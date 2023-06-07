В Пекине выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС

Разрушение плотины на Каховской ГЭС, произошедшее в ночь на 6 июня, вызывает обеспокоенность не только на Украине и в России, но и у большей части мирового сообщества. О своем серьезном беспокойстве ситуацией вокруг Каховской ГЭС заявил и китайские власти.По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, власти Китая призывают стороны конфликта не допускать атак на гражданскую инфраструктуру и соблюдать международное право.- сказал Чжан, выступая на экстренном заседании СБ ООН.Постпред Китая также призвал мировое сообщество приложить все усилия для продвижения мирных переговоров и восстановления мира, чтобы инциденты подобные тому, что произошло на Каховской ГЭС, не повторялись. Еще большую опасность украинскому конфликту придаёт близость Запорожской АЭС к зоне боевых действий, считает Чжан.Слова постпреда КНР при ООН поддержал и официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, призвавший обеспечить безопасность местного населения в связи с разоружением дамбы на Каховской ГЭС.Каховской ГЭС была возведена в 1950-е годы на реке Днепр в Херсонской области тогда еще Украинской ССР. По некоторым данным, в результате подрыва дамбы вода поднялась более чем на 10 метров, затопив значительные территории по обоим берегам Днепра.