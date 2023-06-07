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Западная пресса теперь называет атаки ВСУ «прелюдией» к контрнаступлению

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Западная пресса теперь называет атаки ВСУ «прелюдией» к контрнаступлению

Активизация украинских формирований на линии боевого соприкосновения в последнее время может быть определена как «прелюдия к контрнаступлению». Об этом пишет американский аналитик Джейми Деттмер в статье для издания Politico.


По утверждению Деттмера, контрнаступление должно «только начаться». В боевых действиях, которые происходят в последние дни, киевский режим якобы не использует подразделения, которые были предназначены для контрнаступления, пишет автор. По крайней мере, Деттмер указывает на отсутствие доказательств использования «контрнаступательных» подразделений ВСУ.

Аналитик считает, что ВСУ пока проводят лишь разведывательные операции для изучения и анализа реакции российских войск. Интересно, что ни Запад, ни Украина пока не решаются назвать контрнаступление контрнаступлением. Вероятно, слишком большие надежды на него возлагаются, что в Киеве и на Западе смертельно боятся, что придется затем открыто признать поражение контрнаступления. Поэтому западные СМИ и придумывают нелепые версии о «прелюдии» к контрнаступлению.

Что интересно, сами украинские военные пишут о своем участии в контрнаступлении уже достаточно давно. Например, 3-я бригада «Гвардии наступления» утверждает не менее месяца, что ведет наступательные действия на Артемовском направлении.

Попытки киевского режима отсрочить хотя бы на словах начало контрнаступления связаны с тем, что он очень опасается изменения подхода Запада к военной и финансовой помощи Украине в случае явного провала наступательных действий. Явный неуспех в контрнаступлении заставит Запад сократить военную поддержку, а заодно могут произойти и какие-то кадровые перестановки в украинской верхушке.

Если это «прелюдия», то, как комментируют западные пользователи, она чересчур затяжная:

Так ведь можно не дотянуть до самого акта...
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29 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 08:00
    +2
    Активизация украинских формирований на линии боевого соприкосновения в последнее время может быть определена как «прелюдия к контрнаступлению».


    Подозреваю, что в этой "прелюдии" ВСУ опять сожгут все свои резервы. А судьба летнего контрнаступления постигнет участь зимнего и весеннего.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:05
      +2
      Цитата: kromer
      Активизация украинских формирований на линии боевого соприкосновения в последнее время может быть определена как «прелюдия к контрнаступлению».


      Подозреваю, что в этой "прелюдии" ВСУ опять сожгут все свои резервы.

      Они там прелюдии видно путают, у них один секес в башке. Как говорится, давай суй, потом поцелуешь.))))
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:54
        0
        Цитата: lukash66
        Цитата: kromer
        Активизация украинских формирований на линии боевого соприкосновения в последнее время может быть определена как «прелюдия к контрнаступлению».


        Подозреваю, что в этой "прелюдии" ВСУ опять сожгут все свои резервы.

        Они там прелюдии видно путают, у них один секес в башке. Как говорится, давай суй, потом поцелуешь.))))

        Во-во. Заднеприводный Запад даже военные операции называет сексуально извращенными терминами.
        Ещё несколько таких прелюдий и наступать будет нечем и некем.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:06
      +6
      Хорошо, вот сожгли они свои резервы на данный момент. Дальше что? ВС РФ пойдут вперёд закончив весь этот идиотизм освобождая как деды города миллионники? Или может типа "коллективный Запад" увидит, что Украина не сможет как то стратегически поменять ситуацию и резко прекратят их содержать/снабжать оружием и всё вернётся как было ДО? Объясните тупому, пожалуйста.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:22
        -11
        Цитата: Копчёный
        ВС РФ пойдут вперёд закончив весь этот идиотизм освобождая как деды города миллионники?

        Вот, как можно, как вы допустим, ни бельмеса не понимая, быть таким уверенным в своей компетенции, что бы оставлять суждения по вопросам?
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 08:24
          +6
          Действительно. Кто я такой, чтобы высказывать своё мнение. Видимо моё дело только на митинги ходить в поддержку хитрых планов.
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 08:47
            -3
            Цитата: Копчёный
            Действительно. Кто я такой,

            Вот в том то и дело!
            Ну кто Вы такой, что бы судить?
            Вот чего Вы в жизни сделали, что бы высказывать свое мнение на право и на лево?
            Какие у Вас есть достижения?
            1. Uprun
              Uprun Сегодня, 09:03
              0
              Любой гражданин имеет право высказаться и иметь свою точку зрения, при этом слово гражданин нужно понимать в широком смысле, трудится, платит налоги, соблюдает законы, растит детей, ухаживает за родителями и т.д. и не предпринимает действий против своего государства. Вопрос о достижениях очень интересный. Мой отец 55 лет отработал на оборонном предприятии в одном цехе, т.е. он не имеет право высказывать свою точку зрения, поскольку нет достижений?
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 08:28
        +3
        Да ничего собственно и не изменится. Ну потеряют ВСУ тыс 30-50. Население только Украины около 40 млн. потенциально можно призвать млн 2-3.Это не считая всяких добровольцев и просто наемников. Подготовка там идет непрерывная. Оружия НАТО накопило много+их ВПК с каждым днем все набирает мощности. Если пойдет в ход старье -ровесники наших т-62/55 то можно еще лет 5 воевать.Через 3-4 месяца будет новая попытка.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 08:36
          +3
          Цитата: Single-n
          Да ничего собственно и не изменится. Ну потеряют ВСУ тыс 30-50. Население только Украины около 40 млн. потенциально можно призвать млн 2-3.Это не считая всяких добровольцев и просто наемников. Подготовка там идет непрерывная. Оружия НАТО накопило много+их ВПК с каждым днем все набирает мощности. Если пойдет в ход старье -ровесники наших т-62/55 то можно еще лет 5 воевать.Через 3-4 месяца будет новая попытка.

          Ну про 40 Вы немного погорячились. Как минимум десятка уже свалила, если учесть, что баб больше, чем мужиков, ещё лямов 10 минус, плюс дети и пенсионеры. Думаю, ляма два ещё есть, но это с учётом всех инсультников, инфарктников и прочих слепо-глухих - безного- безруких инвалидов, не годных к строевой. А так же зелеюгенда и всяких прочих пионеров.
          1. Single-n
            Single-n Сегодня, 09:11
            0
            Я взял доклад верховной рады за 2020 или за 2019, уже точно не помню. Мужское население, которое теоретически можно вооружить, Украины тогда было около 10 млн БЕЗ Крыма и ЛДНР. Я не брал детей до 16 лет. Даже если призвать всего 20% это 2 мульта. Да и тех кто разбежался по ЕС уже начинают вылавливать. Кроме того наскрести всяких психов и мигрантов(за ПМЖ) и просто нищих даже по странам НАТО (а это порядка 1,5 МЛРД) 0,1% от населения- то это 1,5 млн. Хватит еще на пару лет. . НАТО такие потери даже не заметит. Там от наркоты и бухла раз в 10 больше гибнет
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:01
    +2
    Западных журналистов, распространяющих фейки о ВС РФ необходимо судить и закрывать в тюрьму без срока давности.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 08:07
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Западных журналистов, распространяющих фейки о ВС РФ необходимо судить и закрывать в тюрьму без срока давности.


      Каким образом? Они вроде в Россию отдохнуть не ездят. А с Запада выдачи нет.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:31
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Западных журналистов, распространяющих фейки о ВС РФ необходимо судить и закрывать в тюрьму без срока давности.

      А как поступить с пресслужбой мо? Они тоже фейками дискредитирующими росармию часто занимаются. Один только прошлогодний ляп с расстрелом комбайнов ракетами, стоящими дороже этих самых комбайнов, да ещё и выданный за текущую борьбу с леопардами чего стоит!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:04
    +2
    По результатам могилизации и вторчермета прелюдией удовлетворен.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:05
    +1
    Ага. Поласкай его бандеровец ротиком. Это пока прелюдия.
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:06
    +6
    Исходя из текста статьи контрнаступление будет объявлено контрнаступлением, только если будут серьезные успехи у укровойск, до этого момента - это только прощупывание.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:07
      +3
      Цитата: Gpn27
      Исходя из текста статьи контрнаступление будет объявлено контрнаступлением, только если будут серьезные успехи у укровойск, до этого момента - это только прощупывание.

      Как у Ильфа и Петрова, пощупать за вымя.)))
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 08:29
      +1
      Объявят его потом "летним прощупыванием", а само контрнаступление будет зимой, но это не точно
  6. monetam
    monetam Сегодня, 08:09
    -2
    А ведь Деттмер верно пишет. Именно что крупные войсковые соединения в бой не вводились, массированных танковых атак не было. Обычный масштаб атаки - это рода или две, самое крупное "телодвижение" - батальон. Леопарды и Бредли фактически не участвовали, было поражено несколько Пум.
    Оно, конечно, здорово, что сожгли сколько-то укро-броневиков и танков, что выбили личный состав ВСУ, но расслабляться и торжествовать очень-очень рано.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:12
      +1
      Цитата: monetam
      А ведь Деттмер верно пишет. Именно что крупные войсковые соединения в бой не вводились, массированных танковых атак не было. Обычный масштаб атаки - это рода или две, самое крупное "телодвижение" - батальон. Леопарды и Бредли фактически не участвовали, было поражено несколько Пум.
      Оно, конечно, здорово, что сожгли сколько-то укро-броневиков и танков, что выбили личный состав ВСУ, но расслабляться и торжествовать очень-очень рано.

      Ясен пень, булки рано расслаблять. Но мужики то бьются, насмерть. Вон вчера министр озвучил наши потери, 71 воин погиб, более 200 раненых. Не будет им лёгкой прогулки.
  7. АИК05
    АИК05 Сегодня, 08:14
    -1
    Что за контрнаступление такое, весь мир говорит и обсуждает, какие то военные разборки, а не война, людей убивают с обеих сторон, а со стороны украинцев еще и неофашистов, а мы еще возимся с СВО, это террористическое недогосударство надо вырывать с корнем, забыть про Украину раз и навсегда, выбросить на свалку истории.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:18
    +3
    Да ничего они не бояться. Надо будет, подвезут еще технику и вооружение. Денег дадут- сколько унесут. Закончатся украинцы - навербуют иностранцев . Пока это террористическое образование существует , нам покоя и мирного неба не видать. Другое дело, что не будет украины - подожгут с другой стороны. Начиная от средней Азии до Прибалтики и Финляндии , включительно.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Да ничего они не бояться. Надо будет, подвезут еще технику и вооружение. Денег дадут- сколько унесут. Закончатся украинцы - навербуют иностранцев . Пока это террористическое образование существует , нам покоя и мирного неба не видать. Другое дело, что не будет украины - подожгут с другой стороны. Начиная от средней Азии до Прибалтики и Финляндии , включительно.

      Ну финики то немного научены, вряд ли им захочется на те же грабли наступать. У них уже было, весь мир с нами и лучшая армия Европы тоже с нами. Узбеки с таджиками и киргизо - казахами тоже. Ваше предложение? Е.... ударить по Стокгольмам, Хельсинки и Парижам с Лондонами ЯО?
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:21
    +3
    Реальную ситуацию знают наши военные и бандерлоги. Прелюдия это или что-то иное покажет время. Факт в том, что у бандерлогов народа лишнего много и они спокойно его утилизируют - Артемовск тому яркий пример. Думаю, что у наших военных есть объективные данные по врагу и его возможностям. Ну, а исходить надо из того, что это только начало наступления геев в шороварах.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:23
    +3
    это «прелюдия» наступления

    Потом пойдут вступление ,предисловие,увертюра,форшпиль наступлений ..............
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:25
    +3
    изменения подхода Запада к военной и финансовой помощи Украине в случае явного провала наступательных действий.

    Не стоит рассчитывать нам на снижение помощи запада укропии в случае провала с контрнаступлением. Скорее будет ровно наоборот, после провала у укропов появятся самолёты и дальнобойные ракеты. Если же контрнаступление у них удастся им просто будут компенсировать потери. Сша воюют на уничтожение россии как государства и русских как народа. На укроп им наплевать, закончится укроп, будут присылать наёмников со всего света.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +1
    может быть определена как «прелюдия к контрнаступлению»
    На этот словесный выкрутас понравился ответ западного пользователя
    Так ведь можно не дотянуть до самого акта...
    Хорошо подмечено и главное может оказаться пророчеством.
  13. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 09:23
    -1
    Кто-то сомневается, что это именно так и есть? В прошлом году ВСУ несколько месяцев развлекались разведками боем , прежде чем ударили в Харьковской и Херсонской областях. Почему в этом году должно быть иначе. Спешить им некуда, численный перевес имеется. Будут продолжать изучать линию обороны, пока не найдут слабое звено. Людей, на это они не жалеют, как показала предыдущая практика. В любом случае, во время боя, люди гибнут с двух сторон. На это они и рассчитывают, имея численный перевес. Сначала выбить, как можно больше бойцов, а потом наступать, на тех кто остался. В прошлом году получилось. Остаётся надеяться на то, что в году готовы, к подобным вариантам.