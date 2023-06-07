Военное обозрение
Войти Регистрация

ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

8
ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

В ночь на среду, 7 июня, боевики киевского режима при помощи беспилотников сбросили два взрывных устройства на инфраструктуру электрической подстанции в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате взрывов повреждено оборудование. Населенные пункты Попово-Лежачи и Теткино остались без электроснабжения.


Также сообщается, что один из рабочих, устранявших повреждения, получил осколочные ранения. Он доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт, после завершения повторных работ по разминированию ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения пострадавших в результате атаки населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что в Курской области под обстрел со стороны украинской армии попало село Троицкое Кореневского района. Всего зафиксировано 5 прилётов. К счастью, в результате обстрела не пострадал никто из жителей. Однако, 4 частных домовладения и один автомобиль получили повреждения. Также регулярно поступают сообщения о попытках атаки Курска при помощи беспилотников.

Боевики киевского режима не прекращают обстрелы приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Эти атаки не имеют никакой практической военной цели и носят исключительно террористический характер. Обстрелы направлены на создание панических настроений и деморализацию местного населения.
Использованы фотографии:
Telegram/Роман Старовойт
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. km-21
    km-21 Сегодня, 10:29
    +3
    Опять нашу лягушку сваривают на медленном огне. Эскалация атак на российскую землю идет полным ходом, а ответной реакции не заметно. Возможно, в военном смысле эти атаки не слишком эффективны (хотя это не точно). Зато в медийном смысле враг демонстрирует существенную инициативу, что не может не сказаться на настроениях российского общества. А этот фактор, как ни крути, имеет большое значение.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:49
      +2
      СВО ,где идёт вообще ? артёмовск год почти брали,нафиг бы он нужен...херсон
      за так отдали...сейчас сводки с русской земли, что там происходит то ?
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:30
    +2
    Т.е. влетает-вылетает туда сюда вообще без проблем. Думают ли решать эту ситуацию? Зато у нас очередные проблемы с союзниками и "больше чем союзниками".

    Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России. Поставщики пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля со стороны дружественных стран может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода, опасаются эксперты.

    Даже интересно, мы когда "параллельный импорт" налаживали через "друзей", мы такой возможности не просчитывали? А ведь она была очевидна. Опять нас "обманули"? Прежде чем бодро рапортовать об "устойчивости и росте", нужно критические уязвимости закрывать в режиме "пробежать как можно быстрее, иначе нас сомнут"
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:30
    +1
    ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

    Почему по этому случаю никто не провёл красную линию? Фломастеры высохли?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: Румaтa
      ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

      Почему по этому случаю никто не провёл красную линию? Фломастеры высохли?

      эээ... понимаете ли...есть такин "чернила"симпатические...наверное. но это не точно.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:36
    +2
    Продолжайте атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру дронами
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:06
    +1
    Одного я не понимаю? Когда русские наносят удары по украинским энергообъектам, все нормально. Когда украинцы отвечают против российских структур, это террористические акты. Кто вас убедил, что спецоперация (война) была бы прогулкой в ​​парке. request
  6. moreman78
    moreman78 Сегодня, 11:26
    0
    Эти атаки не имеют никакой практической военной цели и носят исключительно террористический характер. Обстрелы направлены на создание панических настроений и деморализацию местного населения

    А создание панических настроений и деморализация местного населения - это не является военной целью? Война ведется не только на поле боя, но и в ТЫЛУ, и в ГОЛОВАХ народов и т.д. И все это именно делается ради достижения своих военных целей!