В ночь на среду, 7 июня, боевики киевского режима при помощи беспилотников сбросили два взрывных устройства на инфраструктуру электрической подстанции в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате взрывов повреждено оборудование. Населенные пункты Попово-Лежачи и Теткино остались без электроснабжения.
Также сообщается, что один из рабочих, устранявших повреждения, получил осколочные ранения. Он доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Как сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт, после завершения повторных работ по разминированию ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения пострадавших в результате атаки населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что в Курской области под обстрел со стороны украинской армии попало село Троицкое Кореневского района. Всего зафиксировано 5 прилётов. К счастью, в результате обстрела не пострадал никто из жителей. Однако, 4 частных домовладения и один автомобиль получили повреждения. Также регулярно поступают сообщения о попытках атаки Курска при помощи беспилотников.
Боевики киевского режима не прекращают обстрелы приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Эти атаки не имеют никакой практической военной цели и носят исключительно террористический характер. Обстрелы направлены на создание панических настроений и деморализацию местного населения.