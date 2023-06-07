Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампред Совбеза РФ высказался об отражении атак ВСУ: «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление»

31
Зампред Совбеза РФ высказался об отражении атак ВСУ: «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление»

Возможное начало контрнаступления ВСУ все активнее обсуждается как в зарубежном, так и в российском информационном пространстве. Свое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


По утверждению Медведева, никаких неожиданностей, собственно говоря, и нет. Выбор у киевского режима отсутствует, поэтому ему пришлось начинать контрнаступление ВСУ. Если Запад в итогах контрнаступления разочаруется, пишет Медведев, это может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению постов и даже самой жизни.

Российский политик пишет, что если американские представители на Украине донесут о провале контрнаступления, то Зеленского и компанию обвинят в том, что они растратили деньги американских налогоплательщиков. Устранить Зеленского американцы смогут, натравив на него радикалов. Тогда конец украинского президента может заставить вспомнить о жизненном финале итальянского фашистского дуче Бенито Муссолини.

Следовательно, украинские формирования будут вынуждены по приказу Зеленского идти до конца. Однако недооценивать их не стоит.

Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление

- пишет Дмитрий Медведев.

По утверждению секретаря Совбеза РФ, Вооруженные силы Российской Федерации обладают существенными преимуществами и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии, но самое главное – моральное превосходство российской армии над воинством противника.

Целью российского наступления, отметил Медведев, должно стать не только освобождение территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, других русских земель, но и «полное низложение нацистского киевского режима».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. akropin
    akropin Сегодня, 10:25
    -1
    А встречный бой теперь никак не рассматривается? Только от обороны?
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:29
      +3
      Цитата: akropin
      А встречный бой теперь никак не рассматривается?

      Встречный бой опасен тем что противник имеет больше шансов вклиниться в наши боевые порядки, кроме того тыл должен поспевать за атакующими частями, от обороны проще.
      1. cmax
        cmax Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Встречный бой опасен тем что противник имеет больше шансов вклиниться в наши боевые порядки, кроме того тыл должен поспевать за атакующими частями, от обороны проще.

        Ещё бы добавил, едва ли самое важное- это связь, для взаимодействия подразделений. А сейчас ее часто у ребят фактически не бывает, краинцы забивают помехами бытовые китайские рации, которые имеются у наших. От МО пока нет подвижек в решении этого вопроса ( поставки отечественных цифровых раций защищённой связи), судя по отчётам военкоров в телеге.
    2. Легат
      Легат Сегодня, 10:35
      -1
      А встречный бой теперь никак не рассматривается? Только от обороны?

      Против такого противника? Хоть бы эта мысль просто осталась мыслью в чьих-то умах. Логичней будет дождаться пока они сточат свои силы, а уже потом пытаться наступать. Либо же ударить там где у них наиболее уязвимо
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 10:43
        +1
        Зампред Совбеза РФ высказался об отражении атак ВСУ: «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление»
        напали на нас... хорошо что я старый и мне уже не жить с такой властью.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:49
          +4
          Вопрос, собственно, только один - почему всё называют это контрнаступление? Это просто наступление!
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:55
        +1
        Цитата: Легат
        А встречный бой теперь никак не рассматривается? Только от обороны?

        Против такого противника? Хоть бы эта мысль просто осталась мыслью в чьих-то умах. Логичней будет дождаться пока они сточат свои силы, а уже потом пытаться наступать. Либо же ударить там где у них наиболее уязвимо

        Наиболее уязвимо у Укровермахта со стороны Белгорода, Курска, Брянска. Это нужно создавать новый фронт. Для этого нужны резервы. Там много лесов, зелёнки. Наступать лучше зимой.
        1. Легат
          Легат Сегодня, 11:09
          0
          Только нужно для начала все мосты через Днепр вынести. Иначе это будет бессмысленная бойня . Но если ставить цель все это закончить, то есть вариант наступать чуть западнее Киева не суясь в плотную застройку. Чуть это чуть. Это не про Западную Украину.
          С плацдармом на правом берегу это был бы наилучший вариант с моей точки зрения. Сейчас уже не знаю. Власть тогда была занята открытием разных каруселек и учениями на Дальнем Востоке
      3. akropin
        akropin Сегодня, 11:07
        +1
        Бой от обороны имеет главный недостаток - он прогнозируем противником. Встречный бой - это заранее продуманная операция, которая применяется по текущим боевым условиям. Почему бы и нет?
        1. Легат
          Легат Сегодня, 11:17
          -1
          Логика-то в ваших словах определенно есть. Но и я не предлагаю отсиживаться в обороне. Просто считаю, что встречный бой выльется в обоюдное месиво. Куда логичней, мне кажется, будет создавать угрозы в других местах.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:27
    +8
    «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление»
    Ещё Антон Палыч Чехов писал о Медведеве:
    "Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес и сено."
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:35
      0
      ....................
      Его Кличко покусал.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: Румaтa
      «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление»
      Ещё Антон Палыч Чехов писал о Медведеве:
      "Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес и сено."
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:27
    0
    Железный Димон собрался брать города миллионники?! Ну крут крут. Полёт мысли с фантазией у него конечно не дай Бог никому.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 11:22
      0
      Точно..... Великого ума человек! Кто бы ещё мог догадаться до такого?
  4. Легат
    Легат Сегодня, 10:30
    -1
    Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление

    Странный план какой-то, который все время идет по плану. К тому же говорили о существенном продвижении в вопросе о демилитаризации.
    По утверждению секретаря Совбеза РФ, Вооруженные силы Российской Федерации обладают существенными преимуществами и в авиации

    А что толку-то если по большей части она на земле находится? Хоть с помощью УМПК пытаются ее реанимировать.
    и в высокоточном оружии

    Ага, которым опять же по большей части лупят не туда куда нужно
    И что-то председатель промолчал про флот. А может оно и к лучшему
  5. monetam
    monetam Сегодня, 10:31
    -8
    Всё верно Медведев говорит. А ЦИПСО шники пусть и дальше над его словами издеваются.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 10:43
      +3
      Вы уж определитесь, ЦИПСОшники это те кто в начале СВО говорил, что если не принять меры противник перехватит инициативу и перейдет в наступление. Или те кто сейчас "издевается" над свершившимся фактом?
      Ведь еще недавно если было использовать ВСУ и наступление в одном предложении, тебя поливали и обвиняли во всем что угодно. А теперь уже Медведев все верно говорит
      1. Самолет_Юнкерс
        Самолет_Юнкерс Сегодня, 11:10
        +4
        ЦИПСОшники это все, чье мнение тебе не нравится
  6. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:32
    +4
    Дмитрия Анатольича уже дня два не было в Телеграмме. Я беспокоиться начал - не приболел ли
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:35
      +5
      Он думал эту ГЕНИАЛЬНУЮ мыслю.
      Жаль что никто ему не рассказал что многие атаки были остановлены самим противником , когда его атаковали в другом месте.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:36
    0
    Вы там наверху договоритесь наконец о форме риторики, а то воинственный ДАМ обнуляется хитровыделанным Песковым (зам. главы администрации президента, между прочим)
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:42
    0
    Предлогаю Медведеву отправить своего сына первую очередь, сначала отражать атаку врага и потом переходить в наступление, что то я не слышал чтобы хоть один сыночек членов правительства, депутатов или сенатора сидят в окопах, хватит призывать, покажите пример, начните с себя, дураков все меньше, идти в окопы за ваши интересы и капиталы
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:45
      +1
      Как ни странно, но есть дети депутатов и даже замов губернаторов в окопах.
      "Отец героя Георгия Дудорова Александр Дудоров работает заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. "
      Но видно маловато. Раз все мычат и линии рисуют
  9. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:48
    +4
    Капитан Очевидность !
    Об этом уже даже балерины говорят .
  10. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:00
    0
    О, Диман. Как всегда оригинален, непредсказуем и свеж.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 11:35
      0
      обн: как и местные КомДивы, кстати %) совпадение?
  11. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 11:09
    +4
    ничего себе он умный! А чтобы поесть надо рот открыть? Димон поражает своими познаниями в тактике и стратегии, не зря президентом работал
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:10
    -1
    Проломить оборону можно, но боюсь для этого придёться использовать оружие особой мощности, особенно в свете последних действий, применение экологическогр оружия, преступного-нацисткого режима Президента Зеленского.
    1. TAMBU
      TAMBU Сегодня, 11:27
      0
      Он не является таковым, пока это не доказано судом....мы же все такие не на ветках живем...пока еще...
  13. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:28
    0
    Какой Димон умный, не бухал бы столько лет, может бы был сейчас министром обороны