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Презентация новой универсальной малогабаритной торпеды УМТ пройдёт в ходе военно-морского салона «МВМС-2023» в Кронштадте

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Презентация новой универсальной малогабаритной торпеды УМТ пройдёт в ходе военно-морского салона «МВМС-2023» в Кронштадте

В России разработана новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ, презентация нового боеприпаса, разработанного концерном "Морское подводное оружие - Гидроприбор", планируется в рамках военно-морского салона "МВМС-2023" в Кронштадте.


Как заявили в "МПО-Гидроприбор", электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ предназначена для поражения всех типов подводных лодок, а также отдельных классов надводных кораблей и судов. В качестве носителя торпеды могут выступать все типы авиационных носителей, ее применение не ограничено какими-то географическими или иными рамками.

УМТ оснащена многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на её поражение. Торпеда обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Её работа возможна как в автономном, так и режиме телеуправления при оснащении торпеды телеуправлением с ВОЛС

- заявил гендиректор концерна-разработчика боеприпаса.

Также в рамках морского салона, который пройдет в период 21 - 25 июня в туристическом кластере "Остров фортов" в Кронштадте, будут представлены и другие новинки морского оружия, а также уже стоящие на вооружении. Например, на выставке пройдет презентация улучшенной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С".

Посетители выставки смогут увидеть морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, шельфовую мину МШМ, универсальную электрическую телеуправляемую торпеду ТЭ-2 и многое другое.
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:04
    0
    Вещь.Радует наличие телеуправления и то что возможно применение со всех типов авиационных носителей.По словам генерального директора концерна Владимира Патрушева, электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ поражает подводные лодки всех типов и отдельные классы надводных кораблей и судов, а также применяется со всех типов авиационных носителей во всех районах Мирового океана.
    «УМТ оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на её поражение. Торпеда УМТ обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Работа торпеды возможна как в автономном, так и режиме телеуправления при оснащении торпеды телеуправлением с ВОЛС», — рассказал генеральный директор Концерна.

    https://sdelanounas.ru/blogs/151864/
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:11
      +3
      Очень хотелось бы услышать мнение Максима Климова об этой торпеде.
      1. Dimax-Nemo
        Dimax-Nemo Сегодня, 13:18
        +2
        Он, кажется, не очень любит Гидроприбор. Зато очень любит тепловые торпеды за низкую цену выстрела. Телеуправление с вертолёта, НК - этим развлекались только мы. Не тренд. Сейчас тренд сбросить торпеду на крылышках км. с 40. Что-нибудь ещё про устарелость ССН добавит. Довольно? ;)
      2. ROSS_51
        ROSS_51 Сегодня, 13:46
        +1
        Цитата: Бородач
        Очень хотелось бы услышать мнение Максима Климова об этой торпеде.

        Максима Климова как послушаешь, так хоть ложись и помирай..
        Зато без вранья, урапатриотизма и шапкозакидательства.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:08
    +1
    СБЧ предусмотрена, надеюсь? А то враг борзеет.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:12
    +2
    УМТ оснащена многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на её поражение.
    recourse Наверно с украинской кофеварки сняли.... fool Пора Украине переходить на эмалированные чайники, в целях нацбезопасности. request
  4. Dimax-Nemo
    Dimax-Nemo Сегодня, 13:20
    +1
    Как БЧ ПЛУР не заявлена. Никаких ТТД не представлено.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:38
      0
      Так ещё и презентации как таковой не было.
  5. Антоха
    Антоха Сегодня, 13:52
    0
    аналого-цифровой аппаратурой

    Настораживает аналоговость, если она тут не нужна для сути решаемых задач. Бывает, что за такой фразой прячется старьё. Что спецы скажут?