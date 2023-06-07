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Агента украинской военной разведки задержали на территории Приморского края

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Агента украинской военной разведки задержали на территории Приморского края

Агент украинской военной разведки, занимавшийся сбором сведений секретного характера, задержан на территории Приморского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.


Сотрудники ФСБ сумели выйти на след и задержать в Приморье работавшего на украинскую разведку местного жителя. Завербованный ГУР МО Украины россиянин собирал сведения о военных объектах и инфраструктуре, а также о других силовых ведомствах края. Данную информацию он передавал своим кураторам в Киеве. С большой вероятностью, далее она поступала представителям иностранных разведок, сильно интересующихся Дальним Востоком России.

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины

- говорится в сообщении ЦОС.

Причины, по которым россиянин стал работать на украинскую разведку, в ФСБ не раскрыли, как и личность задержанного, оперативные и следственные мероприятия продолжаются, силовики устанавливают возможных подельников агента, а также проверяют его на причастность к другим противоправным действиям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), сам обвиняемый находится под стражей, соответствующее постановление вынес суд. Санкции статьи, по которой обвиняют украинского агента, предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:30
    0
    Не хочешь работать на государство - работай на себя, а не иностранную разведку. Кто-то зарабатывает стаж, кто-то срок, и там, и там один показатель - время.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:52
      +1
      Вообще-то, время военное, шпионов - к стенке
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:00
        -1
        Цитата: роман66
        Вообще-то, время военное, шпионов - к стенке

        Пожизненное заключение будет достойным наказанием для предателя. am Отправить его с кайлом на работу в солнечный Магадан.
  2. tun5t
    tun5t Сегодня, 10:44
    -7
    На дальнем востоке дохрена живут с земель окраины россии и белойруси, привозили их целыми деревнями-сёлами, кто то сам ехал потом к родне. А теперь и связи поддерживают многие, с хатой волынкой, как говорили переселенцы. Есть чем теперь занятся правоохранителям, ведь народ приехал работящий и с умелыми руками, а мозгами у нас уже 105 лет никто не занимается, с тех пор, как маловеров пристроили в намоленые стены кремля, да ещё и командовать. А у них свойство такое - еда, сон, секс и оборонять всё это. И не в домёк маловерам - как это? - мы вам построили, обеспечили, а вы на чужие кормушки смотрите? Сложно для маловеров понимание служения, а их определили туда, откуда их Господь плетью гоняет - вот и раздрай в головах на руси - уже 105 лет !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +1
    Как тараканы расползлись по все территории страны и "дихлофоса" уже не хватает. Все же необходимо снимать мораторий на смертную казнь за особо тяжкие преступления, к которым относится шпионаж, диверсия (подготовка), теракт (подготовка).
  4. nordscout
    nordscout Сегодня, 11:14
    0
    Может есть смысл "подкорректировать" , уже, неактуальное национальное законодательство в отношение лиц совершающих (предполагающих) тер. акты, предательства (гос. измену), явный и скрытый саботаж, коррупцию, головотяпство и обман, финансовые махинации и потворство либерально - демократической "белиберде" в управлении экономикой и финансами воюющего государства... Большие "сроки", как показала практика, отлично нивелируются "быстрыми" и странными УДО , что гос. преступнику "согревает душу" и вселяет надежду, что он, ещё, успеет "насладится" плодами своих преступных деяний (синтезированных в доллары и фунты) где - нибудь там, в "забугорье". Конечно, "мазать лоб зелёнкой" преступнику такого ранга недемократично и нарушает еврогуманизм, но нынешнее положение России обязывает к данной корректировке законодательства. А то некоторые граждане России, даже из очень уважаемых, "раздухарились," не на шутку, "носясь" с евродемократией, как с "писаной торбой"... А, между прочим, идёт второй год войны с НАТО и население страны (всех рангов и сословий, включая "рублёвских") надо приводить "в меридиан" (значит заставить делать то, что ему положено), и с помощью непопулярных мер.... Вот как - то так...
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:20
    0
    Поставить перед ним большое ведро укроповских гривен, банкнотами мелкого номинала, и заставить сожрать, а потом пусть на пожизненном свой век доживает.