Киевский режим в своих обвинениях в адрес России доходит до того, что ненароком признается если не в осознанном совершении преступлений, то, по крайней мере, в преступной халатности. Президент Украины Владимир Зеленский привычно обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС.Однако это заявление Зеленского было вполне ожидаемым. Куда интереснее другое – глава киевского режима фактически признал, что якобы знал о предстоящем подрыве Каховской ГЭС, но не предупредил население. По утверждению Зеленского, Киев еще в прошлом году знал, что события будут развиваться таким образом.Но в этом случае возникает сразу несколько замечаний. Получается, что Зеленский и его окружение, располагая информацией о якобы готовящемся подрыве дамбы, сознательно допустили следующие упущения или даже проявления преступной халатности:1) Не предупредили мирное население около 100 населенных пунктов о необходимости эвакуации из зоны потенциального затопления;2) Не создали запасы питьевой воды в Кривом Роге и ряде других городов и населенных пунктов, зависевших от Каховской ГЭС в плане водоснабжения;3) Не оборудовали заранее места для возможного размещения граждан в случае наводнения.Таким образом, фактически Зеленский расписался в том, что использовал мирное население как «живой щит». Зачем? Во-первых, от безразличия к судьбе простых жителей, во-вторых – с целью в очередной раз показать западным покровителям, как Россия якобы устраивает «гуманитарные катастрофы» (на своей, правда, территории, но разве лидерам украинских нацистов это важно?). Описания страданий местного населения, у которого затопило дома, которое осталось без средств к существованию, занимают важное место в создании нужной информационной картинки для западных СМИ.Напомним, что Россия обвинила в произошедшем Украину, отметив, что преступный киевский режим устроил диверсию против Каховской ГЭС с целью переключить внимание с неудачных попыток контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.