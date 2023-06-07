Военное обозрение
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Молодой украинец избежал мобилизации, женившись на своей бабушке с оформлением опекунства

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Молодой украинец избежал мобилизации, женившись на своей бабушке с оформлением опекунства

На фоне российской специальной военной операции и военных действий, которыми она сопровождается, на Украине продолжается всеобщая мобилизация.


Однако далеко не все украинцы, особенно молодые, желают отдавать свои жизни за интересы киевских властей. Многие ищут пути уклонения от мобилизации и порой находят для этого самые изощренные способы.

Так, согласно распространившейся в соцсетях информации, молодому украинскому парню 22-летнего возраста удалось избежать мобилизации, вступив в брак с престарелой родственницей.

Молодой человек, уроженец города Винница, имя которого не называется, женился на своей двоюродной бабушке и оформил над ней опекунство, так как она является инвалидом 1 группы. Благодаря этому, парень получил отсрочку от армии.

По словам сотрудника центра комплектации армии, он впервые сталкивается с подобным случаем за свои 34 года службы.

Напомним, что с 2014 года на Украине действовала частичная мобилизация, а с 24 февраля президент Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о всеобщей мобилизации военнообязанных граждан. После этого и военное положение, и всеобщая мобилизация продлевались несколько раз и очевидно, что они будут продлеваться и дальше.
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21 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:15
    +13
    Ну почему же первый случай, а Макрон например. Нет? Может тоже от армии косил?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:26
      +3
      Своя бабушка, чай, не чужая, слюбится как нибудь, всё лучше, чем в окопах
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 10:38
        +2
        Цитата: роман66
        Своя бабушка, чай, не чужая, слюбится как нибудь, всё лучше, чем в окопах

        При таком раскладе бабушки будут очень рады. А, чуть что не так, так можно сразу: а ну не балуй, ишь ты какой, вот пойду и развядусь с тобой...
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:20
        +1
        Цитата: роман66
        Своя бабушка, чай, не чужая

        А уж как он будет о ней заботиться, что бы она, не дай Бог, не померла раньше времени... и да... женщины-инвалиды 1-й группы будут в тренде в ближайшие 1÷2 года...
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:20
    0
    Мне кажется и у нас такое сработает. Получается, по сути, фиктивный брак и далее опекунство. Новость теперь видели все, предложения на рынке скоро появятся.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 10:30
      +2
      Цитата: Копчёный
      Мне кажется и у нас такое сработает.

      Напрасно Галкин стал на лыжи. Мог бы и дальше в России бабло рубить, не опасаясь мобилизации.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:50
        0
        У этой примадонны вроде нет инвалидности.
        1. BlacTiger74
          BlacTiger74 Сегодня, 11:42
          0
          У этой ......... бабки бабки имеются , чтоб что-нибудь этакое состряпать !!! )))
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 10:20
    +2
    Жить захочешь - не так раскорячишься. lol
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:23
    +4
    Не он первый.
    И последний тоже не он.
    У Галкина, видимо, была та же проблема...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:27
      0
      И озаботился этим заранее, прошаренный тип!
  5. solar
    solar Сегодня, 10:28
    +1
    Молодой человек, уроженец города Винница, имя которого не называется, женился на своей двоюродной бабушке и оформил над ней опекунство, так как она является инвалидом 1 группы.

    А без этого опекунство нельзя было оформить?
    молодому украинскому парню 22-летнего возраста удалось избежать мобилизации

    Вообще-то недавно на ВО была статья, что раньше до 27 лет мобилизации не подлежали, а теперь до 25 лет закон приняли.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:33
      0
      Применительно к РФ это Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "О воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2023):
      Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
      б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

      Наверно парень решил для гарантии оба статуса сделать. Умно.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:33
    0
    Винница... Щирый запукр... Место там такое, йододефицитное, вот и шибает
  7. Простой
    Простой Сегодня, 10:38
    +2
    Молодец парень. Соображалка работает.

    А сколько невесте годков-то?
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:39
    +1
    Помнится как Тарапунька со Штепселем частушки когда-то распевали на "геронтологическую" тему... "Перефразируя" их частушку,получаем : "Во саду ли в огороде выпала порОша ! Полюбилась хлопцу бабка ...пенсия хорОша ! "
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    0
    Пресловутое выражение "захочешь жить еще не так раскорячишься" получает подтверждение.
  10. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 10:46
    +1
    Цитата: Вежливый Лось
    Цитата: Копчёный
    Мне кажется и у нас такое сработает.

    Напрасно Галкин стал на лыжи. Мог бы и дальше в России бабло рубить, не опасаясь мобилизации.

    Так вроде Алла ещё не инвалид 1 группы
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:04
      +1
      Ну при помощи одного Галкина и одного молотка - проблема решаемая
  11. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 11:18
    0
    Избежал мобилизации --- и молодец! Без сарказма и иронии. Сейчас главное живым остаться.
  12. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:28
    0
    да, это украинский менталитет
    соотв-но, можно понять степень ухищрений в сво