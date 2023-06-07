Презентация новой универсальной малогабаритной торпеды УМТ пройдёт в ходе военно-морского салона «МВМС-2023» в Кронштадте

УМТ оснащена многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на её поражение. Торпеда обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Её работа возможна как в автономном, так и режиме телеуправления при оснащении торпеды телеуправлением с ВОЛС

В России разработана новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ, презентация нового боеприпаса, разработанного концерном "Морское подводное оружие - Гидроприбор", планируется в рамках военно-морского салона "МВМС-2023" в Кронштадте.Как заявили в "МПО-Гидроприбор", электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ предназначена для поражения всех типов подводных лодок, а также отдельных классов надводных кораблей и судов. В качестве носителя торпеды могут выступать все типы авиационных носителей, ее применение не ограничено какими-то географическими или иными рамками.- заявил гендиректор концерна-разработчика боеприпаса.Также в рамках морского салона, который пройдет в период 21 - 25 июня в туристическом кластере "Остров фортов" в Кронштадте, будут представлены и другие новинки морского оружия, а также уже стоящие на вооружении. Например, на выставке пройдет презентация улучшенной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С".Посетители выставки смогут увидеть морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, шельфовую мину МШМ, универсальную электрическую телеуправляемую торпеду ТЭ-2 и многое другое.