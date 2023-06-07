Индия намерена объявить Германию победителем тендера на строительство шести НАПЛ с ВНЭУ для индийских ВМС

Индийский тендер на постройку шести неатомных подводных лодок с воздухонезависимой установкой, объявленный в 2021 году, может завершиться уже в ближайшее время. Как сообщает Bloomberg, Индия намерена заключить контракт с немцами.
По данным агентства, Нью-Дели и Берлин планируют в ближайшее время подписать контракт на постройку шести НАПЛ с ВНЭУ для индийских ВМС. С немецкой стороны в сделке будет участвовать ThyssenKrupp Marine Systems, с индийской - Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Окончательно договор будет оформлен в ходе визита в Индию министра обороны Германии Бориса Писториуса, который накануне уже прибыл в Нью-Дели.
Кораблестроительное подразделение ThyssenKrupp AG и индийское предприятие Mazagon Dock Shipbuilders Limited, вероятно, объединят усилия над проектом стоимостью в 5,2 млрд долларов для строительства шести субмарин для ВМС Индии
- говорится в сообщении.
В тендере на строительство шести неатомных субмарин для индийского флота участвовали германская ThyssenKrupp Marine Systems, испанская Navantia, французская Naval Group, южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и российское ЦКБ "Рубин". Позднее Россия из тендера вышла, предложив Индии совместную разработку новой ДЭПЛ на базе подводной лодки проекта "Амур-1650", а не просто лицензионное строительство нескольких подлодок.
Какие-либо подробности потенциального соглашения Германии и Индии пока не сообщаются, скорей всего они появятся только после подписания договора.