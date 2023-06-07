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Воевавший в составе ВСУ наёмник из Тайваня рассказал о больших потерях среди «иностранных легионеров»

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Воевавший в составе ВСУ наёмник из Тайваня рассказал о больших потерях среди «иностранных легионеров»

Украинская армия несет большие потери в войне против России, относится это и к "Интернациональному легиону" территориальной обороны ВСУ, в состав которого входят иностранные наемники. Об этом пишет Taiwan News.


Вернувшийся на родину уроженец Тайваня, воевавший на стороне ВСУ, рассказал об очень больших потерях среди иностранных наемников. По его словам, за время боев русские дважды уничтожали взвод, в состав которого он входил, т.е. подразделение дважды полностью меняло свой состав. И это при том, что взвод не участвовал в интенсивных боевых действиях. В то же время в некоторых боях они теряли до 50% личного состава, включая раненых.

Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая

- заявил наемник.

По его словам, многие "легионеры", приехавшие на Украину "подзаработать", уходили после первых боев, не выдержав напряжения. Как оказалось, на поле боя убивают, а воевать приходится не с террористами, а с регулярной армией, прекрасно вооруженной, применяющей танки, артиллерию и авиацию. Бывший наемник призвал желающих отправиться на Украину дважды подумать, перед тем как это сделать, подчеркнув, что в Киеве не намерены заботится об иностранных боевиках.

Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни

- добавил он.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:24
    +6
    А как эти гуси хотели? Хотели гонять "бармалеев в халатах и шлепанцах" у которых ничего нет - ни связи ни танков ни авиации? Полдня постреляли как в тире, на полдня зависли в баре ??
    Неее, так здесь не получится. Будете получать по полной.
  2. _просто
    _просто Сегодня, 08:28
    +5
    Желающие трижды подумают и всё равно поедут... А потом их останки будут гнить в богатой гумусом почве.
  3. Snay
    Snay Сегодня, 08:28
    +3
    Жаль что этому повезло выбраться....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:30
      +3
      Цитата: Snay
      Жаль что этому повезло выбраться....

      Ну, почему? Пусть хоть этот скажет, может другие и задумаются
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:35
      +2
      Странно,что сейчас запел...А не с первого раза,как его взвод наполовину уничтожили.То ли доходит с трудом,то ли должен половине Таиланда...
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 09:14
        0
        то ли должен половине Таиланда...
        Тайваня
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:33
    +1
    Наёмники думаю делятся на насколько категорий. Особенно ценны спецы их берегут, другая из стран-хозяев и кадровые военные (типа в отпуске, уволенный и.т.д) этих тоже берегут, на ЛБС прикрывают, эвакуируют первыми и третья джентльмены удачи и из стран "третьего " мира короче всякий сброд вот ими и затыкают прорехи, могут использовать как заградотряды, одноразовые изделия, похоже тайванец из их числа.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    +2
    Приехали парками погонять бестолковых русских ,а получилось что получили под зад. Как так ?
    Их разве не готовят психологически , победа вот вот и каждому по гектару земли и рабов сотню ......................
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:41
      0
      Закопают такого в любом месте ,любого гектара ,или сгорит в любом месте .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    +1
    наёмник из Тайваня рассказал о больших потерях среди «иностранных легионеров»
    Ни он первый и ни он последний кто рассказывает об этом, но это пока ни как не влияет на поток "желающих пострелять", а тем более в русских. Наемник собирающийся на Украину должен четко знать, что он вне закона и в плен его брать не будут, а тем более менять на кого-то. Вот тогда возможно этот поток превратится в ручеек.
  7. mann
    mann Сегодня, 08:40
    0
    Воевавший в составе ВСУ наёмник из Тайваня рассказал о больших потерях среди «иностранных легионеров»
    А вы "оставьте спор славян между собой"!
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:52
    0
    Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни

    Мысль правильная. Вот по этой причине и не надо уничтожать наёмников, надо делать так, чтобы оставшись в живых они завидовали мёртвым и не могли больше где-либо воевать, а заодно и были примером для других желающих. Не суд(ха-ха), ни смерть таких не пугают.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:13
    0
    Заскулил...., теперь, если грамотность позволит, может садиться за мемуары "Записки наемника". Чего ему в Тайване не сиделось? Думает, если чего херои приедут его остров защищать от Си? Надеюсь с менталитетом на окраине он хорошо познакомился.