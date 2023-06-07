Москва придерживается позиции, согласно которой ДСНВ-3 уже утратил своё значение

Россия исходит из того, что Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) уже утратил своё значение. Об этом сообщили российские дипломатические источники.
Для нас больше не существует этого документа
– рассказал «Известиям» один из собеседников.
В то же время, источники издания обратили внимание на то, что Москва не ставит перед собой цель разрыва отношений с Вашингтоном, будучи по-прежнему открытой к диалогу с США, в случае поступления соответствующей инициативы с их стороны.
Стоит отметить, что впервые о приостановке Москвой своего участия в вышеупомянутом договоре стало известно 21 февраля нынешнего года. С таким заявлением в тот день выступил президент страны Владимир Путин. Основными же причинами такого решения со стороны России, по словам главы государства, послужило нарушение положений документа со стороны Соединённых Штатов, а именно имеющиеся в её распоряжении сведения касательно разработки официальным Вашингтоном новых видов ядерных вооружений. Среди прочего, российский лидер назвал и прорабатывание им вопроса относительно возможного испытания ядерного оружия.
Американские же власти, в свою очередь, также решили приостановить выполнение ряда пунктов соглашения. Таким образом, они перестали передавать РФ основные данные о своих стратегических ядерных силах, телеметрическую информацию о запусках своих межконтинентальных баллистических ракет, наряду с баллистическими ракетами с подводных лодок (БРПЛ). Помимо этого, Штаты больше не извещают российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3, не пуская российских специалистов на территорию своей страны для проведения соответствующих инспекций.
Как заявили в Белом Доме, Вашингтон выразил готовность принять участие в формировании новой многосторонней системы контроля над вооружениями совместно с постоянными членами Совбеза ООН – Россией, Китаем, Великобританией и Францией.