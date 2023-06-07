В результате стрельбы на выпускном в американском Ричмонде есть погибшие и раненые

Очередной трагический инцидент с применением стрелкового оружия произошел в административном центре американского штата Вирджиния городе Ричмонд.
Неизвестный открыл стрельбу по людям, собравшимся по случаю церемонии вручения дипломов выпускникам одной из средних школ в Монро-парке у театра Altria на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии. На мероприятии присутствовали сотни людей.
Как сообщили телеканалу CNN в местной полиции, по горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Впоследствие один из них был отпущен в связи с непричастностью к инциденту. Мотивы второго подозреваемого выясняются. По данным телеканала, в результате стрельбы было убито два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.
Ранее американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в полиции, что в результате инцидента в Монро-парке всего пострадали семь человек. Трое из них получили ранения, опасные для жизни, еще четверо пострадали незначительно, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, во время паники, начавшейся в момент стрельбы, два человека получили незначительные травмы при падении, девятилетний ребенок попал под машину.
На специально собранной после трагедии пресс-конференции исполняющий обязанности начальника городской полиции Рик Эдвардс сообщил, что погибли 18-летний выпускник средней школы и его 36-летний отец. Третий мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
В полиции Ричмонда уточнили, что 19-летний задержанный мужчина, открывший стрельбу в парке, вероятно, лично знал как минимум одну из жертв. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве второй степени с отягчающими обстоятельствами. Власти городского округа из соображений безопасности отменили все выпускные церемонии в средних школах.
По данным немецкого исследовательского агентства Statista, с 2016 года в США ежегодно совершается более 10 000 убийств с применением огнестрельного оружия, в 2021 году было зарегистрировано 12 520 таких преступлений, в 2020-м — 13 620 случаев. С начала этого года по апрель в Штатах почти пять тысяч человек стали жертвами насилия с применением огнестрельного оружия, около девяти тысяч человек получили ранения.