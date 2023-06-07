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Главком ВСУ Залужный против начала контрнаступления без прикрытия наземных войск западными истребителями

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Главком ВСУ Залужный против начала контрнаступления без прикрытия наземных войск западными истребителями

Главком ВСУ Валерий Залужный продолжает выступать против начала контрнаступления украинской армии без соответствующей воздушной поддержки, генерал требует дождаться поступления западных истребителей и только после этого начинать наступательную операцию. В офисе Зеленского с ним не согласны.


Залужный снова выпал из поля зрения прессы и телеканалов, складывается впечатление, что после длительного отсутствия генерала показали и снова убрали. На самом деле Залужный находится на месте, но поскольку он фактически в оппозиции действующей власти по вопросу контрнаступления, ему перекрыли доступ к полноценному командованию.

Как заявляют украинские ресурсы, главком ВСУ категорически против начала контрнаступления без воздушной поддержки, у Украины просто нет необходимого количества самолетов и вертолетов, способных прикрыть наступающие наземные подразделения, что и доказали последние события на Запорожском направлении. По данным российского Минобороны, основную массу украинской бронетехники, потерянной ВСУ, подбила армейская и оперативно тактическая авиация.

В то же время именно Залужный является автором тактики "точек давления", в рамках которой ВСУ предпринимают атаки по всей линии фронта, стремясь максимально растянуть российские силы, чтобы найти слабину и ударить уже на этом участке. По распоряжению генерала командование группировок начало готовить резервы, которые располагаются за передней линией в готовности вступить в бой для создания прорыва.

Ранее Залужный планировал провести сразу несколько десантных операций на Херсонском направлении, чтобы создать у командования ВС России впечатления начала наступления именно на этом участке фронта. Возьмет ли на вооружении эту тактику Генштаб ВСУ пока не известно.
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