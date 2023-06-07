Экс-сотрудник АНБ Сноуден назвал причину, по которой решил остаться в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о том, что многие страны, к которым он обращался для предоставления ему убежища, после того как он был вынужден покинуть свою страну, не были в состоянии обеспечить ему защиту должным образом. Об этом экс-сотрудник АНБ и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассказал в беседе с американским журналистом, адвокатом и писателем Гленном Гринвальдом.
По его словам, изначально у него не было намерения оставаться в России, однако, обстоятельства сложились иным образом. Сноуден дал понять, что только в России получил надёжную защиту от преследования американскими спецслужбами.
Вообще изначально я не планировал оставаться в России, поскольку эта была лишь промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку. Южная Америка в прошлом проявила открытость в отношении разоблачителей
– поделился своими впечатлениями американский спецагент.
Как уточнил Сноуден, по прибытии в Москву он пробыл 40 дней в транзитной зоне столичного аэропорта «Шереметьево», но многие государства, к которым он обращался за это время в надежде получить от них политическое убежище, ответили ему отказом. Причиной же всему этому, как подчеркнул американский технический специалист, были опасения по поводу того, как отреагирует на это официальный Вашингтон, в то время как другие также проявляли неуверенность по поводу возможности обеспечения его безопасности.
Эдвард Сноуден:
Когда же все варианты были исчерпаны, я запросил убежища в России и в итоге получил его
Напомним, что поводом для спасения Сноудена бегством из Соединённых Штатов послужил инициированный им крупный международный скандал летом 2013 года. Это произошло после того, как бывший сотрудник ЦРУ передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. Ему удалось вылететь в Гонконг, а уже оттуда в Москву, где ему пришлось пробыть некоторое время в транзитной зоне «Шереметьево».
В итоге Россия согласилась предоставить спецагенту временное убежище сроком на 2 года. По прошествии 2 лет российские власти выдали ему вид на жительство сроком на 3 года, впоследствии действие этого документа было продлено на бессрочный период. В сентябре прошлого года экс-сотрудник АНБ получил гражданство РФ.