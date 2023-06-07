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В Пекине выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Каховской ГЭС

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В Пекине выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Разрушение плотины на Каховской ГЭС, произошедшее в ночь на 6 июня, вызывает обеспокоенность не только на Украине и в России, но и у большей части мирового сообщества. О своем серьезном беспокойстве ситуацией вокруг Каховской ГЭС заявил и китайские власти.


По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, власти Китая призывают стороны конфликта не допускать атак на гражданскую инфраструктуру и соблюдать международное право.

Мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС

- сказал Чжан, выступая на экстренном заседании СБ ООН.

Постпред Китая также призвал мировое сообщество приложить все усилия для продвижения мирных переговоров и восстановления мира, чтобы инциденты подобные тому, что произошло на Каховской ГЭС, не повторялись. Еще большую опасность украинскому конфликту придаёт близость Запорожской АЭС к зоне боевых действий, считает Чжан.

Слова постпреда КНР при ООН поддержал и официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, призвавший обеспечить безопасность местного населения в связи с разоружением дамбы на Каховской ГЭС.

Каховской ГЭС была возведена в 1950-е годы на реке Днепр в Херсонской области тогда еще Украинской ССР. По некоторым данным, в результате подрыва дамбы вода поднялась более чем на 10 метров, затопив значительные территории по обоим берегам Днепра.
Использованы фотографии:
Википедия/Дмитрий Липунов
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9 комментариев
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  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 12:58
    0
    Место прорыва надо срочно засыпать крупными камнями и бетонными блоками, что бы уровень воды сохранить, на Донбассе сейчас как раз не знают куда миллионы тонн крошёного бетона девать, а генераторную часть можно будет через несколько лет в другой части дамбы построить.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: Панкрат25
      на Донбассе сейчас как раз не знают куда миллионы тонн крошёного бетона девать, а генераторную часть можно будет через несколько лет в другой части дамбы построить.

      "Да вы правы, но возможен и обратный результат." 1000 тонн строительного мусора на 1000 км, "сейчас посчитаю.....сумасшедшие деньги", а если посчитать разбитые вагоны Ж/Д.... Мдяяяя
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:15
        0
        Смотри-ка, всех беспокоит разрушение плотины Каховской ГЭС, и никого не беспокоит разрушение плотин в Ираке и Сирии. Там что плотины другой конструкции?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:03
    0
    Мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС
    Это понятно. Есть вероятность использования опыта на территории КНР. Нужно срочно запретить в ООН, практику экологических катастроф через уничтожение ГЭС. США это не остановит.fool
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:08
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Есть вероятность использования опыта на территории КНР.

      Во-от... Тут-то собака и порылась. Вообще матрасы давно и судорожно с огнем играют - это именно ящик Пандоры, проблема в том, что его закрыть не выйдет. А чисто теоретически, была такая выкладка, что при разрушении только одной плотины Гувера жмуров будет около 5 млн, и еще около сотни, кажись, в зоне затопления. Точно не помню, но цифры просто дикие были, сами матрасы подсчитали. Ну так фигли вы хОчите, как вы, так и вам. по тому же самому месту, может ведь Земля и так повернуться
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:17
      0
      Нужно срочно запретить в ООН, практику экологических катастроф

      Надо поднять экологов на борьбу с гидроэлектростанциями в связи с их потенциальным вредом для окружающей среды. bully
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:21
        0
        Надо поднять экологов на борьбу
        Т.н. "экологи" (они же "зеленные", "Гринпис") за бесплатно не работают, а тем более не протестуют.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:11
    +2
    Сказки про международное право можно оставить детям на ночь: с началом боевых действий остатки его убирают далеко в погреб.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:12
    +1
    По некоторым данным, в результате подрыва дамбы

    Так был ли подрыв? Или укропы до этого так расковыряли её, что достаточно было лишь поднять уровень, слив часть воды с днепрогэс? Уже больше суток прошло, но конкретики так и не появляется. recourse