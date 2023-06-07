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Bloomberg: Военное сотрудничество США и Южной Кореи приобретает «ядерную основу»

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Bloomberg: Военное сотрудничество США и Южной Кореи приобретает «ядерную основу»

Желание Вашингтона вмешиваться в международные дела в самых разных регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион заходит всё дальше. Ссылаясь на опасность, исходящую от Северной Кореи для ее соседей, США стремится усилить свое присутствие в регионе. Одним из ключевых своих союзников Вашингтон сделал Южную Корею.


Как пишет американское агентство Bloomberg, военный союз между Сеулом и Вашингтоном становиться еще серьезнее, так как теперь он еще и «ядерный», о чем заявил ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Дело в том, что подписанная сторонами в апреле этого года так называемая Вашингтонская декларация расширяет возможности для размещения американского ядерного оружия на территории Южной Кореи, а также дает гарантии на использование этого оружия против Пхеньяна в случае его нападения.

Выступая по случаю Дня памяти погибших в Корейской войне, южнокорейский лидер отметил:

Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой

Ситуация вокруг Корейского полуострова в последнее время остаётся напряженной в связи с участившимися ракетными пусками КНДР и военными учениями США и Южной Кореи.

Bloomberg напоминает, что в Южной Корее находится до 28 тысяч американских военных, которые в случае чего окажутся под ударом.
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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9 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:01
    +3
    По Договору, каждое из его государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними.

    К вопросу о том, нахрена заключать с матрасами вообще какие-либо договоры.
    Южная Корея кстати, тоже расписалась в том, что обязуется не разрабатывать ЯО
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: Bingo
      К вопросу о том, нахрена заключать с матрасами вообще какие-либо договоры.
      Южная Корея кстати, тоже расписалась в том, что обязуется не разрабатывать Я

      Так в чём проблема? Тут они уговорили не создавать ядерное оружие другую страну. Гарантировав что в случае нападения КНДР, будут жахать своим ЯО в ответ на ядерные удары КНДР,
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:37
        0
        Цитата: BlackMokona
        Так в чём проблема?

        расширяет возможности для размещения американского ядерного оружия на территории Южной Кореи

        Цитата: Bingo
        обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними

        Причем в тексте отдельно, чтоб не крутили потом хвостом, ОТДЕЛЬНО - не передавать ОРУЖИЕ, и не передавать над ним КОНТРОЛЬ, то есть, и не размещать в том числе. А так проблем никаких - ну нарушили... В очередной раз - в чем проблема-то?
  2. Легат
    Легат Сегодня, 11:02
    0
    До СВО многие предполагали, какие же военно-технические меры предпримет Путин. Я лично думал, что это будет размещение ядерного оружия в одной из стран Латинской Америки, но он ударил свиньей по Украине. И еще каким образом... Не могу не отметить предшествующую до этого отличную работу от МИДа, который единственный сдерживающий фактор, в виде стратегического оружия, спустил в унитаз
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:02
    +1
    Главное насколько успешно развивается наше с Китаем военное сотрудничество, важно чтобы оно не напоминало виляние увесистой пятой точкой и т.п. "риторические приемы". Мне вот интересно, китайские товарищи в курсе, что их гонконгские банки блокируют проводки по закупке санкционной электроники для РФ? Про казахов армянами уже даже говорить не хочется.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    -1
    Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой
    Ю.Корея не перестает искать серьезных приключений на свою пятую точку. Так охота "подразнить" Ким Чен Ына из-за спины Вашингтона, что заговорили об ядерном альянсе. У Пхеньяна, даже не используя свое ЯО, хватит ствольной и реактивной артиллерии, чтобы устроить Сеулу "маленькую хиросиму" и не посмотрят на присутствие американцев.
  5. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:04
    +2
    Bloomberg напоминает, что в Южной Корее находится до 28 тысяч американских военных, которые в случае чего окажутся под ударом.

    Под ударом окажутся сами США на их собственой територии. В КНДР приняли закон о ядерном оружием и там все расписано. Не будет никаких жестов доброй воли, поиск где находятся красние линии и так далее.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 11:43
    0
    Ссылаясь на опасность, исходящую от Северной Кореи для ее соседей


    Так опасность и правда есть для Южной Кореи.
    И тут проблема в том, что у них, к сожалению, нет альтернативы союзу с США.

    КНДР не признает существования Южной Кореи.
    КНДР уже обладает ЯО.
    КНДР уже нападала на Южную Корею в 1951.
    КНДР обладает армией в 2 раза больше (1,2млн против 600тыс), чем у Южной Кореи.

    И что Южной Корее прикажете делать, как еще обеспечить свою безопасность?
    Предлагаете им просто ничего не делать и надеятся на "авось пронесет"?
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:53
    0
    По моему пора уже предупредить "партнеров" ,что у С Кореи быстрее окажется наши ядерные заряды и средства доставки ,пусть только заикнутся о передаче американского вооружения