Многие люди здесь больше интересуются, сколько рис и бобы стоят в супермаркете на этой неделе, чем событиями в стране в тысячах километрах от них

Во время визита в Бразилию министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок высказала искреннее удивление тому, что в Латинской Америке довольно безразлично относятся к украинскому конфликту. Главный немецкий дипломат связала это отношение с тем, что события на Украине на юге Американского континента воспринимаются иначе, чем в Европе.Как призналась Бербок, повсюду в мире она слышит вопросы о том, где находится Украина и почему Запад не помогает другим странам, кроме Украины.- то ли констатирует факт, то ли укоряет местных жителей Анналена Бербок.Таким образом, как бы не старался Запад поставить события на Украине в центр внимания мировой общественности, этого не происходит. В Азии, Африке, Латинской Америке, Океании люди заняты своими проблемами и им не очень интересен один из многочисленных региональных конфликтов, происходящий где-то на далеком для них востоке Европы.Общее восприятие украинского конфликта в странах Глобального Юга свидетельствует о том, что Запад очень гипертрофировал украинскую проблематику. Добиться какого-либо единства мира не то, что в поддержке своего курса, но даже в плане интереса к украинским событиям, США и Евросоюз так и не смогли. Поэтому главе МИД Германии остается лишь сетовать на безразличие бразильцев к украинским событиям, а заодно и задумываться над тем, не пора ли менять стратегию действий в отношении этого конфликта.