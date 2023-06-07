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ВСУ атаковали дронами Брянскую область: повреждена вышка сотовой связи и хозпостройки

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ВСУ атаковали дронами Брянскую область: повреждена вышка сотовой связи и хозпостройки

Украинские беспилотники продолжают регулярно атаковать территорию России. Этим утром под ударом оказалась Брянская область.


В частности, в н.п. Лемешовка (Севский район) целью дрона-камикадзе стала вышка сотовой связи. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако сам объект получил повреждения, пишет ТГ-канал Mash. В районе наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Еще три БПЛА ВСУ совершили налет на поселок Суземка. Сообщается, что два из них были уничтожены. Однако оставшийся дрон сумел сбросить боеприпас, в результате чего были повреждены несколько хозпостроек. Мирные жители поселка не пострадали.

Стоит отметить, что российские регионы, граничащие с Украиной, в последнее время подвергаются регулярным атакам со стороны ВСУ. При этом украинские военные используют не только дроны, но и артиллерию.

Приграничные города и села Белгородской области уже который день находятся под массированным артиллерийским обстрелом. ВСУ выпускают по населенным пунктам, где нет военных объектов, по нескольку сотен боеприпасов в день.

В связи с угрозой для гражданского населения, в некоторых районах области (в частности, Шебекинском) проводится эвакуация. Мирных жителей временно переселяют в другие, более безопасные, районы.
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6 комментариев
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  1. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:41
    0
    "несколько сотен боеприпасов в день". Зеленскому подбросили снарядов и он давай пулять?
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:42
    +1
    "ВСУ атаковали дронами Брянскую область"
    Зато "в Багдаде всё спокойно!".

    ПыСы: Если кто броневике...
    Это - карта воздушных тревог (в Инете свободный доступ).
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:52
    +5
    Каждодневные обстрелы нашей исконной территории, еще ладно когда без жертв, разрушение инфраструктуры, домов, идет эвакуация населения из приграничных районов это - наша мрачная реальность. И ведь ничего реально не делается, чтобы переломить эту ситуацию! Власть сама расписывается в своей полной недееспособности (мягко говоря).
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    +3
    целью дрона-камикадзе стала вышка сотовой связи
    Это при том, что в Киеве и др. украинских городах перебоев со связью, ТВ, радио не наблюдается. Как-то неравнозначно получается.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:59
      +3
      Да и об ударах по куеву последние дни не слышно
  5. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 11:32
    +1
    Такое впечатление, что власть и генштаб закрыли свои глаза и уши и живут в своём измерении, даже не зная, что наша территория постоянно обстреливается и гибнут люди... В глазах всего мира мы слабое государство, которому даже таджики диктуют свои условия... украину вооружает весь запад. Кто помогает нам???