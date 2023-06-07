Атака ВСУ в сторону Опытного и Водяного к югу от Авдеевки отбита

Украинские войска в минувшие сутки попытались осуществить прорыв российского полукольца в районе Авдеевки. Противник предпринял атаку в направлении населённых пунктов Опытное и Водяное. При этом в сети, как это обычно бывает в случае активизации украинских войск на том или ином участке, тут же стали появляться заявления об «успехах ВСУ» - о якобы уже чуть ли не полном овладении украинскими войсками Опытным.
На самом деле при попытке продвижения противника к югу от Авдеевки его подразделения попали под мощный артиллерийский огонь.
Уничтожено до 7 единиц бронетехники, включая танки. Пехота была рассеяна по лесопосадкам («лесополкам», как их часто называют сами военные). И после этого по ним были нанесены удары с применением в том числе тяжёлых огнемётных систем (ТОС).
Атака в сторону Опытного и Водяного под Авдеевкой оказалась отбита.
ВСУ перешли к нанесению артиллерийских ударов, пытаясь противостоять активности нашей артиллерии. Используются реактивные системы залпового огня зарубежного производства, буксируемые гаубицы и самоходные артиллерийские установки.
Для подавления артиллерии противника применена боевая авиация, в том числе армейская. Используются в том числе противотанковые управляемые ракеты как вооружение ударных вертолётов.
Бои идут в квадрате между Авдеевкой и посёлком Северное, где сосредоточены несколько украинских подразделений.