Взятие Мелитополя войсками вермахта: что происходило в городе в период оккупации

В сентябре-октябре 1941 года началось широкомасштабное наступление 1-й армии генерала Манштейна совместно с румынскими 3-й и 4-й армиями, а также венгерским корпусом на Южном фронте.
В первые дни нацистской операции, которая в мемуарах немецких офицеров часто значится, как «Сражение у Азовского моря», советским войскам удалось перейти в успешное контрнаступление, разбив несколько румынских частей севернее Мелитополя. Данный маневр позволил отсрочить наступление вермахта на Крым.
Между тем в начале октября армия Манштейна сумела прорвать оборону РККА восточнее Мелитополя, окружив 18-ю армию Южного фронта. В ходе боев командующий армией генерал-лейтенант А.К. Смирнов погиб. В плен к немцам попали более 100 тыс советских солдат и офицеров. Было уничтожено более 200 танков и около 700 артиллерийских орудий Красной Армии.
6 октября 1-я танковая армия вошла в Мелитополь. С первых же чисел оккупации нацисты начали проводить в городе массовые репрессии.
Началось все с арестов коммунистов и комсомольцев. Затем, уже 8 октября было расстреляно более 1800 еврейских семей у Бердянского моста. Всего же в конце 41-го – начале 42-го годов фашисты в Мелитополе казнили более 14 тысяч человек.
Впрочем, и это еще не все. На территории города были организованы несколько концентрационных лагерей и тюрем, а сам Мелитополь стал одним из 6 генеральных округов рейхкомиссариата Украина.