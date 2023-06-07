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Американское СМИ увидело «признаки начала» анонсированного ранее Киевом контрнаступления ВСУ

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Американское СМИ увидело «признаки начала» анонсированного ранее Киевом контрнаступления ВСУ

Позиции западных средств массовой информации по вопросу о том, начала ли Украина обещанное ранее контрнаступление ВСУ или все еще нет, разделились. Так, издание Politico назвало текущие наступательные действия ВСУ «прелюдией» к контрнаступлению, но источник CNN в НАТО утверждает, что есть «признаки начала» контрнаступления.


Как отмечает CNN, ссылаясь на своего высокопоставленного информатора в Североатлантическом альянсе, ВСУ провела несколько «заметных операций» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в том числе в Запорожской области, между Энергодаром и соседней Херсонской областью.

По утверждению источника издания, на востоке, в Донбассе, тоже происходит усиление активности ВСУ. Здесь украинские формирования переходят в атаку, ведут артиллерийские обстрелы, надеясь обнаружить уязвимые места в выстроенной ВС РФ обороне, чтобы затем через них прорваться.

Собеседник CNN считает, что оптимальным решением для ВСУ будет поиск «одной-двух брешей», после чего украинские формирования смогут через эти уязвимые места прорваться и оттеснить российских военных. Но события на Каховской ГЭС, по утверждению американской прессы, могут привести к ухудшению ситуации для Киева.

Например, форсировать Днепр и использовать ряд местных автомагистралей будет сложнее. К тому же, киевскому режиму, даже учитывая его безразличие к мирному населению, все же придется создавать видимость борьбы с гуманитарной катастрофой, а это – деньги, средства, силы.

Примечательно, что уже ни Украина, ни Запад внятно не могут сказать, началось ли контрнаступление, если не началось, когда оно начнется. Это, вероятно, связано с большими опасениями Киева лишиться значительной части западной помощи в случае провала контрнаступления. Поэтому не исключено, что киевский режим решил действовать по простейшей схеме: если ВСУ удастся добиться успехов на каких-то направлениях, то он объявит о свершившемся контрнаступлении, а если украинские формирования потерпят поражение, то заявит, что контрнаступление якобы еще и не начиналось.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:08
    +2
    "а если украинские формирования потерпят поражение, то заявит, что контрнаступление якобы еще и не начиналось", но усё вооружение потрачено, дайте ещё.
    1. Комментарий был удален.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:12
    +2
    Амприканские СМИ поддерживают нацистов.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:14
    +1
    для американских сми шоу продолжается и дальше !!!!!!! америке и европе же не угрожает ядерный апокалипсис
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:16
      +1
      А тут бабушка надвое сказала....................
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:15
    +1
    Вот блин, шоу для американских обывателей, наверняка уже ставки делают - ничего человеческого.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:30
    0
    Позиции западных средств массовой информации по вопросу о том, начала ли Украина обещанное ранее контрнаступление ВСУ или все еще нет, разделились.

    одни считают, что контрнаступление уже закончилось вместе с кончившимися танками, другие считают, что контрнаступление начнется, когда еще танков пошлют...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:36
    0
    Позиции западных средств массовой информации по вопросу о...... .
    . В общем понятно, что.... да ничего, в общем то. "реальные ребята" давно все поняли, иллюзий не питают, а для обывателя, толпы безм м м малодумающей и так сойдёт.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +1
    ни Украина, ни Запад внятно не могут сказать, началось ли контрнаступление, если не началось, когда оно начнется
    С Украиной понятно - первые три дня показали, что лучше не объявлять заждавшемуся западу о том, что начали и неудачно. А Западу в силу своих причин и возлагаемых надежд приходится "соглашаться" с Киевом, что долгожданное наступление еще впереди.