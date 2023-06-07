Воевавший в составе ВСУ наёмник из Тайваня рассказал о больших потерях среди «иностранных легионеров»

Украинская армия несет большие потери в войне против России, относится это и к "Интернациональному легиону" территориальной обороны ВСУ, в состав которого входят иностранные наемники. Об этом пишет Taiwan News.
Вернувшийся на родину уроженец Тайваня, воевавший на стороне ВСУ, рассказал об очень больших потерях среди иностранных наемников. По его словам, за время боев русские дважды уничтожали взвод, в состав которого он входил, т.е. подразделение дважды полностью меняло свой состав. И это при том, что взвод не участвовал в интенсивных боевых действиях. В то же время в некоторых боях они теряли до 50% личного состава, включая раненых.
Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая
- заявил наемник.
По его словам, многие "легионеры", приехавшие на Украину "подзаработать", уходили после первых боев, не выдержав напряжения. Как оказалось, на поле боя убивают, а воевать приходится не с террористами, а с регулярной армией, прекрасно вооруженной, применяющей танки, артиллерию и авиацию. Бывший наемник призвал желающих отправиться на Украину дважды подумать, перед тем как это сделать, подчеркнув, что в Киеве не намерены заботится об иностранных боевиках.
Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни
- добавил он.