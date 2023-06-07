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Генштаб ВСУ моделировал ситуацию с подрывом дамбы Каховской ГЭС и переходом в наступление на Херсонском направлении

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Генштаб ВСУ моделировал ситуацию с подрывом дамбы Каховской ГЭС и переходом в наступление на Херсонском направлении

Прорыв дамбы Каховского водохранилища и последовавшее за этим наводнение смыли линию обороны российских войск на левом берегу, у ВСУ имеется возможность ударить на Херсонском направлении, пока русские не создали новую. Такую возможность рассматривает Генштаб ВСУ.


В украинском Генштабе моделировали ситуацию с разрушением дамбы Каховской ГЭС при контрнаступлении, но только после высадки десанта и захвата плацдарма на левом берегу, вероятно имея в виду установление контроля на Запорожской атомной станцией. Разрушение дамбы приводит к потере русскими позиций, скрывшихся под водой, так как левый берег более пологий, чей правый, а затем наносится удар, опрокидывающий оборону российской армии.

По расчетам Генштаба, вода должна уйти за 10-15 дней, этого времени для возведения новой линии обороны российской армии не хватит, поэтому операцию нужно начинать сразу же после снижения уровня Днепра. Вот такой вариант рассматривали в Генштабе ВСУ. Как сейчас обстоит дело не известно.

Накануне несколько украинских источников сообщало, что Зеленский провел экстренное заседание ставки, на котором был скорректирован план контрнаступления с учетом прорыва дамбы, но основные положения остались без изменений. Вероятней всего, а точно никто не знает, Киев начнет наступление на Запорожском направлении, как наиболее перспективном.

По данным российского Минобороны, после потери плацдармов, командование ВСУ приняло решение перейти на Херсонском направлении к обороне, возведение укреплений на правом берегу уже началось. При этом подразделения и части украинской армии перебрасываются на другие участки фронта.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:02
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Вероятней всего, а точно никто не знает, Киев начнет наступление на Запорожском направлении, как наиболее перспективном.

    я так понимаю 4,5,6 июня никаких наступлений не было? Просто взяли так весело ударили по пяти направлениям , потеряли танковый батальон , свыше 100 ед. ББМ , ну личный состав ,понятно , никто не считал, наоборот свои же добивали с "Буцефалов" по посадкам , как это было под Новодонецким 6 июня.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:13
      0
      Ниии, шароварные заявили что "...це пощщупали".
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:12
    -1
    Таки оракул наш Пригожин указывал на север, в направлении Белгорода? И даже призывал глупого Герасимова прислушаться. Или Пригожин предусмотрительно во все стороны указывал, чтоб не облажаться?
    Вот и думай, кому верить..... Вот оно как......
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:13
    +2
    Могу конечно ошибаться, но вероятность подрыва этой дамбы и стало одной из причин оставления в прошлом году Херсона. Еще тогда этот вариант рассматривался. Вот и свершилось. Что дальше?
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:21
      0
      Еще тогда этот вариант рассматривался. Вот и свершилось. Что дальше?
      Пора валить с Осокорков.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:14
    0
    контрнаступ, о котором много, много говорят, готовятся... большая медийная шумиха, а какие реальные перспективы у них есть???
    Судя по всему, даже у забугорных радетелей, большинство иллюзий развелось, хотя хотелки, свои, урезать они не хотят, не могут, по определению.
    То, что собрано, подготовлено и вооружён сейчас, вероятно "сгорит", будет могилизировано разом, если они двинуть выполнять хотелки забугорных и своих руководителей, а потом, такое восстановить... смогут ли, это вопрос???
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:16
    0
    не ген штаб всу странно что такой ише есть но моделировали нато недавно новость была что нато моделирует для всу все возможные действия
  7. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 10:25
    0
    Цитата: иван2022
    Вот и думай, кому верить..... Вот оно как......

    Вы подождите, ещё ничего не определено. Там в Волчанске больше 6 тыс укропитеков с тяжёлой техникой и средствами усиления околачиваются...
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:26
    +2
    На вопрос - а нахрена России взрывать. коль можно тупо открыть шлюзы - уpкаинцы начинают нечленораздельно кудахтать
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    +3
    поэтому операцию нужно начинать сразу же после снижения уровня Днепра
    А в грязи-иле оставшихся после спада воды не увязните? Или вперед пойдут корабли на воздушной подушке, которых нет? Что-то не домыслили в ГШ ВСУ. И с чего это вдруг после трех дней "прощупывания" российской обороны и огромных потерь вдруг приняли решение окапываться на правом берегу? Гладко было на бумаге...
  10. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 10:39
    0
    Что разрушение Каховской дамбы даёт xoxлам (ИМХО, конечно):
    1. Разлив воды отодвинул позиции ВС РФ минимум на десяток километров юго-восточнее, что снижает давление на оборону ВСУ на правом берегу.
    2. Теперь рывок ВС РФ на Херсон и Одессу невозможен.
    3. Высвобождаются войска ВСУ для переброски их под ЗАЭС и на Южно-Донецкий участок фронта.
    4. После схода воды Левобережье превратится в гигантское болото, что сильно осложнит манёвры резервами для ВС РФ.
    Это навскидку. Если что - я ни разу не эксперт, на истину не претендую.