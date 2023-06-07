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Основная конструкция дамбы Каховской ГЭС устояла, уровень воды в Днепре ниже по течению начал снижаться

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Основная конструкция дамбы Каховской ГЭС устояла, уровень воды в Днепре ниже по течению начал снижаться

Город Алешки. Утро среды, 7 июня 2023 года



Основная конструкция дамбы Каховского водохранилища выстояла, оставшиеся 14 пролетов из 28 продолжают сдерживать напор. Ниже по течению Днепра уровень воды начал опускаться и если не будет какого-нибудь форс-мажора или не вмешается человеческий фактор, катастрофических последствий удастся избежать.

Уровень воды в затопленных разлившимся Днепром населенных пунктах начал падать, об этом сообщили власти Новой Каховки. Согласно заявлениям, вода постепенно уходит с улиц города, уровень снижается. В то же время ниже по течению пик наводнения еще не прошел, его ожидают ко второй половине дня и если оставшаяся конструкция основного тела дамбы устоит, то постепенно уровень воды придет в норму. Но в случае, если конструкция дамбы будет каки-то образом повреждена, последствия могут оказаться еще хуже, чем сейчас.

По состоянию на утро уровень воды в Новой Каховке начинает спадать, а ниже по течению, если ничего не изменится, он начнет спадать уже во второй половине дня сегодня. И таким образом пик наводнения будет пройден сегодня в первой половине дня

- сообщил в своем ТГ-канале эксперт Юрий Подоляка.

Разрушение дамбы Каховского водохранилища произошло в ночь с понедельника на вторник, утром 6 июня вода уже вовсю шла через плотину, затопив прибрежные населенные пункты, а также острова в русле Днепра, лишив ВСУ плацдармов для наступления, которые они так тщательно выстраивали на Херсонском направлении. По предварительным данным, в районе Новой Каховки без вести пропали семь человек, их тела до сих пор не найдены.

Киев попытался переложить вину за случившееся на Москву, Зеленский сделал несколько "громких" заявлений, но Россия прямо обвинила Украину в подрыве дамбы, поскольку эту идею в Киеве вынашивали с прошлого года.
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:51
    +3
    Киев попытался переложить вину за случившееся на Москву, Зеленский сделал несколько "громких" заявлений, но Россия прямо обвинила Украину в подрыве дамбы, поскольку эту идею в Киеве вынашивали с прошлого года.
    Наши инициировали СБ ООН, с повесткой по подрыву Каховской ВДХ. Правда, толку то от этого.... Всё равно тем баранам ничего не докажешь.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:58
      +1
      Наши инициировали СБ ООН, с повесткой по подрыву Каховской ВДХ
      А Киев пытается инициировать жалобу в МУС с целью привлечения и осуждения виновных и конечно с российской стороны. Но даже в ангажированном МУС им мало, что светит по этому вопросу.
      Уровень воды в затопленных разлившимся Днепром населенных пунктах начал падать
      Ну хоть, что-то позитивное.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
        0

        rotmistr60 (Геннадий)
        Сегодня, 08:58
        Даже мерикатосы тормознули по этой теме. За ними,конечно, и наглы. Будем поглядеть.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:51
    +4
    Когда нарушена целостность конструкции, ее разрушение со временем продолжается всегда. Так что без укрепления плотины - ей хана. А как там укреплять, под обстрелами-то?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:53
      +1
      Для чего ВСУ разрушили плотину?Хотели,чтобы смыло наши оборонительные позиции и им легче было наступать?Но по-моему эффект получился обратным.Наступление там вряд ли теперь возможно.


      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:11
        0
        Orange-Bigg (Александр)
        Сегодня, 08:53
        НОВЫЙ

        +1
        Для чего ВСУ разрушили плотину?Хотели,чтобы смыло наши оборонительные позиции и им легче было наступать?Но по-моему эффект получился обратным.Наступление там вряд ли теперь возможно.
        В их бестолковки конечно не залезешь, но варианты есть. В том числе, и оттянуть им с херсонского направления под Бахмут, или ещё куда для усиления. Потому как за два дня, по данным нашего МО, с 4, 5. 06. всушники потеряли только людей 3 715 чел. Вот и будут дырки латать.
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:00
      0
      По всей видимости укреплять придётся даже под обстрелами. Что бы не было ещё хуже. А что бы меньше стреляли необходимо и нашу артиллерию подтянуть и бить на упреждение да и авиацией помогать. Это наша земля и люди там наши так что нам и спасать. А бендеровцем это не нужно им наоборот это на руку.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:02
        -1
        А что там укреплять,когда Каховская ГЭС полностью ушла под воду,вернее то что от неё осталось?Она ведь восстановлению уже не подлежит.
    3. михаил3
      михаил3 Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Bingo
      Так что без укрепления плотины - ей хана

      Не совсем) Нагрузка на уцелевшие части многократно уменьшилась, потому что уровень упал. Что не упадет прямо сейчас, то устоит, если не расстреливать.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:56
    0
    А разве дамба состоит из пролётов? Кто-то в этом понимает?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 08:59
      0
      Чисто логически , пролеты есть. Это расстояние между шлюзами.
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:02
    -1
    Ну вот. Теперь нужно подождать, когда развалятся остальные проемы (а они точно развалятся, если имеют хоть какие то повреждения), и можно забрать Харьковскую область. Теперь пора.
    Не отступи мы оттуда, сосредоточенный огонь ВСУ давно обрушил бы плотину, в чем обвинили бы нас, как обвинили и теперь. Но тогда были бы многочисленные жертвы, в которых обьективно были бы мы виновны, и паралич коммуникаций, благодаря которому ВСУ могли бы развить серьезное наступление.
    Теперь же все уже случилось, остается подождать, когда вода сойдет, все подсохнет, и можно идти вперед.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:11
    +1
    Восстановить можно всё что угодно: Днепрогэс тому пример. Но для этого нужно время и мир. А этого пока нет и не предвидится.
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:20
    0
    Думаю, что уже не для кого не секрет, что Теплинский с Герасимовым боятся прорыва обороны в случае начала наступления. Я - не боюсь. Противник даже не пытался формировать крупные соединения, которые можно было бы ввести в прорыв на широком участке фронта. Поэтому как я и предполагал ранее будет несколько локальных прорывов, которые можно легко закрыть имея резервы и систему мобильных патрулей в тылу
    Подрыв дамбы позволил создать очевидную угрозу для коммуникаций противника в случае форсирования Днепра. С этой угрозой штабы ВСУ вынужденны считаться. Получилось удачно - силы и средства противника на серию вспомогательных ударов растрачены. А главный удар не последовал...
    С Уважением