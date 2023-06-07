Основная конструкция дамбы Каховской ГЭС устояла, уровень воды в Днепре ниже по течению начал снижаться

Город Алешки. Утро среды, 7 июня 2023 года

По состоянию на утро уровень воды в Новой Каховке начинает спадать, а ниже по течению, если ничего не изменится, он начнет спадать уже во второй половине дня сегодня. И таким образом пик наводнения будет пройден сегодня в первой половине дня

Основная конструкция дамбы Каховского водохранилища выстояла, оставшиеся 14 пролетов из 28 продолжают сдерживать напор. Ниже по течению Днепра уровень воды начал опускаться и если не будет какого-нибудь форс-мажора или не вмешается человеческий фактор, катастрофических последствий удастся избежать.Уровень воды в затопленных разлившимся Днепром населенных пунктах начал падать, об этом сообщили власти Новой Каховки. Согласно заявлениям, вода постепенно уходит с улиц города, уровень снижается. В то же время ниже по течению пик наводнения еще не прошел, его ожидают ко второй половине дня и если оставшаяся конструкция основного тела дамбы устоит, то постепенно уровень воды придет в норму. Но в случае, если конструкция дамбы будет каки-то образом повреждена, последствия могут оказаться еще хуже, чем сейчас.- сообщил в своем ТГ-канале эксперт Юрий Подоляка.Разрушение дамбы Каховского водохранилища произошло в ночь с понедельника на вторник, утром 6 июня вода уже вовсю шла через плотину, затопив прибрежные населенные пункты, а также острова в русле Днепра, лишив ВСУ плацдармов для наступления, которые они так тщательно выстраивали на Херсонском направлении. По предварительным данным, в районе Новой Каховки без вести пропали семь человек, их тела до сих пор не найдены.Киев попытался переложить вину за случившееся на Москву, Зеленский сделал несколько "громких" заявлений, но Россия прямо обвинила Украину в подрыве дамбы, поскольку эту идею в Киеве вынашивали с прошлого года.