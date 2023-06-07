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Японская пресса пишет, что Россия якобы выкупает приборы для собственных танков и ракет у своих экспортёров

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Японская пресса пишет, что Россия якобы выкупает приборы для собственных танков и ракет у своих экспортёров

Несмотря на санкции коллективного Запада, Россия является, по данным SIPRI, третьим экспортёром вооружений в мире, в связи с чем США пытаются лишить её клиентской базы, используя для провокаций заказные материалы.


Так, в японском издании Nikkei Asia было проведено «журналистское расследование», согласно «выводам» которого Россия якобы осуществляет реимпорт приборов, которыми оснащаются танки и ракеты. Как указывается, в качестве «доказательной базы» использовались данные таможенного оформления (содержащиеся в таких базах как ImportGenius и Exim Trade Data of India), однако сами документы представлены не были.

В японской прессе утверждается, что, к примеру, «Уралвагонзавод» завозил произведённую им же военную продукцию из Мьянмы, которая устанавливается на танки, – 6775 телескопов для прицелов и 200 камер. В качестве основания для возвращения приборов наблюдения указывается дефектность ранее поставленных товаров. Как поясняют опрошенные изданием аналитики, оптика является слабым местом российской оборонки и после введения западных санкций доступ к ней был закрыт, в связи с чем потребовался её реимпорт для собственных ОБТ.

Утверждается, что НПК «КБМ» занимался тем, что выкупал продукцию в Индии. В реимпорт вошли компоненты ночного видения, устанавливаемые в систему наведения ракет класса «земля-воздух».

Трудно [Западу] заручиться сотрудничеством со странами, которые полагаются на оружие российского производства. Попытки остановить поток военной техники в РФ, а оттуда на линию фронта на Украине, требуют жёстких мер, таких как разработка схем раскрытия сделок с РФ

- делают вывод в издании.
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13 комментариев
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  1. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 11:14
    -1
    вполне возможная ситуация, тут же на ВО была статья что модные танковые приборы заменяют на более старые. Вполне логичный ход - не ухудшать танки, а просто выкупить ранее изготовленные
  2. Snay
    Snay Сегодня, 11:17
    +2
    Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    -1
    в японском издании Nikkei Asia было проведено «журналистское расследование», согласно «выводам» которого Россия якобы осуществляет реимпорт приборов, которыми оснащаются танки и ракеты.
    Ну кому, как не японцам знать о "реимпорте" в Россию (сарказм). А не подумали зачем российской стороне гнать, что-то за рубеж, чтобы потом ими купленное там разукомплектовывали и отправляли обратно в Россию. Не проще, если возникли трудности, приостановить договора по поставкам ввиду форс-мажорных обстоятельств? То, что статья заказная к маме не ходи.
  4. esl462
    esl462 Сегодня, 11:22
    0
    Учитывая, что в тнп нет ни биноклей, ни телескопов отечественного пр-ва-вполне возможно.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:22
    -2
    оптика является слабым местом российской оборонки

    Первый раз слышу. Советские снайперские прицелы времён ВОВ превосходили хвалёные немецкие. Советские огромные линзы для спутников-разведчиков были супер! Отличная оптика была для аэрофотосъёмки. Легендарный киевский Арсенал, на котором после ВОВ поработали спецы Карл Цейс производил изумительную просветлённую оптику от перископов для подлодок до профессиональных фотоаппаратов Салют.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:30
      +1
      Возможно оптоэлектроника... Хотя как сказать, есть еще ниша оптических прицелов, но тут фишка в том. что армейские-то как раз не требуют понтов и наворотов, им наоборот понты с наворотами противопоказаны. Потому Сваровски в армию не поставляют - ни в какую, а армейские как раз у нас нормально выпускают
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Bingo
        армейские-то как раз не требуют понтов и наворотов, им наоборот понты с наворотами противопоказаны.

        Да. Именно поэтому советские снайперки превосходили по оптике немецкие с навороченной оптикой. Это как всепогодный Калаш, который как танк грязи не боится.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:23
    0
    Почему нет, даже если это так. Временный выход норм. Нам бы еще в чувство привести наших друзей и союзников. Блокада с их стороны знак плохой, значит оценивают нас скромно.
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:23
    +1
    компоненты ночного видения, устанавливаемые в систему наведения ракет класса «земля-воздух»
    Это что за зверь такой??? Цитаты в статье нет, изобретение автора?
  8. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:28
    0
    Зачем такие сложности? Мы всю оптику выковыриваем из стиральных машин. А стиральные машины конфисковываем у бандеровцев. Все предельно просто. И никакие санкции тут не помешают.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:30
    -1
    А еще, по мнению гинеколога всея гейропа, мы чипы из стиралок и холодильников снимаем. И что? Кастрюли на голову и скакать?
  10. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 11:44
    0
    Япония видать забыла как Америка её нагнула ядерной бомбой, вот что творят чудеса чудесные, стали япошки марионетка ми и рады сторатся, вылизывая попу Америке! Шваль поганая!
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:46
    0
    Идет военный конфликт и производитель танков, стал закупать приборы по всему миру . Где тут смысл этой сенсации ?