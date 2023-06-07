В западной прессе пытаются найти оправдание украинским ударам БПЛА по жилому сектору Москвы

Американские источники назвали цели недавней атаки БПЛА по Москве со стороны ВСУ. По их утверждению, украинские военные намеревались, таким образом, нанести удары по жилым домам, в которых якобы проживают офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC рассказал высокопоставленный чиновник из США, наряду с одним из сотрудников американского Конгресса.
При этом ссылка в СМИ США идёт на некую Strider Technologies, которая утверждает, что ведёт разведку по данным из открытых источников.
Вот что по этому поводу говорится в статье:
Здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, заключившему контракты с войсковой частью, которая, как известно, выступает в качестве прикрытия для Службы внешней разведки
Кому известно?..
Примечательно, что при этом отсутствуют данные по поводу повреждений квартиры какого-либо офицера СВР.
Напомним, что атака беспилотников на Москву произошло 30 мая. Удары пришлись по нескольким жилым домам в столице, жителей которых потом эвакуировали на время работы экстренных служб. Никому из них, к счастью, не потребовалась госпитализация.
Кстати говоря, так и не поступило никакой реакции со стороны официального Киева по поводу его причастности к атаке дронов на российскую столицу, что уже само по себе вызывает сомнения о его «непричастности» к содеянному.
Таким образом, в западной прессе пытаются найти оправдание ударам по жилому сектору в результате атаки БПЛА по Москве со стороны украинских боевиков, подразумевая при этом, что атака эта, совершённая ВСУ, «не была направлена на мирных жителей», а исключительно «на российских военных». Другими словами, пытаются заявлять, что если удар пришёлся по жилому дому, то гражданских там нет...