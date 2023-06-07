По сведениям от источников в ВСУ, стало известно, что на настоящий момент украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих

Командование ВСУ намерено размещать военнослужащих украинской армии в образовательных и дошкольных учреждениях, при этом не прерывая их работы. Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур.На оккупированной киевским режимом территории Запорожской области ВСУ начнут размещать в зданиях школ и детских садов, при это не прерывая учебного процесса, а также работы всевозможных кружков и т.д. Планируется, что в зданиях одновременно будут находиться и дети и военные, для размещения вторых будут использовать спортзалы и подсобные помещения.Тактика размещения украинских военных в школах и детсадах давно используется ВСУ, особенно на Донбассе, но эти здания были пустыми, учебный процесс в этих регионах идет в онлайн-режиме. В Запорожской области обучение также велось дистанционно, но теперь принято решение возобновить очный учебный процесс с посещением учениками школ с одновременным размещением в них всушников. Произойти все это должно до июля.- приводит РИА Новости слова силовика.Местные жители очень встревожены такой инициативой Киева, при этом не исключается, что ВСУ могут сами взорвать одно из учебных заведений, чтобы обвинить российскую армию. Судя по последним события, киевский режим пойдет на все, лишь бы сохранить свою власть.