Сводка обстрелов ВСУ Белгородской области за 6 июня: Противник выпустил более 500 снарядов

Ожесточенные обстрелы Белгородской области, которые ВСУ ведут уже несколько дней, к сожалению, продолжаются. Вчерашние сутки не стали исключением. Противник выпустил по территории региона более 500 снарядов.
Сильнее всех пострадал Шебекинский городской округ, в котором зафиксирован прилет более 460 различных боеприпасов и 26 сбросов взрывчатых веществ с БПЛА противника, сообщает в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Со слов чиновника, в городе Шебекино удары пришлись преимущественно по жилой застройке. Количество разрушенных и поврежденных объектов уточнятся. Также под обстрелом в Шебекинском округе находились н.п. Муром, Новая Таволжанка, Сурково, и хутор Гордюшкин. Фиксируются множественные повреждения жилых строений. К счастью, обошлось без жертв.
В Гайворонском районе противник атаковал артиллерией и дронами населенные пункты Горьковский, Сподарюшино, Новостроевка-Вторая и Козинка. Мирное население не пострадало. Но есть разрушения, в том числе, повреждена газовая труба, в результате чего без газа остались 74 абонента.
В Борисовском и Волоконовском районах зафиксирован минометный обстрел. К счастью, никто не пострадал, разрушений также нет.
Белгородский район подвергался обстрелу артиллерией и атакам дронов-камикадзе. Обошлось без жертв, но пострадали жилые строения и гражданские автомобили.
Над самим Белгородом дважды сработали расчеты ПВО ВС РФ. Как заявил Гладков, были сбиты две воздушные цели. В результате падения осколков повреждения получили три автомобиля.