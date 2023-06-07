Генштаб ВСУ моделировал ситуацию с подрывом дамбы Каховской ГЭС и переходом в наступление на Херсонском направлении

Прорыв дамбы Каховского водохранилища и последовавшее за этим наводнение смыли линию обороны российских войск на левом берегу, у ВСУ имеется возможность ударить на Херсонском направлении, пока русские не создали новую. Такую возможность рассматривает Генштаб ВСУ.В украинском Генштабе моделировали ситуацию с разрушением дамбы Каховской ГЭС при контрнаступлении, но только после высадки десанта и захвата плацдарма на левом берегу, вероятно имея в виду установление контроля на Запорожской атомной станцией. Разрушение дамбы приводит к потере русскими позиций, скрывшихся под водой, так как левый берег более пологий, чей правый, а затем наносится удар, опрокидывающий оборону российской армии.По расчетам Генштаба, вода должна уйти за 10-15 дней, этого времени для возведения новой линии обороны российской армии не хватит, поэтому операцию нужно начинать сразу же после снижения уровня Днепра. Вот такой вариант рассматривали в Генштабе ВСУ. Как сейчас обстоит дело не известно.Накануне несколько украинских источников сообщало, что Зеленский провел экстренное заседание ставки, на котором был скорректирован план контрнаступления с учетом прорыва дамбы, но основные положения остались без изменений. Вероятней всего, а точно никто не знает, Киев начнет наступление на Запорожском направлении, как наиболее перспективном.По данным российского Минобороны, после потери плацдармов, командование ВСУ приняло решение перейти на Херсонском направлении к обороне, возведение укреплений на правом берегу уже началось. При этом подразделения и части украинской армии перебрасываются на другие участки фронта.