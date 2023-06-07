Молодой украинец избежал мобилизации, женившись на своей бабушке с оформлением опекунства

На фоне российской специальной военной операции и военных действий, которыми она сопровождается, на Украине продолжается всеобщая мобилизация.Однако далеко не все украинцы, особенно молодые, желают отдавать свои жизни за интересы киевских властей. Многие ищут пути уклонения от мобилизации и порой находят для этого самые изощренные способы.Так, согласно распространившейся в соцсетях информации, молодому украинскому парню 22-летнего возраста удалось избежать мобилизации, вступив в брак с престарелой родственницей.Молодой человек, уроженец города Винница, имя которого не называется, женился на своей двоюродной бабушке и оформил над ней опекунство, так как она является инвалидом 1 группы. Благодаря этому, парень получил отсрочку от армии.По словам сотрудника центра комплектации армии, он впервые сталкивается с подобным случаем за свои 34 года службы.Напомним, что с 2014 года на Украине действовала частичная мобилизация, а с 24 февраля президент Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о всеобщей мобилизации военнообязанных граждан. После этого и военное положение, и всеобщая мобилизация продлевались несколько раз и очевидно, что они будут продлеваться и дальше.