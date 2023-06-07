Воевавший в составе ВСУ наёмник из Тайваня рассказал о больших потерях среди «иностранных легионеров»

Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая

Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни