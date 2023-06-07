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Лондон подключил к сбору данных по подрыву дамбы Каховской ГЭС британских военных и разведку

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Лондон подключил к сбору данных по подрыву дамбы Каховской ГЭС британских военных и разведку

Британская разведка пока не сделала однозначных выводов о виновности той или иной стороны в разрушении дамбы Каховской ГЭС, но склоняется к тому, что это все же была Россия. Впрочем, иного решения от Лондона никто и не ожидал.


Великобритания пока не сделала официального заявления по ситуации с Каховской ГЭС, в Лондоне заявляют о необходимости "тщательно изучить" все обстоятельства и только после этого делать какие-то выводы. По словам британского премьера Риши Сунака, к изучению обстоятельств подключились военные и разведка Великобритании, они должны вынести окончательное решение о виновности Киева или Москвы.

Однако, все эти заявления делаются только ради прессы, в Лондоне еще вчера назначили виновных в инциденте, и это отнюдь не Киев. Хотя Сунак и заявляет об отсутствии окончательных выводов, в его заявлении уже говорится об "агрессии России".

Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Если это преднамеренное нападение, то оно (...) продемонстрирует новый уровень российской агрессии

- заявил британский премьер.

Вторит ему и глава МИД Соединенного королевства Джеймс Клеверли, на днях побывавший в Киеве и встречавшийся с Зеленским. По его словам, основной причиной случившегося является "полномасштабное вторжение России".

Не исключено, что в ближайшее время Великобритания вместе с США опубликуют "неопровержимые" доказательства причастности к подрыву дамбы России, сфабрикованные спецслужбами. Западу не в первый раз такое проворачивать, тем более Украина является совместным проектом Вашингтона и Лондона, а значит киевский режим "белый и пушистый", во всем остальном виновата Россия.
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18 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 11:09
    +2
    Таким образом они найдут свидетельства о том, что там поработали Петров и Баширов
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:12
      +1
      Это ещё в лучшем случае. А то сами работники дамбу взорвали нитроглицерином из лекарственных капсул. Если за это дело взялась британская разведка - туши свет...
      1. umah
        umah Сегодня, 11:14
        +1
        Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент

        Они как раз случайно рядом с ГЭС
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:17
          +1
          За диверсией на ГЭС стоят именно англо-саксы. Всё они прекрасно знают. А эти заявления так......для отвода глаз
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 11:58
            0
            Лондон подключил к сбору данных по подрыву дамбы Каховской ГЭС британских военных и разведку
            Ну это в пентагон надо посылать разведчиков.
  3. Pivot
    Pivot Сегодня, 11:10
    0
    Да все равно нас обвинят. Расследование для электората.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:10
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Лондон подключил к сбору данных по подрыву дамбы Каховской ГЭС британских военных и разведку

    Выводы расследования будут такими : " плотину подорвали мирные рыбаки с Николаева , глуша рыбу динамитом" , примерно как по "Северным потокам"
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    0
    Да если даже и докажут ,что это мы ,что из этого .Просто они увидели результат чьего-то "эксперимента".В Англии гидроэлектростанции есть?Если есть ,сейчас англицкие учёные ,каждую плотину просчитают после их прорыва и обнародуют результаты в СМИ.А нам не фиолетово на заявления разных МИДов .Если начали СВО вопреки мнения " свободного мира" ,надо уже научиться посылать и не ждать что они одумаются.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    +1
    Если это преднамеренное нападение, то оно продемонстрирует новый уровень российской агрессии
    А зачем тогда, что-то изучать, расследовать если виновный уже назначен? А про "СП" уже забыли? Не там ли был проявлен новый уровень англосаксонской агрессии и международного терроризма?
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:24
    +2
    Видимо подрыв дамбы без нанобританцев не обошёлся, теперь постараются замести следы своей деятельности.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:25
    +2
    Теперь главная задача для Британии при "тщательном изучении" не выйти на самих себя.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:25
    +1
    Раз уж всё равно РФ обвинят, то нужно срочно взорвать все ГЭС днепровского каскада.
    При отступлении укрофашисты всё равно взорвут и плотины и мосты.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:26
    0
    "они должны вынести окончательное решение о виновности Киева или Москвы".
    А кто дал им право решать? Кто они такие? В пешее эротическое путешествие. Никаких оправданий в адрес обвинения. Посылать со всех "колоколен".
  11. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:32
    0
    Ну еще бы, пока все ищут, кому выгодно - ВСУ или ВСРФ, Лондон вписался, чтобы не нашли его.
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:34
    0
    Лондон подключил к сбору данных по подрыву дамбы Каховской ГЭС британских военных и разведку
    значит сейчас какого-нить кота утопят
  13. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:47
    0
    в разрушении дамбы Каховской ГЭС, но склоняется к тому, что это все же была Россия. Впрочем, иного решения от Лондона никто и не ожидал.

    Для такого вывода могли бы и не подключать разведку. sad
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:48
    0
    Сейчас в Европе найдут очередные свидетельства ,что это сделали украинцы. Яхту ,следы взрывчатки в отеле Лондона
  15. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:51
    0
    Британская разведка пока не сделала однозначных выводов о виновности той или иной стороны в разрушении дамбы Каховской ГЭС, но склоняется к тому, что это