грозит

      А вы думаете для всяких сотен или теробороны ,строят специальные здания ?Так же отжимают лагеря ,здания институтов ,школ и училищ.Сейчас патриоты в горе ,им все можно
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:43
    +3
    Вообще-то сейчас каникулы. А дошкольников родителям придется пристраивать. В любом случае родители не дадут сделать из своих детей заложников. ИМХО
    1. Велобосс
      Велобосс Сегодня, 07:55
      +1
      Каникулы не каникулы, взорвут, а потом скажут детский лагерь там был. В информационной войне у них хорошие Учителя. А наши к сожалению работают по старой школе пропаганды советских времен, и она не работает.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:57
      +3
      Цитата: Егоза
      Вообще-то сейчас каникулы. А дошкольников родителям придется пристраивать. В любом случае родители не дадут сделать из своих детей заложников. ИМХО

      Послушайте интервью украинцев 1991 года, когда им говорили о разрыве с Россией, они искренне смеялись над невероятностью самого вопроса..., потом так же было с русским языком..., затем также думали, что украинские жены и матери не пустят своих детей и мужей на бойню... Увы.
      Бандеровцы, а именно они сейчас у власти, своим зверством смогут превзойти преступления времён ВОВ.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:44
    +2
    Планируется, что в зданиях одновременно будут находиться и дети и военные
    Чего проще для спасения своей шкуры прикрыться мирным населением, а особенно детьми. Но ни Европа, ни ООН стараются этого не замечать потакая киевскому режиму. Фашизм шагает по планете.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:46
    +2
    Что мелочатся.... в роддомах, ясельках давайте am Чем дальше в лес... тем больше офигиваешь от того, что происходит fool
  5. solar
    solar Сегодня, 07:52
    0
    приводит РИА Новости слова силовика

    анонимного силовика
    Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур.

    со ссылкой на анонимный источник в ВСУ.
    По сведениям от источников в ВСУ

    В Запорожской области обучение также велось дистанционно, но теперь принято решение возобновить очный учебный процесс с посещением учениками школ

    А это тоже стало известно от тайного источника в ВСУ? Нигде родителям открыто не объявили, что дети в школу внезапно летом станут очно ходить заниматься?
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:04
    +1
    Больше похоже на инфо вброс в надежде, что наши не станут наносить удары по данным зданиям. Это они зря. Если родители хотят сделать из своих детей щит прикрывающий военных, то это их выбор. По всем разведанным целям надо бить невзирая на предназначение и профиль здания. Бандерогеи бьют по белгородчине не разбирая гражданские это или военные объекты.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:06
    +2
    Те военнослужащие ВСУ, кого размещают в школах, должны быть приравнены к преступникам и осуждены за захват заложников (несовершеннолетних) или ликвидированы при задержании.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:39
      +1
      Знаете как к ВСУкам не относись и что они в школах находятся мелочь поймите это .
      Нашим стоит давно заявлять что артососы режима на окраине будут судимы ( а на такое они уже настреляли.) Давно пора молча уничтожать офицеров как носителей националистической и бандеровской идеологии .Да и в обще стоит учитывать что воюем мы еще и с защитниками прав дырявых и лесбух и прочей не традиционной сексуальной накипи человечества , а попросту с гомосятиной .
      так что удивляться нет оснований.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:08
    +1
    Если это правда, то мой мозг отказывается понимать происходящее. Это ведь не "дети Донбасса", а их дети! С очень большой долей вероятности, можно утверждать, что непременно подорвут один из детских садов или школу. Когда там будут дети и военнослужащие. А последствия, можно попробовать себе представить.
  9. sheridans
    sheridans Сегодня, 08:17
    +1
    Каникулы арте не помеха. А если родители полудурки и детей держат в садике, то "Слава дебилам".
  10. roosei
    roosei Сегодня, 08:45
    0
    Странно, но я не чувствую жалости к этим "братьям". Они сами это пестовали, терпели, приветствовали. Теперь просто пожинают свои плоды. Вспоминается Достоевский: страшнее всего равнодушные, ибо с их молчаливого согласия совершаются самые страшные преступления на свете
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:58
    0
    Ну и что? Ракету туда на общих основаниях.