Молодой украинец избежал мобилизации, женившись на своей бабушке с оформлением опекунства

На фоне российской специальной военной операции и военных действий, которыми она сопровождается, на Украине продолжается всеобщая мобилизация.
Однако далеко не все украинцы, особенно молодые, желают отдавать свои жизни за интересы киевских властей. Многие ищут пути уклонения от мобилизации и порой находят для этого самые изощренные способы.
Так, согласно распространившейся в соцсетях информации, молодому украинскому парню 22-летнего возраста удалось избежать мобилизации, вступив в брак с престарелой родственницей.
Молодой человек, уроженец города Винница, имя которого не называется, женился на своей двоюродной бабушке и оформил над ней опекунство, так как она является инвалидом 1 группы. Благодаря этому, парень получил отсрочку от армии.
По словам сотрудника центра комплектации армии, он впервые сталкивается с подобным случаем за свои 34 года службы.
Напомним, что с 2014 года на Украине действовала частичная мобилизация, а с 24 февраля президент Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о всеобщей мобилизации военнообязанных граждан. После этого и военное положение, и всеобщая мобилизация продлевались несколько раз и очевидно, что они будут продлеваться и дальше.