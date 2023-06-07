ВСУ атаковали дронами Брянскую область: повреждена вышка сотовой связи и хозпостройки

Украинские беспилотники продолжают регулярно атаковать территорию России. Этим утром под ударом оказалась Брянская область.
В частности, в н.п. Лемешовка (Севский район) целью дрона-камикадзе стала вышка сотовой связи. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако сам объект получил повреждения, пишет ТГ-канал Mash. В районе наблюдаются проблемы с мобильной связью.
Еще три БПЛА ВСУ совершили налет на поселок Суземка. Сообщается, что два из них были уничтожены. Однако оставшийся дрон сумел сбросить боеприпас, в результате чего были повреждены несколько хозпостроек. Мирные жители поселка не пострадали.
Стоит отметить, что российские регионы, граничащие с Украиной, в последнее время подвергаются регулярным атакам со стороны ВСУ. При этом украинские военные используют не только дроны, но и артиллерию.
Приграничные города и села Белгородской области уже который день находятся под массированным артиллерийским обстрелом. ВСУ выпускают по населенным пунктам, где нет военных объектов, по нескольку сотен боеприпасов в день.
В связи с угрозой для гражданского населения, в некоторых районах области (в частности, Шебекинском) проводится эвакуация. Мирных жителей временно переселяют в другие, более безопасные, районы.