Во Франции очередная масштабная акция протеста против пенсионной реформы собрала около 1 млн человек

Во Франции очередная масштабная акция протеста, направленная против пенсионной реформы, собрала сотни тысяч человек.Люди из разных городов страны вышли на демонстрации, тем самым, выражая крайнее недовольство повышением пенсионного возраста. Во французской столице, например, возмущённые протестующие жгли фургоны и машины, а в Лионе произошла массовая драка между полицейскими и горожанами. Дошло до того, что силовики прибегли к применению водомётов, дубинок и перцового газа.Это уже 14-я по счёту акция протеста в республике, в которой граждане выражают своё несогласие в связи с увеличением пенсионного возраста с 62 до 64-х лет.Ссылаясь на данные французских профсоюзов, количество протестующих по всей стране почти достигло отметки в 1 млн. Только на Париж пришлось около 300-400 тысяч.Стоит отметить, что закон, принятый Макроном в обход решения французского законодательного органа, должен, как ожидается, вступить в силу уже с 1 сентября 2023. Несмотря на все попытки французского лидера оправдать необходимость принятия крайне непопулярной вышеупомянутой реформы, она так и не нашла поддержки среди рядовых граждан.Напомним, что ещё в апреле месяце Конституционным советом республики был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Проходить оно будет поэтапно, вплоть до 2030 года. Поводом для выхода людей на протестные акции послужила тогда промульгация главой французского государства нового закона, причём в обход парламента. Однако тысячи людей, находящихся на тот момент в Париже пообещали не покидать улицы до тех пор, пока все поправки не будут отменены властями.