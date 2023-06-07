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Во Франции очередная масштабная акция протеста против пенсионной реформы собрала около 1 млн человек

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Во Франции очередная масштабная акция протеста против пенсионной реформы собрала около 1 млн человек

Во Франции очередная масштабная акция протеста, направленная против пенсионной реформы, собрала сотни тысяч человек.


Люди из разных городов страны вышли на демонстрации, тем самым, выражая крайнее недовольство повышением пенсионного возраста. Во французской столице, например, возмущённые протестующие жгли фургоны и машины, а в Лионе произошла массовая драка между полицейскими и горожанами. Дошло до того, что силовики прибегли к применению водомётов, дубинок и перцового газа.

Это уже 14-я по счёту акция протеста в республике, в которой граждане выражают своё несогласие в связи с увеличением пенсионного возраста с 62 до 64-х лет.

Ссылаясь на данные французских профсоюзов, количество протестующих по всей стране почти достигло отметки в 1 млн. Только на Париж пришлось около 300-400 тысяч.

Стоит отметить, что закон, принятый Макроном в обход решения французского законодательного органа, должен, как ожидается, вступить в силу уже с 1 сентября 2023. Несмотря на все попытки французского лидера оправдать необходимость принятия крайне непопулярной вышеупомянутой реформы, она так и не нашла поддержки среди рядовых граждан.

Напомним, что ещё в апреле месяце Конституционным советом республики был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Проходить оно будет поэтапно, вплоть до 2030 года. Поводом для выхода людей на протестные акции послужила тогда промульгация главой французского государства нового закона, причём в обход парламента. Однако тысячи людей, находящихся на тот момент в Париже пообещали не покидать улицы до тех пор, пока все поправки не будут отменены властями.
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21 комментарий
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 08:57
    +3
    Что можно сказать,молодцы, а мы схавали
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:02
      +3
      А наши мужики когда у них отбирали пенсию орали "Гооооол" laughing
      ПС. Росстат за 2021 средняя продолжительность жизни мужчины: 67.6 лет

      Можно поднять еще на 2,6 года laughing
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 09:05
      +1
      У нас митинги и протестные акции запрещены. Свобода, блин, слова. Росжандармерия не даром создана.
    3. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:14
      0
      Это называется классовая ненависть.
      Когда в России люди осознают, что их 1991 года имеют по полной.
      Вот тогда займутся тем же самым, что и французы. С большим усердием и рвением начнут вешать и стрелять олигархов. То есть повтор 1917 года.
      Только боюсь, что уже поздно будет. Сейчас надо...
    4. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 09:31
      0
      а мы не схавали мы в 40 на пенсию ушли-с)))
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:02
    -9
    так не вопрос, не увеличивайте возраст (несмотря на рост продолж. жизни), тогда :
    снижайте сами пенсии и убивайте спрос потребителей преклонного возраста
    тем самым снижая себе зп
    или платите больше отчислений и пусть хоть с 30 лет все идут на пенсию
    заодно найдите где-то еще 1,5 млн рабочих рук

    Баланс же - не это, тогда то

    Всегда забавляла эта тема, бездари за фз сколько лет не могут понять, что пенсионерам платят те, кто еще работает, а не государство или марсиане какие - т.е. вот эти скакуны и платят
    Против самих себя и скачут
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:09
      0
      А разве там не частные пенсионные фонды? Деньги которых можно прокручивать как и деньги профсоюзов каких.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 09:12
        -5
        И то и то. Только какая разница?
        У нас тоже ты определяешься с банком. Но система то СОЛИДАРНАЯ в любом случае.

        Зарплатную ведомость свою изучите - пенсионные отчисления - это и есть фонд для выплаты текущим пенсионерам. И если когда-то была демогр.яма (а у нас, напр., 90е - и теперь трудоспособных временно меньше), то выхода нет - или возраст повышать или отчисления. (посмотрели на рост продолжительности жизни, и, соотв., его и используют, иначе трудоспособных не хватит ни на что)

        Аналогично и с налогами. Это не где-то что-то лежит и бюджет их тратит, а постоянно крутится по кругу.
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 09:26
          -3
          Еще есть интересный момент, по У, например
          Там почему низкие пенсии (или фиговая инфраструктура и в долгах по уши) - потому что 2/3 населения работают в ТЕНИ и нифига не платят.
          И они даже понять не хотят, что сами же и убивают своих родителей и детей.

          У нас половина была, 1 народ жеж)
          В сша менее 4%.
        2. Оби Ван Кеноби
          Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:28
          +1
          то выхода нет - или возраст повышать или отчисления.

          Вы нас тут за дураков держите, да?
          Вы подобный бред пишите на форумах Единой России.
          Олигархам не нужно воровать, и прибыль всю себе забирать, вот тогда и деньги в стране будут на содержание пенсионеров и т. д. и т. п.
          Но у нас капитализьм, а это значит - вранье, грабеж, войны, кровь, слезы и пот Российского народа! Что не ясно?
          1. Трямс
            Трямс Сегодня, 09:31
            -1
            живи в иллюзиях и популизме, я не против, это невыгодно тебе же
            а можешь пересть быть лентяем и изучить, что такое солидарная пенсионная система
            она с СССР никуда не уходила, и такой и была
            лишь модернизирована чуть
        3. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:33
          0
          Цитата: Трямс
          а у нас, напр., 90е

          Ты кому тут лапшу на уши навешиваешь? Ну-ка, ответь, сколько было население России в 90-е, и сколько сейчас? С тех пор тридцать лет прошло.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:15
      +2
      Цитата: Трямс
      пенсии платят те, кто еще работает, а не "гос-во" и или марсиане какие - т.е. вот эти скакуны и платят

      Так, а когда ты молокососом в садик и в школу ковылял, кто тебя обеспечивал? Не сегодняшнии ли пенсионеры? Забавляйся дальше.
      Цитата: Трямс
      заодно найдите где-то еще 1,5 млн рабочих рук

      А может где то надо найти 1,5 миллионов рабочих мест? Четыре предприятия, где я работал, приказали долго жить.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 09:18
        -2
        просто ты ничего не понял, к сожалению.
        там нет претензий к кому-то, там ЛИКБЕЗ
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:10
    0
    Главное это РЕЗУЛЬТАТ, вот и посмотрим по осени кто есть кто. И кто отпразднует победу.
  4. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 09:15
    0
    Ну, Париж всегда был государством в государстве, а вот то что по Франции поддерживают уже интереснее.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    0
    Люди из разных городов страны вышли на демонстрации, тем самым, выражая крайнее недовольство повышением пенсионного возраста.
    Накопят деньжат, и на "демонстрацию". Как на работу ходят. Но макарону все параллельно. На второй срок не идёт. А этот, при их то законах, он дотянет при любом раскладе.
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:18
    +2
    Есть власть богатых над толпою нищих,
    Есть те, кто охраняют эту власть,
    Народ пусть демократию не ищет -
    Она еще, увы, не родилась!!!
    Все это просто сказки для народа,
    Чтоб свой хомут он молчаливо нес,
    Не жалуясь на беды и невзгоды,
    И делал все, что свыше скажет босс...
    Лишь только вы становитесь угрозой,
    Для тех, кто на Олимпе там сидит,
    "Демократично" вас поставят в позу
    И вам докажут, что вы паразит...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:20
    0
    протестующих по всей стране почти достигло отметки в 1 млн. Только на Париж пришлось около 300-400 тысяч
    Цифры внушительные и протесты не разовые, а продолжаются уже несколько лет Началось с "желтых жилетов" в ноябре 2018 г протестующих против повышения цен на бензин и дизтопливо. Потом повестки менялись на злободневные на то время и вот дошло до пенсионной реформы, законопроект которой был принят и подписан Макроном в апреле 2023 г. Что характерно Макрону вроде как все нипочем. Улыбается, произносит речи, призывает продолжать борьбу с Россией, как будто во Франции никаких внутренних проблем нету и не было.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:30
    0
    Старость надо уважать, ибо все стареют, но и не забывать, что конкретные нынешние пенсы профукали и свою рабочую партию и большую страну, а военные пенсы предали Присягу в 1991.
  9. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:30
    0
    тупые эти французы какие то у нас в 65 надо козлом скакать как Малышева рекомендует))нам 65 поставили и мы радуемся))а они до 64 не хотят чет работать сразу начинают козлами скакать не дожидаясь возраста пенсии)))