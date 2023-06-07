Экс-сотрудник АНБ Сноуден назвал причину, по которой решил остаться в России

Вообще изначально я не планировал оставаться в России, поскольку эта была лишь промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку. Южная Америка в прошлом проявила открытость в отношении разоблачителей

Когда же все варианты были исчерпаны, я запросил убежища в России и в итоге получил его

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о том, что многие страны, к которым он обращался для предоставления ему убежища, после того как он был вынужден покинуть свою страну, не были в состоянии обеспечить ему защиту должным образом. Об этом экс-сотрудник АНБ и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассказал в беседе с американским журналистом, адвокатом и писателем Гленном Гринвальдом.По его словам, изначально у него не было намерения оставаться в России, однако, обстоятельства сложились иным образом. Сноуден дал понять, что только в России получил надёжную защиту от преследования американскими спецслужбами.– поделился своими впечатлениями американский спецагент.Как уточнил Сноуден, по прибытии в Москву он пробыл 40 дней в транзитной зоне столичного аэропорта «Шереметьево», но многие государства, к которым он обращался за это время в надежде получить от них политическое убежище, ответили ему отказом. Причиной же всему этому, как подчеркнул американский технический специалист, были опасения по поводу того, как отреагирует на это официальный Вашингтон, в то время как другие также проявляли неуверенность по поводу возможности обеспечения его безопасности.Эдвард Сноуден:Напомним, что поводом для спасения Сноудена бегством из Соединённых Штатов послужил инициированный им крупный международный скандал летом 2013 года. Это произошло после того, как бывший сотрудник ЦРУ передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. Ему удалось вылететь в Гонконг, а уже оттуда в Москву, где ему пришлось пробыть некоторое время в транзитной зоне «Шереметьево».В итоге Россия согласилась предоставить спецагенту временное убежище сроком на 2 года. По прошествии 2 лет российские власти выдали ему вид на жительство сроком на 3 года, впоследствии действие этого документа было продлено на бессрочный период. В сентябре прошлого года экс-сотрудник АНБ получил гражданство РФ.