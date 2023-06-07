Американское СМИ увидело «признаки начала» анонсированного ранее Киевом контрнаступления ВСУ

Позиции западных средств массовой информации по вопросу о том, начала ли Украина обещанное ранее контрнаступление ВСУ или все еще нет, разделились. Так, издание Politico назвало текущие наступательные действия ВСУ «прелюдией» к контрнаступлению, но источник CNN в НАТО утверждает, что есть «признаки начала» контрнаступления.Как отмечает CNN, ссылаясь на своего высокопоставленного информатора в Североатлантическом альянсе, ВСУ провела несколько «заметных операций» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в том числе в Запорожской области, между Энергодаром и соседней Херсонской областью.По утверждению источника издания, на востоке, в Донбассе, тоже происходит усиление активности ВСУ. Здесь украинские формирования переходят в атаку, ведут артиллерийские обстрелы, надеясь обнаружить уязвимые места в выстроенной ВС РФ обороне, чтобы затем через них прорваться.Собеседник CNN считает, что оптимальным решением для ВСУ будет поиск «одной-двух брешей», после чего украинские формирования смогут через эти уязвимые места прорваться и оттеснить российских военных. Но события на Каховской ГЭС, по утверждению американской прессы, могут привести к ухудшению ситуации для Киева.Например, форсировать Днепр и использовать ряд местных автомагистралей будет сложнее. К тому же, киевскому режиму, даже учитывая его безразличие к мирному населению, все же придется создавать видимость борьбы с гуманитарной катастрофой, а это – деньги, средства, силы.Примечательно, что уже ни Украина, ни Запад внятно не могут сказать, началось ли контрнаступление, если не началось, когда оно начнется. Это, вероятно, связано с большими опасениями Киева лишиться значительной части западной помощи в случае провала контрнаступления. Поэтому не исключено, что киевский режим решил действовать по простейшей схеме: если ВСУ удастся добиться успехов на каких-то направлениях, то он объявит о свершившемся контрнаступлении, а если украинские формирования потерпят поражение, то заявит, что контрнаступление якобы еще и не начиналось.