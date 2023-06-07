В МАГАТЭ заявили, что усилят свою миссию на Запорожской АЭС в связи с происшествием на Каховской ГЭС

МАГАТЭ планирует усилить свою миссию на Запорожской АЭС в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Агентства Рафаэль Гросси. Он также добавил, что лично возглавит миссию по ротации присутствующих на ЗАЭС экспертов агентства на следующей неделе. По словам Гросси, настал "решающий момент для ядерной безопасности".Ранее в МАГАТЭ заявили, что уровень воды в резервуаре, используемом системой охлаждения ЗАЭС, значительно снизился из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. В результате продолжительного отсутствия воды в системе охлаждения может быть нарушено функционирование аварийных дизельных генераторов.Также сообщается, что соответствующая договоренность была достигнута в результате телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством МАГАТЭ.Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожского региона Евгений Балицкий подчеркнул, что в настоящее время, несмотря на нештатную ситуацию, обстановка на ЗАЭС остается допустимой для нормального функционирования станции и не отразится на безопасности Запорожской области и других новых регионов России.Ранее в российском МИД назвали разрушение боевиками киевского режима верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции в районе Новой Каховки заранее спланированным террористическим актом в отношении сугубо гражданской инфраструктуры. В результате десятки прибрежных населенных пунктов, в том числе оккупированный Херсон, оказались затопленными водой.