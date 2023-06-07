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ВСУ получат от японской армии сотню бывших в использовании внедорожников

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ВСУ получат от японской армии сотню бывших в использовании внедорожников

К делу снабжения ВСУ постепенно подключается основной сателлит США в Азии – Япония. Пока что она не перешла к передаче киевскому режиму боевых систем, однако уже изъявила желание поставить автомобили, правда, пока, как утверждается, бывших в использовании.


Речь идёт о передаче из арсеналов японской армии сотни военных внедорожников Toyota Kohkidosha, Mitsubishi Type 73 и гусеничных самосвалов Morook, а также 20 тыс. продовольственных пайков.

Мы надеемся, что вторжение закончится как можно скорее и вернется мирная повседневная жизнь. Мы будем оказывать поддержку, насколько это возможно

- заявил на церемонии передачи техники представитель Минобороны страны.

Mitsubishi Type 73 Kogata – это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

Вооружение внедорожника может быть представлено различными типами пулеметов, размещенных на крыше. Защита перевозимого экипажа зависит от требований заказчика и может включать усиленное бронирование кабины вместе с пуленепробиваемыми стеклами.

Напомним, что японские автомобили ранее использовались фактически всеми террористическими группировками в мире, включая ИГИЛ (*запрещена в РФ). И у японского правительства, вроде как, не возникало вопросов, каким образом тысячи произведённых на японских заводах пикапов попадают к бандитам на другом конце света. Теперь власти Японии уже откровенно расписываются в том, что сами поддерживают деструктивные режимы.
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20 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:22
    +4
    ВСУ получат от японской армии сотню бывших в использовании внедорожников
    Да у нас полстраны на бывших в использовании... тут главное получат. angry Пора япов гнать с нашего шельфа. Пусть после штормов ракушки обсасывают.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:27
      0
      На праворульных значит будут рассекать.....
    2. Легат
      Легат Сегодня, 13:30
      0
      ВСУ-то просто получат, а наши своим еще и продают всякие ништяки с консервации. ПЗМку не хотите? ТМК? Тягач, броневик, мотолыгу, грузовик какой-нибудь? Могу ссылкой поделиться
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:34
      +1
      Mavrikiy hi, сначала не плохо было бы найти чем и кем заменить японские товары а уж потом гнать.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:43
        +1
        сначала не плохо было бы найти чем и кем заменить японские товары
        В мае Япония в очередном пакете санкций ввела запрет на экспорт для 80 российских организаций. под запрет также попал вывоз товаров, которые могут «способствовать укреплению промышленной базы России», и оказание архитектурно-инженерных услуг на территории России. Так, что они не ждут когда и чем Россия заменит их товары, а действуют на опережение.
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 13:46
      0
      Да и не только ракушки пусть обсасывают... lol
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:29
    +4
    Какая разница, бывшие не бывшие, машины на ходу? На ходу! Для ВСУ халява? Халява! Ну и что ещё надо.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:37
      +1
      Ропот 55 hi

      ИМХО для дома для семьи да на охоту-рыбалку растащат........
      Машинки военные, неприхотливые - самое то в хозяйстве. Рабочие лошадки.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:55
        0
        Nexcom hi, эт вряд-ли.
        Знаю, знаю текст моего комментария.
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 14:07
        0
        Именно так и произойдет. Япошеи надежные и кушают немного, это на оскоше рыбалку не предствить,а на тойоте очень даже.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:35
    -1
    Ну в целом неудивительная новость. В Африке вечно разные банды на шахид-мобилях рассекают, даже была такая "война тойот". Почему бы и в Цегабоне им не последовать примеру остальной Африки?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:03
      +1
      Bingo hi, там гражданские варианты использовались а тут военные образцы разница есть.
  4. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 13:39
    +1
    Для охоты и рыбалки зашибись, не в ту страну сцуки поставляют. Ну думаю квоты на вылов рыбы в наших водах мизирными станут.
  5. Inturist
    Inturist Сегодня, 14:00
    +1
    Т.е. скоро можно ожидать предложения на авито ?
    Так сказать параллельный импорт.
    1. Inturist
      Inturist Сегодня, 14:03
      0
      Вот еще редкий экземпляр. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mega_Cruiser

      Такие тоже, на авито увидеть, не помешало бы.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:03
    +1
    А были бы у кремля яйца железные то сразу же закрыли бы япосукам продажу их автомобилей на нашем рынке fool negative am
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:10
      0
      Бережливый hi, ага а чем их заменить? Доля японцев на дорогах не малый, плюс не забывайте многие из богатых имеют в своих гаражах "японок" а кто ж богатым будет проблемы создавать. Запамятвовал гаражи администраций и прочих власть имущих посмотрите там Крузаков хватает.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:05
    0
    За каждую поставленую ими единицу чего либо, уменьшать поставку к нам на ту же единицу, с машинами 1к 1000 очень быстро их бы вразумило. Мигом бы поняли что себе дороже выйдет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:13
      0
      evgen1221 hi, не поняли бы, посмотрите все компании ушедшие с рынков России понесли потери в бабках(кто-то больше, кто-то меньше) но это их не остановило.
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:07
    0
    Mitsubishi Type 73 Kogata – это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

    Он на базе ММС Паджеро 2 поколения. ДВС турбо-дизельный 4М40, неплохой, но требует ухода и заботы, какое попало масло не зальешь. Перегревать не следует, произойдет деформация ГБЦ. Кроме того, на машинах таких годов, при относительно интенсивной эксплуатации следует проводить диагностику, системы охлаждения, генератор и стартер, в т.ч. ГБЦ, т.к. образуются микротрещины. АКПП с раздаткой Супер-селект
    Будет машина одного выезда, судя по обочинам дорог в/из Артемовска (Бахмута).

    Тойота BXD10 по прозвищу Кукидося имеет трансмиссию, часть агрегатов (АКПП, РК, локи) от ТЛК80, оригинальную тормозную систему, подруливающие задние колеса, если не ошибаюсь, подкачку задних колес, дизельный ДВС 4,2 л. от японского грузовика Тойота, который закрывает пластиковый капот.
    Может быть головная боль зампотеха...