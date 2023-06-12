Сегодня, 12 июня, в нашей стране отмечается самый главный праздник – День России.
Красной датой в календаре этот день стал в 1992 году. Однако свое современное значение он обрел в 2002-м. В первые 10 лет праздник назывался День принятия Декларации о суверенитете.
Стоит отметить, что сегодня эта дата является особенно знаковой для всех наших соотечественников. На долю РФ выпало очередное тяжкое испытание, коих в российской истории было немало.
От того, как все мы пройдем данный этап, напрямую зависит будущее нашей Родины. Поэтому сегодня российское общество, как никогда, нуждается в консолидации перед внешней угрозой.
В то же время честь, достоинство, сила и стойкость проявляются именно в экстремальных ситуациях, во время тяжелых испытаний. Ярким подтверждением тому являются наши соотечественники, прямо сейчас защищающие Россию от врага, за спиной которого стоит весь коллективный Запад.
Начиная с февраля 2022 года, мы уже успели услышать о многих героях, которые самоотверженно выполняли и продолжают выполнять свой долг перед Родиной. И речь идет не только о военных, безусловно, принявших на себя главный удар неприятеля.
В тылу также кипит работа, приближающая нашу общую Победу. На благо фронта трудятся работники оборонных предприятий, волонтеры, медики и обычные российские граждане, которые стараются вносить посильный вклад в наше общее будущее в столь тяжелые времена.
Сегодня, в этот светлый праздник, каждый из нас должен чувствовать, что он не один. Россия – это не просто гигантская территория суши. Это в первую очередь страна, в которой проживает народ, прошедший множество испытаний и отстоявший свое право на самоидентичность, несмотря на старания врагов.
Нет никаких сомнений, что мы одержим победу и в текущем конфликте. Ведь наша сила в единстве. С праздником, дорогие соотечетсвенники!