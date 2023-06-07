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В результате стрельбы на выпускном в американском Ричмонде есть погибшие и раненые

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В результате стрельбы на выпускном в американском Ричмонде есть погибшие и раненые

Очередной трагический инцидент с применением стрелкового оружия произошел в административном центре американского штата Вирджиния городе Ричмонд.


Неизвестный открыл стрельбу по людям, собравшимся по случаю церемонии вручения дипломов выпускникам одной из средних школ в Монро-парке у театра Altria на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии. На мероприятии присутствовали сотни людей.

Как сообщили телеканалу CNN в местной полиции, по горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Впоследствие один из них был отпущен в связи с непричастностью к инциденту. Мотивы второго подозреваемого выясняются. По данным телеканала, в результате стрельбы было убито два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Ранее американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в полиции, что в результате инцидента в Монро-парке всего пострадали семь человек. Трое из них получили ранения, опасные для жизни, еще четверо пострадали незначительно, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, во время паники, начавшейся в момент стрельбы, два человека получили незначительные травмы при падении, девятилетний ребенок попал под машину.

На специально собранной после трагедии пресс-конференции исполняющий обязанности начальника городской полиции Рик Эдвардс сообщил, что погибли 18-летний выпускник средней школы и его 36-летний отец. Третий мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В полиции Ричмонда уточнили, что 19-летний задержанный мужчина, открывший стрельбу в парке, вероятно, лично знал как минимум одну из жертв. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве второй степени с отягчающими обстоятельствами. Власти городского округа из соображений безопасности отменили все выпускные церемонии в средних школах.

По данным немецкого исследовательского агентства Statista, с 2016 года в США ежегодно совершается более 10 000 убийств с применением огнестрельного оружия, в 2021 году было зарегистрировано 12 520 таких преступлений, в 2020-м — 13 620 случаев. С начала этого года по апрель в Штатах почти пять тысяч человек стали жертвами насилия с применением огнестрельного оружия, около девяти тысяч человек получили ранения.

Использованы фотографии:
https://picryl.com/ru/media/state-police
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7 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:29
    0
    Кто нибудь сопоставит график стрельбы с политическими событиями в Штатах? (из теории заговоров)
  2. spech
    spech Сегодня, 11:29
    0
    а ведь там короткоствол можно и всё спрашивают "как дела"...
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:33
    0
    Как можно жизнь отнять у человека???
    Как у ребенка можно жизнь отнять???
    Пускай ты даже крышею поехал,
    Кто право дал кого-то убивать...???
    Его рожала мать, страдая в муках,
    А ты пришел, и жизнь его отнял...
    Ты ЗВЕРЬ, ты МОНСТР, ты бешеная – CУKA...
    Зачем его ты, СВОЛОЧЬ, расстрелял???
    Убив его, попал в родных и близких,
    В отца и мать, во всех кто его знал...
    И сколько там, еще убитых в списке???
    Чьи жизни ты, убийца, оборвал...
    Ты возомнил себя всесильным Богом,
    Вершителем судьбы наших детей,
    И в голове, в мозгу твоем убогом –
    Одна лишь мысль - Убей, убей, убей...
    Прими, Господь, ты души убиенных,
    Горит свеча, еще одна зажглась,
    Но я скажу вам люди откровенно
    Жить не должна на свете эта МРАЗЬ!!!
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:36
    +1
    Цитата: Canecat
    Кто нибудь сопоставит график стрельбы с политическими событиями в Штатах? (из теории заговоров)

    Там всё прозаичней: наркотики и отсюда нестабильная психика, далее антидепрессанты и как следствие шизофрения.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Цитата: Canecat
      Кто нибудь сопоставит график стрельбы с политическими событиями в Штатах? (из теории заговоров)

      Там всё прозаичней: наркотики и отсюда нестабильная психика, далее антидепрессанты и как следствие шизофрения.

      а давайте по конкретике-по цифрам... в США умышленных убийств 5,37 чел/в год на 100000 населения, в РФ 5,7 чел/в год на 100000 населения...
      какие выводы, господа знатоки? предложения два..
      1. короткоствол помогает
      2. Вы считаете американцев более адекватными..
      лично я-за первое..
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:51
        0
        Цитата: советник 2 уровня
        какие выводы, господа знатоки?

        Что в уголовных кодексах России и США совершенно разные градации убийств, и все то, что у нас идет по 107 и 108 статьям - в США "нещитово"
        Убийство в США обычно классифицируется на:
        тяжкое убийство ( murder) и
        простое убийство (manslaughter).
        Кроме того, во многих штатах убийства также подразделяются по степеням (как тяжкие, так и простые):
        убийство 1-й степени (примерно соответствует квалифицированному убийству в РФ)
        убийство 2-й степени ("простое" убийство в РФ);
        убийство 3-й степени (причинение смерти по неосторожности).
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:44
    +1
    Свобода по американски .Иногда американцы перегибают со своими свободами ......