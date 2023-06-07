Bloomberg: Военное сотрудничество США и Южной Кореи приобретает «ядерную основу»

Желание Вашингтона вмешиваться в международные дела в самых разных регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион заходит всё дальше. Ссылаясь на опасность, исходящую от Северной Кореи для ее соседей, США стремится усилить свое присутствие в регионе. Одним из ключевых своих союзников Вашингтон сделал Южную Корею.
Как пишет американское агентство Bloomberg, военный союз между Сеулом и Вашингтоном становиться еще серьезнее, так как теперь он еще и «ядерный», о чем заявил ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Дело в том, что подписанная сторонами в апреле этого года так называемая Вашингтонская декларация расширяет возможности для размещения американского ядерного оружия на территории Южной Кореи, а также дает гарантии на использование этого оружия против Пхеньяна в случае его нападения.
Выступая по случаю Дня памяти погибших в Корейской войне, южнокорейский лидер отметил:
Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой
Ситуация вокруг Корейского полуострова в последнее время остаётся напряженной в связи с участившимися ракетными пусками КНДР и военными учениями США и Южной Кореи.
Bloomberg напоминает, что в Южной Корее находится до 28 тысяч американских военных, которые в случае чего окажутся под ударом.