Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Если это преднамеренное нападение, то оно (...) продемонстрирует новый уровень российской агрессии

Британская разведка пока не сделала однозначных выводов о виновности той или иной стороны в разрушении дамбы Каховской ГЭС, но склоняется к тому, что это все же была Россия. Впрочем, иного решения от Лондона никто и не ожидал.Великобритания пока не сделала официального заявления по ситуации с Каховской ГЭС, в Лондоне заявляют о необходимости "тщательно изучить" все обстоятельства и только после этого делать какие-то выводы. По словам британского премьера Риши Сунака, к изучению обстоятельств подключились военные и разведка Великобритании, они должны вынести окончательное решение о виновности Киева или Москвы.Однако, все эти заявления делаются только ради прессы, в Лондоне еще вчера назначили виновных в инциденте, и это отнюдь не Киев. Хотя Сунак и заявляет об отсутствии окончательных выводов, в его заявлении уже говорится об "агрессии России".- заявил британский премьер.Вторит ему и глава МИД Соединенного королевства Джеймс Клеверли, на днях побывавший в Киеве и встречавшийся с Зеленским. По его словам, основной причиной случившегося является "полномасштабное вторжение России".Не исключено, что в ближайшее время Великобритания вместе с США опубликуют "неопровержимые" доказательства причастности к подрыву дамбы России, сфабрикованные спецслужбами. Западу не в первый раз такое проворачивать, тем более Украина является совместным проектом Вашингтона и Лондона, а значит киевский режим "белый и пушистый", во всем остальном виновата Россия.