Западная пресса теперь называет атаки ВСУ «прелюдией» к контрнаступлению

Так ведь можно не дотянуть до самого акта...

Активизация украинских формирований на линии боевого соприкосновения в последнее время может быть определена как «прелюдия к контрнаступлению». Об этом пишет американский аналитик Джейми Деттмер в статье для издания Politico.По утверждению Деттмера, контрнаступление должно «только начаться». В боевых действиях, которые происходят в последние дни, киевский режим якобы не использует подразделения, которые были предназначены для контрнаступления, пишет автор. По крайней мере, Деттмер указывает на отсутствие доказательств использования «контрнаступательных» подразделений ВСУ.Аналитик считает, что ВСУ пока проводят лишь разведывательные операции для изучения и анализа реакции российских войск. Интересно, что ни Запад, ни Украина пока не решаются назвать контрнаступление контрнаступлением. Вероятно, слишком большие надежды на него возлагаются, что в Киеве и на Западе смертельно боятся, что придется затем открыто признать поражение контрнаступления. Поэтому западные СМИ и придумывают нелепые версии о «прелюдии» к контрнаступлению.Что интересно, сами украинские военные пишут о своем участии в контрнаступлении уже достаточно давно. Например, 3-я бригада «Гвардии наступления» утверждает не менее месяца, что ведет наступательные действия на Артемовском направлении.Попытки киевского режима отсрочить хотя бы на словах начало контрнаступления связаны с тем, что он очень опасается изменения подхода Запада к военной и финансовой помощи Украине в случае явного провала наступательных действий. Явный неуспех в контрнаступлении заставит Запад сократить военную поддержку, а заодно могут произойти и какие-то кадровые перестановки в украинской верхушке.Если это «прелюдия», то, как комментируют западные пользователи, она чересчур затяжная: