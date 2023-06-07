Президент Республики Сербской уверен, что британские спецслужбы готовят госпереворот в Белграде

Протесты четко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александр Вучич был свержен путем уличных протестов

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик объяснил, кто по его мнению выступает организатором антиправительственных митингов в Белграде, проходящих в последние дни одновременно с обострением ситуации в сербском анклаве Косово.Глава соседней республики уверен, что волнения в Сербии спланированы и управляются британскими спецслужбами, целью протестов является свержение действующего руководства страны во главе с президентом Александром Вучичем, проводящим слишком независимую от Запада политику.— приводит слова президента его пресс-служба.Додик напомнил, что против него самого с целью отстранения от власти действуют те же спецслужбы. По его данным, в Белграде находятся представители британской разведки, которые непосредственно руководят массовыми протестами, волнения не прекратятся, пока иностранные подстрекатели не будут изгнаны из страны. Президент Республики Сербской считает, что преследуемая Великобританией цель заключается исключительно в свержении действующей власти и дальнейшей дестабилизации внутриполитической ситуации в Сербии.Весной прошлого года Милорад Додик, занимавший тогда пост премьер-министра Республики Сербской, сообщил прессе, что спецслужбы Великобритании планируют покушение на него с целью физического устранения. Боснийский политик открыто симпатизирует России, недавно уже в роли вновь избранного президента РС он посетил Москву, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.