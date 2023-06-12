Военное обозрение
Войти Регистрация

День России

24
День России

Сегодня, 12 июня, в нашей стране отмечается самый главный праздник – День России.


Красной датой в календаре этот день стал в 1992 году. Однако свое современное значение он обрел в 2002-м. В первые 10 лет праздник назывался День принятия Декларации о суверенитете.

Стоит отметить, что сегодня эта дата является особенно знаковой для всех наших соотечественников. На долю РФ выпало очередное тяжкое испытание, коих в российской истории было немало.

От того, как все мы пройдем данный этап, напрямую зависит будущее нашей Родины. Поэтому сегодня российское общество, как никогда, нуждается в консолидации перед внешней угрозой.

В то же время честь, достоинство, сила и стойкость проявляются именно в экстремальных ситуациях, во время тяжелых испытаний. Ярким подтверждением тому являются наши соотечественники, прямо сейчас защищающие Россию от врага, за спиной которого стоит весь коллективный Запад.

Начиная с февраля 2022 года, мы уже успели услышать о многих героях, которые самоотверженно выполняли и продолжают выполнять свой долг перед Родиной. И речь идет не только о военных, безусловно, принявших на себя главный удар неприятеля.

В тылу также кипит работа, приближающая нашу общую Победу. На благо фронта трудятся работники оборонных предприятий, волонтеры, медики и обычные российские граждане, которые стараются вносить посильный вклад в наше общее будущее в столь тяжелые времена.

Сегодня, в этот светлый праздник, каждый из нас должен чувствовать, что он не один. Россия – это не просто гигантская территория суши. Это в первую очередь страна, в которой проживает народ, прошедший множество испытаний и отстоявший свое право на самоидентичность, несмотря на старания врагов.

Нет никаких сомнений, что мы одержим победу и в текущем конфликте. Ведь наша сила в единстве. С праздником, дорогие соотечетсвенники!
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 03:22
    +18
    А я думал самый главный праздник это 9 мая, а не день прихода капитализма и начала распродажи заводов.
    Хотя для буржуев наверное да такой праздник главный.
    1. Комментарий был удален.
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 04:04
      +8
      Полностью поддерживаю!
      По приоритетам внутреннего ранжира, на первом месте - День победы.
      Второе место - Новый год.
      Третье - 23 февраля.
      Где-то так, никому нечего не навязываю.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 05:34
        +3
        Цитата: Коте пане Коханка
        Третье - 23 февраля.

        Третье:
        День Седьмого ноября – Красный день календаря.
        Погляди в своё окно: Всё на улице красно!
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 05:47
          +2
          Цитата: Stas157
          День Седьмого ноября – Красный день календаря.
          Погляди в своё окно: Всё на улице красно!

          А вместо этого дня, глядь в окно - а на улице капитализм шагает.
          1. syabroleonid
            syabroleonid Сегодня, 06:14
            0
            В хотите в колхоз и ждать свою очередь на "Жигули" 10 лет?
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 06:08
        0
        На третьем месте все-же 8 марта. Я конечно понимаю, что первым делом самолёты.. Но, дамы прежде))
    3. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:12
      +4
      Сегодня утром супруга поздравила с данным праздником, а потом спросила, а что он означает . Думал что ответить пару минут ,и сказал что не знаю. Ну хоть выходной на даче.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 03:44
    -3

    С ДНЁМ
    РОЖДЕНИЯ,
    РОССИЯ!
    1. Александр Ра
      Александр Ра Сегодня, 04:58
      +6
      Рождения - вырождения? Мы уже обогнали Запад в социальном неравенстве. С праздником!
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 05:34
        -4
        Цитата: Александр Ра
        Рождения - вырождения
        Цитата: U-58
        День белогвардейца.
        Цитата: Стас
        День, когда от 1/6 части суши - СССР осталось 1/8 часть - Россия.
        Цитата: Wer bist do
        новиопы, либо люди, понятия не имеющие об истории своей страны.
        Цитата: ISKANDER_61
        Для предателей и перевертышей переобувшихся на ходу
        Цитата: Коте пане Коханка
        на первом месте - День победы.Второе место - Новый год.Третье - 23 февраля.
        и так далее..
        Мда.
        Даже тут делите на белых и красных. Т.е. гражданская война и миллионы убитых была предрешена.
        Я тут на многое насмотрелась, как некоторые с гербами СССР на аве поливают помоями своих бывших сограждан из Средней Азии, как сливают Львов Польше. Как ищут виноватых не в себе, как оскорбляют людей с ЕГЭ (для справки: ненавистные вам егэшники в 1,5 раза умнее по среднему тех, кто его сдавал только-только после прежней системы)

        Но чтоб о своих же детях писать "предатели" - вы в своем уме?

        Что плохого в том, что мы просто отмечаем День Рождения своей страны? Большой земли большого народа, на которой несколько стран. Это не 31 год. Не путайте.
        Да, у нас такой есть. И это круто
        А вы помните хотя бы 30 декабря? Что-то я не вижу его в ваших списках.

        Наше поколение принимает историю, какая она есть, мы учимся по ней, эволюционируем, мы не зачищаем "прежних" десятками миллионов, как делали большевики, мы не бестактны. Но вы, похоже, совсем уже. Ну так я вам скажу:

        Это не мы годами спихивали в партию популистов, предрешая исход, не мы смотрели в рот некомпетентному + популисту Горбачеву и не мы годами ходили толпами с криками Перестройка! Гласность! Жвачка! Джинсы!, параллельно заряжая банки с водой у тв и в очередной!!! раз обрекая Родину на прыжок в неизвестность. Не мы разваливали всем этим страну и устраивали 90е, не из нашего поколения Чубайсы, Ельцины. Не мы распродавали и не мы уезжали, предавая.
        Все "вовсемвиноватые" куда к вам ближе, чем вы не хотите знать. В отражении, а не в нас.

        Мы выжили, и нам теперь еще только предстоит решать все, что тут натворили, и "украинизацию" в тч., и пытаться вернуть все наши земли и людей.

        Мы еще не у руля. Но лично я искренне верю в Путина, что он сможет пронести этот крест на период нашего становления и забрать, не допустив еще раз к власти, все это "из прошлого" с собой, ради будущего страны.

        С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
  3. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 03:46
    +8
    Для предателей и перевертышей переобувшихся на ходу это несомненно главный праздник. Позор это.
  4. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 03:54
    +6
    День независимости России от России, стыдливо переименованный в просто день.
    Празднуют его либо новиопы, либо люди, понятия не имеющие об истории своей страны.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 04:24
      -4
      Цитата: Wer bist do
      новиопы, либо люди, понятия не имеющие об истории своей страны.
      не знаю, как вы, а мы 1161 годик отмечаем %))
      1. Кроу
        Кроу Сегодня, 05:01
        +7
        Сейчас идет 7351 год от Сотворения Мира.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 05:52
          +4
          Цитата: Кроу
          Сейчас идет 7351 год от Сотворения Мира.

          .Да ей такое не вдомёк, про Сотворенье Мира.
          1. Трямс
            Трямс Сегодня, 05:56
            -1
            вы можете хоть с Пермского периода, это ваше дело
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 05:34
        +5
        "Вы"-это кто? Абрамовичи с дерипасками? Так называемый " День России"- это день принятия Декларации о гос суверенитете ельцинским Верховным советом в 1990 году. Какие 1161 лет?! Вскоре такая же декларация была принята и на Украине, что в итоге привело к развалу исторической России и нынешней войне между двумя её обрубками.
  5. Кроу
    Кроу Сегодня, 04:46
    +3

    Выйду ночью в поле с конем,
    Ночкой темной тихо пойдем.
    Мы пойдем с конем по полю вдвоем,
    Мы пойдем с конем по полю вдвоем.

    Ночью в поле звезд благодать…
    В поле никого не видать.
    Только мы с конем по полю идем,
    Только мы с конем по полю идем.

    Сяду я верхом на коня,
    Ты неси по полю меня.
    По бескрайнему полю моему,
    По бескрайнему полю моему.

    Дай-ка я разок посмотрю –
    Где рождает поле зарю.
    Ай, брусничный цвет, алый да рассвет,
    Али есть то место, али его нет.

    Полюшко мое, родники,
    Дальних деревень огоньки,
    Золотая рожь да кудрявый лен –
    Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.

    Будет добрым год-хлебород,
    Было всяко, всяко пройдет,
    Пой златая рожь, пой кудрявый лен,
    Пой о том, как я в Россию влюблен!
    Пой златая рожь, пой кудрявый лен…

    Мы идем с конем по полю вдвоем.
  6. Стас
    Стас Сегодня, 04:54
    +8
    День, когда от 1/6 части суши - СССР осталось 1/8 часть - Россия. Действительно, для кого-то праздник, а для многих трагедия. Никогда не отмечал, не отмечаю и не буду отмечать.
  7. U-58
    U-58 Сегодня, 04:54
    +6
    Я пишу это каждый год. Повторю и сейчас.
    День белогвардейца.
    Можно бесконечно много рассуждать о консолидации общества, поскольку она реально необходима.
    Но вот об основе, идейной и духовной платформе такой консолидации общество так и не договорилось.
    Клятые большевики- коммунисты , будучи частью народа, сумели сплотить советских людей в единое общество, объединённое понятными целями и задачами.
    А взявшие обманом (своего народа) власть буржуи- белогвардейцы ведут себя прото безобразно - отвязно.
    Пьют все соки из народа,заменив упавшие доходы от нефти на доходы от ограбления людей, но два-три раза в год вдруг вспоминают о народном единстве. Причём, все эти дни- это "дни белогвардейца". День независимости неизвестно от кого, день победы над коммунистами ГКЧП и день буржуазной конституции.
    Сейчас, когда олигархическая модель хозяйствования и мироустройства терпит только что не крах на полях сражений, нас опять берут в объятья " всенародной солидарности ". Типа, " Братья и сёстры..."
  8. Snoop
    Snoop Сегодня, 05:29
    +2
    Праздник для нуворишей. Тогда они победили. С чего самый главный праздник страны?
  9. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 05:43
    +2
    День развала страны - я даже забыл о нем... Пока в эту субботу где-то в новостях не сказали, что еще выходной.
    Выходным он пусть останется, и только. А "фанфары" и салюты - можно перенести до дня победы над бандеровской укрой.
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 05:46
    +4
    Черного кобеля не отмоешь до бела.
    Для тех, кто знаком с историей, это совсем не праздник, а наоборот. Неприглядная страница в истории. Но нынче время, когда названия и определения не только не отражают суть, но и обманчиво свидетельствуют наоборот. Время лжи. Есть и другое название: смутное время.
  11. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 06:22
    0
    Почему-то кто-то решил что наша страна основана и обрела независимость в 1991 году. А в 1380 году на Куликовом поле стояла другая страна? А на реке Угра в 1480 году тоже была другая? А при Полтаве,при Рымнике,при взятии Измаила,на Бородино? Кто-то взял и выбросил нашу историю в мусорное ведро. Наверное с будуна был. Это всё нужно исправить и отмечать день России настоящим образом,как учил товарищ Ленин(сто чертей ему в печёнку).