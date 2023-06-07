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Глава МИД ФРГ удивилась безразличию к украинскому конфликту в Латинской Америке

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Глава МИД ФРГ удивилась безразличию к украинскому конфликту в Латинской Америке

Во время визита в Бразилию министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок высказала искреннее удивление тому, что в Латинской Америке довольно безразлично относятся к украинскому конфликту. Главный немецкий дипломат связала это отношение с тем, что события на Украине на юге Американского континента воспринимаются иначе, чем в Европе.


Как призналась Бербок, повсюду в мире она слышит вопросы о том, где находится Украина и почему Запад не помогает другим странам, кроме Украины.

Многие люди здесь больше интересуются, сколько рис и бобы стоят в супермаркете на этой неделе, чем событиями в стране в тысячах километрах от них

- то ли констатирует факт, то ли укоряет местных жителей Анналена Бербок.

Таким образом, как бы не старался Запад поставить события на Украине в центр внимания мировой общественности, этого не происходит. В Азии, Африке, Латинской Америке, Океании люди заняты своими проблемами и им не очень интересен один из многочисленных региональных конфликтов, происходящий где-то на далеком для них востоке Европы.

Общее восприятие украинского конфликта в странах Глобального Юга свидетельствует о том, что Запад очень гипертрофировал украинскую проблематику. Добиться какого-либо единства мира не то, что в поддержке своего курса, но даже в плане интереса к украинским событиям, США и Евросоюз так и не смогли. Поэтому главе МИД Германии остается лишь сетовать на безразличие бразильцев к украинским событиям, а заодно и задумываться над тем, не пора ли менять стратегию действий в отношении этого конфликта.
Использованы фотографии:
МИД ФРГ
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:27
    +8
    Латинская Америка прекрасно знает,что такое "дружба"с США.Вот и вся причина.Да и свои у них проблемы
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:35
      +4
      просто Украина - это чорт его знает где находится.
      а стоимость бобов, рыбы и мяса - это здесь и сейчас, и надо как то прожить. и работу не потерять.
      поэтому очевидно что начхать им на Украину с высокой башни - своя рубашка ближе к телу.
      и впрягаться за гегемонию США им тоже не с руки. И на переживания Аналенки - тем более побоку.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:46
        0
        Латинской Америке по боку- насколько голодные папуасы из бандерии.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: Nexcom
        просто Украина - это чорт его знает где находится.
        а стоимость бобов, рыбы и мяса - это здесь и сейчас, и надо как то прожить. и работу не потерять.

        А интересовались ли подобные лидеры, этих "на рулях" ещё не было, отношением населений к событиям в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии ?! Или то всё другое ?!
    2. igork735
      igork735 Сегодня, 09:28
      0
      Мне вот тоже пофиг на проблемы Латинской Америки.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:29
    -1
    Многие люди здесь больше интересуются, сколько рис и бобы стоят в супермаркете на этой неделе, чем событиями в стране в тысячах километрах от них
    Потому что это ненормально
    Но она еще не видела, что творится в наших темах про госдолг сша %) погладила бы по головкам
    Без них теперь скучно, признаю, одно и то же в каждой теме - надо туда, сюда, куда же вы!
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:33
    +5
    Все вполне нормально. Латинской америке плевать и на Украину,и на какую то там, Бербок. Люди живут своей жизнью. Стоимость продуктов интересней,чем Украина с ее кастрюлеголовыми гражданами.
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:45
      0
      100%
      То ли тупенькая Анналена, то ли... просто троллит
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:39
    +4
    Запад так усердно раскручивал через СМИ этот конфликт ,что сам поверил в его глобальность. А потом удивленно смотрит на мир ,оказалось ,что он шире и сложнее ,а многим вообще наплевать на мнение Запада
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:39
    0
    Безмозглая имеет какие то эмоции? Она умеет удивляться?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:42
      +2
      Вероятно не все мозги стрясла на батуте. lol

      зы Она ж в спорте была прыгуньей на батуте. И один раз мимо батута улетела - даже чёт там себе сломала. Чес слово. yes
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:52
        0
        Ничего она не сломала. Просто отшибла. Правда, весьма серьёзно.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: nellyjuri
      Она умеет удивляться?

      Только когда ее выступление не сопровождают бурные аплодисменты. Но вот понять почему...слишком тупая
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:45
        0
        а как ей не отупеть - постоянная тряска мозгов на батуте была. да ещё и один раз мимо батута.
        это ж производственная травма получается.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +2
    Бербок высказала искреннее удивление тому, что в Латинской Америке довольно безразлично относятся к украинскому конфликту.
    А она действительно предполагала, что в Латинской Америке тоже готовы делиться со страной, о которой некоторые узнали только после февраля 2022 г, а тем более снять с себя последнюю рубашку ради того, чтобы кто-то воевал против России?
    люди здесь больше интересуются, сколько рис и бобы стоят в супермаркете
    Людей интересует, как прокормить семью, а не как оказать помощь украинским нацистам. А в Германии немцев еще не волнуют цены на сосиски, пиво, коммунальные услуги? Если нет, то "счастье" для немецкого правительства впереди.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:47
    +1
    А может эту Бербок спросить, почему так безразлично относятся в ЕС к самому кровопролитному военному конфликту из существующих? Ах, вы даже не знаете, который это? Подскажу - нихрена не на Украине. Опять не помогает?
    Самый кровопролитный конфликт 2022 года произошёл не на Украине, а в Эфиопии, но в мире его никто не заметил.
    Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на оценки аналитического центра Crisis Group.
    В период с 2020 по 2022 годы число погибших в Эфиопии составило 600 тыс. человек, заявлял бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, выступавший посредником на переговорах от Африканского союза между федеральным правительством Эфиопии и повстанцами штата Тыграй.
  8. mann
    mann Сегодня, 08:52
    +1
    Глава МИД ФРГ удивилась безразличию к украинскому конфликту в Латинской Америке
    О,какая важнейшая новость! Нам же так интересно удивление этой кретинки fellow
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:59
    0
    как будто ЕСвским фашистам есть дело до экономических проблем Юж.Америки...все золото украли...скоты.
  10. Комментарий был удален.
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 09:04
    0
    Спортсменка, ну чего Вы от неё хотите...
  12. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:10
    0
    США постоянно убивает людей в Латинской Америке, все время развязывает там войны, восстания, захваты, ведет грабеж руками своих марионеток и своими. С какой стати тамошним жителям печалиться о делах в другой части свет? И о чем? Их там, на месте, Запад гнобит и убивает все года их существования. Где то далеко Западу явно прищемили хвост.
    Русские - молодцы! Это естественная и закономерная реакция ЛА. Разумеется, сильно страдая от постоянной агрессии, тамошние жители не спешат выражать восторг. Опасно. Со стороны США, имеющих два миллиона членов разведсообщества, станется убийц за тобой послать, если ты язык распустил. Так что милейшая Бербок встретила показное равнодушие. Это она сильно недопонимает ситуацию) Впрочем, она вообще мало понимает в том, что должна делать...
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:19
    0
    Простому немецкому бюргеру плевать что творится в Сомали или Судане. Ну и?