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Индия намерена объявить Германию победителем тендера на строительство шести НАПЛ с ВНЭУ для индийских ВМС

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Индия намерена объявить Германию победителем тендера на строительство шести НАПЛ с ВНЭУ для индийских ВМС

Индийский тендер на постройку шести неатомных подводных лодок с воздухонезависимой установкой, объявленный в 2021 году, может завершиться уже в ближайшее время. Как сообщает Bloomberg, Индия намерена заключить контракт с немцами.


По данным агентства, Нью-Дели и Берлин планируют в ближайшее время подписать контракт на постройку шести НАПЛ с ВНЭУ для индийских ВМС. С немецкой стороны в сделке будет участвовать ThyssenKrupp Marine Systems, с индийской - Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Окончательно договор будет оформлен в ходе визита в Индию министра обороны Германии Бориса Писториуса, который накануне уже прибыл в Нью-Дели.

Кораблестроительное подразделение ThyssenKrupp AG и индийское предприятие Mazagon Dock Shipbuilders Limited, вероятно, объединят усилия над проектом стоимостью в 5,2 млрд долларов для строительства шести субмарин для ВМС Индии

- говорится в сообщении.

В тендере на строительство шести неатомных субмарин для индийского флота участвовали германская ThyssenKrupp Marine Systems, испанская Navantia, французская Naval Group, южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и российское ЦКБ "Рубин". Позднее Россия из тендера вышла, предложив Индии совместную разработку новой ДЭПЛ на базе подводной лодки проекта "Амур-1650", а не просто лицензионное строительство нескольких подлодок.

Какие-либо подробности потенциального соглашения Германии и Индии пока не сообщаются, скорей всего они появятся только после подписания договора.
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9 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:38
    +3
    Ох, Индия рискнула конкретно. В современном мире никакие договора не работают . Пример как американцы ,кинули Францию, с лодками для Австралии .Сейчас этот контракт может быть легко увязан американцами с позицией Индии по Украине ,Германия то практически колония ...........
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 12:39
    -1
    По-тихому,теряем индийский рынок вооружений.
    Всё индусы или ещё кто-то виноват.
    Как всегда кто-то,а не мы
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:46
      +2
      У индусов в вооружении традиционный зоопарк. Это они раньше более-менее придерживались единообразия, и то не очень. А сейчас - вообще швах дело.
      1. megavolt823
        megavolt823 Сегодня, 13:17
        +1
        Индия хочет подвинуть Китай . Получить станки - технологии , ну и рынки конечно . Стать второй мировой фабрикой . Вот и ответы на ваши вопросы .
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:48
    0
    Индейцы решили продолжить "рулетку"))) ну что же, пожелаем им творческих узбеков)))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    0
    Индия намерена заключить контракт с немцами на постройку шести НАПЛ с ВНЭУ.
    Выбор исполнителя - внутреннее дело Индии. Россия сделала свои предложения по совместному участию в проекте строительства лодок. Пока индусы дали возможность немцам не плохо заработать. Как будут развиваться события дальше надеюсь узнаем.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:00
    0
    К немцев очень хорошие торпеды,я думаю вот в чём причина.Что немцы выиграли тендер.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    0
    Немчуре надо бы поторопиться, а то будет как всегда, Макрон не даст соврать.
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 13:07
    +3
    Какие с нашей стороны могут быть ожидания не имея ни чего рабочего на руках? Этот пр. "Амур" просто завуалированное приглашение к финансированию российской малопонятной программы по разработке отечественной ВНЭУ со всеми рисками и неизвестным результатом.