Агента украинской военной разведки задержали на территории Приморского края

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Агент украинской военной разведки, занимавшийся сбором сведений секретного характера, задержан на территории Приморского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Сотрудники ФСБ сумели выйти на след и задержать в Приморье работавшего на украинскую разведку местного жителя. Завербованный ГУР МО Украины россиянин собирал сведения о военных объектах и инфраструктуре, а также о других силовых ведомствах края. Данную информацию он передавал своим кураторам в Киеве. С большой вероятностью, далее она поступала представителям иностранных разведок, сильно интересующихся Дальним Востоком России.- говорится в сообщении ЦОС.Причины, по которым россиянин стал работать на украинскую разведку, в ФСБ не раскрыли, как и личность задержанного, оперативные и следственные мероприятия продолжаются, силовики устанавливают возможных подельников агента, а также проверяют его на причастность к другим противоправным действиям.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), сам обвиняемый находится под стражей, соответствующее постановление вынес суд. Санкции статьи, по которой обвиняют украинского агента, предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.