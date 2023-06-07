Зампред Совбеза РФ высказался об отражении атак ВСУ: «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление»

Возможное начало контрнаступления ВСУ все активнее обсуждается как в зарубежном, так и в российском информационном пространстве. Свое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По утверждению Медведева, никаких неожиданностей, собственно говоря, и нет. Выбор у киевского режима отсутствует, поэтому ему пришлось начинать контрнаступление ВСУ. Если Запад в итогах контрнаступления разочаруется, пишет Медведев, это может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению постов и даже самой жизни.
Российский политик пишет, что если американские представители на Украине донесут о провале контрнаступления, то Зеленского и компанию обвинят в том, что они растратили деньги американских налогоплательщиков. Устранить Зеленского американцы смогут, натравив на него радикалов. Тогда конец украинского президента может заставить вспомнить о жизненном финале итальянского фашистского дуче Бенито Муссолини.
Следовательно, украинские формирования будут вынуждены по приказу Зеленского идти до конца. Однако недооценивать их не стоит.
Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление
- пишет Дмитрий Медведев.
По утверждению секретаря Совбеза РФ, Вооруженные силы Российской Федерации обладают существенными преимуществами и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии, но самое главное – моральное превосходство российской армии над воинством противника.
Целью российского наступления, отметил Медведев, должно стать не только освобождение территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, других русских земель, но и «полное низложение нацистского киевского режима».