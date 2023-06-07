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Президентский самолет управления атомным подводным флотом в моменты кризисов поступил на вооружение ВМС США

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Президентский самолет управления атомным подводным флотом в моменты кризисов поступил на вооружение ВМС США

На вооружение ВМС США поступил первый модернизированный самолет Boeing E-6 Mercury, предназначенный для поддержания связи и управления президентом страны атомным подводным флотом, другими стратегическими и нестратегическими силами армии в кризисных ситуациях. Работы по модернизации президентского борта в течение прошлого года проводили специалисты американской компании Northrop Grumman Corporation (NGC), сообщает онлайн-издание Breaking Defense.


Контракт на сумму 111 миллионов долларов предусматривает шесть основных модификаций, называемых Block II, для улучшения командных функций самолета, контроля и связи, соединяющих Национальное командование со стратегическими и нестратегическими силами США

— сказано в специальном заявлении американских ВМС.

Седелка по модернизации парка самолетов E-6B, модифицированных под нужды военных на базе гражданских судов Boeing 707, была заключена между Пентагоном и NGC в феврале 2022 года. По условиям контракта, компания проведет капитальный ремонт нескольких самолетов E-6B Mercury к 2027 году, на ее завод в Лейк-Чарльзе уже прибыл второй борт.

Модернизированный самолет управления оснащается оборудованием, которое позволяет поддерживать связь с атомными субмаринами ВМС США, даже когда они находятся под водой. Это дает возможность президенту отдавать оперативные приказы на случай необходимости применения ядерного оружия, находясь вне театра военных действий, уточнили изданию представители NGC. Базируется воздушная флотилия самолетов E-6B на военно-воздушной базе ВВС США Тинкер в штате Оклахома.

Помимо контракта на модернизацию парка E-6B, Northrop Grumman также готовится побороться с корпорацией Collins Aerospace за программу E-XX TACAMO. Эта программа объединит самолет производства Lockheed Martin и коммуникационное оборудование Collins Aerospace для производства самолета управления и связи, который должен заменить E-6B к концу этого десятилетия.
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boeing_E-6B_Mercury
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8 комментариев
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  1. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 12:53
    +1
    Вопрос только один, допустим, ядерная война, он как долго сможет кружить в воздухе, а запасных аэродромов нет, полномаштабная война, он что призидент будет прыгать с парашютом в районе бункера? , управлять, чем? , кто захочет, пожелает уничтожить землю, планету, ради дуркаватого сонного Джо он чего там, вообще белены объелся, или думает, что военные с радостью будут бомбить врага атомными ракетами пологаясь на свою исключительность, обсурд, или по американским меркам сдыхая сам, бери с собой остольных!?
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: belovvladimir
      Вопрос только один, допустим, ядерная война, он как долго сможет кружить в воздухе, а запасных аэродромов нет, полномаштабная война, он что призидент будет прыгать с парашютом в районе бункера? , управлять, чем?

      А кто-то надеется на долгую ядерную войну? wink
      Этот самолёт - резервный КП и резервный канал связи СЯС, повышающий живучесть системы управления СЯС. Его задача - дежурство в воздухе в безопасном районе перед началом ядерной фазы конфликта в готовности передать сигнал на пуск на ПЛАРБ и ШПУ в случае, если противник каким-либо способом смог вывести из строя основные КП СЯС или основную систему связи (ну там диверсия, обезоруживающий удар, Юрий позвонил smile ). А дальше... "после нас - тишина".
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: belovvladimir
      он как долго сможет кружить в воздухе, а запасных аэродромов нет, полномаштабная война…
      Это по большому счету ретранслятор - сигнал передавать лодкам. Взлет и выход в зону ожидания этих бортов это ”зеленый свисток” к готовности. Конечно является приоритетной целью angry
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:03
    0
    Цитата: belovvladimir
    Вопрос только один, допустим, ядерная война, он как долго сможет кружить в воздухе, а запасных аэродромов нет, полномаштабная война, он что призидент будет прыгать с парашютом в районе бункера? , управлять, чем? , кто захочет, пожелает уничтожить землю, планету, ради дуркаватого сонного Джо он чего там, вообще белены объелся, или думает, что военные с радостью будут бомбить врага атомными ракетами пологаясь на свою исключительность, обсурд, или по американским меркам сдыхая сам, бери с собой остольных!?

    Военные выполняют приказ. Процедура применения СЯО давно отработана, что в США, что у нас; также, как впрочем и в остальных странах им владеющих. Не надо рассчитывать на то, что у кого то там дрогнет рука. Действия в период получения приказа отрабатывают до автоматизма: сначала запускают МБР, а думают уже потом.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:11
    0
    Он поможет еще лучше защищать права граждан США! Например право на воровство!
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 13:22
      0
      В калифорнии уже какое то время наблюдается тенденция миграции нормальных жителей подальше от больших городов солнечного штата: стало дорого и небезопасно; там где безопасно - очень дорого. Правильной дорогой двигаются…,а как красиво формулируют: shoplifter, как это будет - ”поднимающий” магазин наверное, правильнее наверное будет - shopdownshifter: хотя thief он и есть вор
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:06
      0
      Ну так Коммифорния же: от каждого - по способностям, каждому - по потребностям. smile
  4. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 13:49
    0
    Короче, нам показали, что именно надо сбивать в случае чего), спасибо за наводку!