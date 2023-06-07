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Москва придерживается позиции, согласно которой ДСНВ-3 уже утратил своё значение

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Москва придерживается позиции, согласно которой ДСНВ-3 уже утратил своё значение

Россия исходит из того, что Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) уже утратил своё значение. Об этом сообщили российские дипломатические источники.


Для нас больше не существует этого документа

– рассказал «Известиям» один из собеседников.

В то же время, источники издания обратили внимание на то, что Москва не ставит перед собой цель разрыва отношений с Вашингтоном, будучи по-прежнему открытой к диалогу с США, в случае поступления соответствующей инициативы с их стороны.

Стоит отметить, что впервые о приостановке Москвой своего участия в вышеупомянутом договоре стало известно 21 февраля нынешнего года. С таким заявлением в тот день выступил президент страны Владимир Путин. Основными же причинами такого решения со стороны России, по словам главы государства, послужило нарушение положений документа со стороны Соединённых Штатов, а именно имеющиеся в её распоряжении сведения касательно разработки официальным Вашингтоном новых видов ядерных вооружений. Среди прочего, российский лидер назвал и прорабатывание им вопроса относительно возможного испытания ядерного оружия.

Американские же власти, в свою очередь, также решили приостановить выполнение ряда пунктов соглашения. Таким образом, они перестали передавать РФ основные данные о своих стратегических ядерных силах, телеметрическую информацию о запусках своих межконтинентальных баллистических ракет, наряду с баллистическими ракетами с подводных лодок (БРПЛ). Помимо этого, Штаты больше не извещают российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3, не пуская российских специалистов на территорию своей страны для проведения соответствующих инспекций.

Как заявили в Белом Доме, Вашингтон выразил готовность принять участие в формировании новой многосторонней системы контроля над вооружениями совместно с постоянными членами Совбеза ООН – Россией, Китаем, Великобританией и Францией.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:40
    +2
    Вернуться за стол переговоров на своих условиях хотят только США.У России главный пункт,США хотят нанести стратегическое поражение России,через Украину.Вот и цена вопроса!Приказ Зе: Их бин капитулир!!!И заход наших войск до Чопа и всё - переговоры хоть завтра.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Вернуться за стол переговоров на своих условиях хотят только США.У России главный пункт,США хотят нанести стратегическое поражение России,через Украину.Вот и цена вопроса!Приказ Зе: Их бин капитулир!!!И заход наших войск до Чопа и всё - переговоры хоть завтра.

      Надо в ЧОП вставить чопик, чтобы фашистская нечисть больше никогда не лезла на нашу землю.
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:43
    +1
    Для нас больше не существует этого документа

    Москва не ставит перед собой цель разрыва отношений с Вашингтоном, будучи по-прежнему открытой к диалогу с США, в случае поступления соответствующей инициативы с их стороны.

    Естественное состояние нашей политической элиты - быть наполовину беременной. fool
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:54
    0
    Договора этого нет, не существует более и продолжать какие либо дискуссии с янки неимеет смысла.