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Атака ВСУ в сторону Опытного и Водяного к югу от Авдеевки отбита

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Атака ВСУ в сторону Опытного и Водяного к югу от Авдеевки отбита

Украинские войска в минувшие сутки попытались осуществить прорыв российского полукольца в районе Авдеевки. Противник предпринял атаку в направлении населённых пунктов Опытное и Водяное. При этом в сети, как это обычно бывает в случае активизации украинских войск на том или ином участке, тут же стали появляться заявления об «успехах ВСУ» - о якобы уже чуть ли не полном овладении украинскими войсками Опытным.


На самом деле при попытке продвижения противника к югу от Авдеевки его подразделения попали под мощный артиллерийский огонь.
Уничтожено до 7 единиц бронетехники, включая танки. Пехота была рассеяна по лесопосадкам («лесополкам», как их часто называют сами военные). И после этого по ним были нанесены удары с применением в том числе тяжёлых огнемётных систем (ТОС).

Атака в сторону Опытного и Водяного под Авдеевкой оказалась отбита.



ВСУ перешли к нанесению артиллерийских ударов, пытаясь противостоять активности нашей артиллерии. Используются реактивные системы залпового огня зарубежного производства, буксируемые гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

Для подавления артиллерии противника применена боевая авиация, в том числе армейская. Используются в том числе противотанковые управляемые ракеты как вооружение ударных вертолётов.

Бои идут в квадрате между Авдеевкой и посёлком Северное, где сосредоточены несколько украинских подразделений.
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8 комментариев
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:01
    +3
    Вот и славненько. Надеюсь, что и далее все будет продолжаться в этом же ключе и итогом контрнаступления будет утилизация большого количества бандерлогов и западной техники.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:01
    +1
    Молодцы , парни!!! Так держать! soldier ...................
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:03
    +1
    Продолжайте парни, уничтожайте врага и возвращайтесь домой живыми и невредимыми.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:06
    0
    Мне очень нравится как на видео, по этим лесополосам работает арта или рсзо. Кладут снаряды не вдоль полосы, а поперёк. Долго не мог понять почему вокруг таких полос поля это лунный пейзаж как в ПМВ, но постепенно понял как стреляет наша арта. Вроде 21 век, всякие там позиционирования и прочее, но нет, как деды по площади с нормой на м2.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: Копчёный
      Кладут снаряды не вдоль полосы, а поперёк. Долго не мог понять почему вокруг таких полос

      Интересно, а как арта будет работать "вдоль" лесополосы, если она находится, например, не во фланге, а во фронте по отношению к ней? По горизонтально гиперболической траектории?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:23
        +1
        Увы не подскажу, это к военным теоретикам. Но если всех всё устраивает, особенно расход бк и потом нытьё про нехватку, пусть всё остаётся как есть.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    ... его подразделения попали под мощный артиллерийский огонь... после этого по ним были нанесены удары с применением в том числе тяжёлых огнемётных систем (ТОС).
    Теперь кто остался в живых слово Ад будут воспринимать не фигурально.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:30
    0
    Доктрина №1 украинской военной мысли: Если в начале контнахрюка отхватили трендюлей, значит контрнахрюка вовсе не было!