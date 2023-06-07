Японская пресса пишет, что Россия якобы выкупает приборы для собственных танков и ракет у своих экспортёров

Несмотря на санкции коллективного Запада, Россия является, по данным SIPRI, третьим экспортёром вооружений в мире, в связи с чем США пытаются лишить её клиентской базы, используя для провокаций заказные материалы.
Так, в японском издании Nikkei Asia было проведено «журналистское расследование», согласно «выводам» которого Россия якобы осуществляет реимпорт приборов, которыми оснащаются танки и ракеты. Как указывается, в качестве «доказательной базы» использовались данные таможенного оформления (содержащиеся в таких базах как ImportGenius и Exim Trade Data of India), однако сами документы представлены не были.
В японской прессе утверждается, что, к примеру, «Уралвагонзавод» завозил произведённую им же военную продукцию из Мьянмы, которая устанавливается на танки, – 6775 телескопов для прицелов и 200 камер. В качестве основания для возвращения приборов наблюдения указывается дефектность ранее поставленных товаров. Как поясняют опрошенные изданием аналитики, оптика является слабым местом российской оборонки и после введения западных санкций доступ к ней был закрыт, в связи с чем потребовался её реимпорт для собственных ОБТ.
Утверждается, что НПК «КБМ» занимался тем, что выкупал продукцию в Индии. В реимпорт вошли компоненты ночного видения, устанавливаемые в систему наведения ракет класса «земля-воздух».
Трудно [Западу] заручиться сотрудничеством со странами, которые полагаются на оружие российского производства. Попытки остановить поток военной техники в РФ, а оттуда на линию фронта на Украине, требуют жёстких мер, таких как разработка схем раскрытия сделок с РФ
- делают вывод в издании.