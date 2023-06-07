ВСУ получат от японской армии сотню бывших в использовании внедорожников

Мы надеемся, что вторжение закончится как можно скорее и вернется мирная повседневная жизнь. Мы будем оказывать поддержку, насколько это возможно

К делу снабжения ВСУ постепенно подключается основной сателлит США в Азии – Япония. Пока что она не перешла к передаче киевскому режиму боевых систем, однако уже изъявила желание поставить автомобили, правда, пока, как утверждается, бывших в использовании.Речь идёт о передаче из арсеналов японской армии сотни военных внедорожников Toyota Kohkidosha, Mitsubishi Type 73 и гусеничных самосвалов Morook, а также 20 тыс. продовольственных пайков.- заявил на церемонии передачи техники представитель Минобороны страны.Mitsubishi Type 73 Kogata – это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.Вооружение внедорожника может быть представлено различными типами пулеметов, размещенных на крыше. Защита перевозимого экипажа зависит от требований заказчика и может включать усиленное бронирование кабины вместе с пуленепробиваемыми стеклами.Напомним, что японские автомобили ранее использовались фактически всеми террористическими группировками в мире, включая ИГИЛ (*запрещена в РФ). И у японского правительства, вроде как, не возникало вопросов, каким образом тысячи произведённых на японских заводах пикапов попадают к бандитам на другом конце света. Теперь власти Японии уже откровенно расписываются в том, что сами поддерживают деструктивные режимы.