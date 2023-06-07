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Сводка обстрелов ВСУ Белгородской области за 6 июня: Противник выпустил более 500 снарядов

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Сводка обстрелов ВСУ Белгородской области за 6 июня: Противник выпустил более 500 снарядов

Ожесточенные обстрелы Белгородской области, которые ВСУ ведут уже несколько дней, к сожалению, продолжаются. Вчерашние сутки не стали исключением. Противник выпустил по территории региона более 500 снарядов.


Сильнее всех пострадал Шебекинский городской округ, в котором зафиксирован прилет более 460 различных боеприпасов и 26 сбросов взрывчатых веществ с БПЛА противника, сообщает в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Со слов чиновника, в городе Шебекино удары пришлись преимущественно по жилой застройке. Количество разрушенных и поврежденных объектов уточнятся. Также под обстрелом в Шебекинском округе находились н.п. Муром, Новая Таволжанка, Сурково, и хутор Гордюшкин. Фиксируются множественные повреждения жилых строений. К счастью, обошлось без жертв.

В Гайворонском районе противник атаковал артиллерией и дронами населенные пункты Горьковский, Сподарюшино, Новостроевка-Вторая и Козинка. Мирное население не пострадало. Но есть разрушения, в том числе, повреждена газовая труба, в результате чего без газа остались 74 абонента.

В Борисовском и Волоконовском районах зафиксирован минометный обстрел. К счастью, никто не пострадал, разрушений также нет.

Белгородский район подвергался обстрелу артиллерией и атакам дронов-камикадзе. Обошлось без жертв, но пострадали жилые строения и гражданские автомобили.

Над самим Белгородом дважды сработали расчеты ПВО ВС РФ. Как заявил Гладков, были сбиты две воздушные цели. В результате падения осколков повреждения получили три автомобиля.
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:19
    +4
    Сводка обстрелов ВСУ Белгородской области за 6 июня: Противник выпустил более 500 снарядов
    Ну прямо как прогноз погоды, привычно. request И никого за ушко не почесали....
    1. ААК
      ААК Сегодня, 13:23
      +1
      Любопытная, но крайне неприятная статистика, на 460 выпущенных снарядов и 26 сбросов с БПЛА - "...дважды сработали расчёты ПВО..." и это всё?!!!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:37
        +2
        И никакой ответки? Вообще никак???
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:44
          +2
          Цитата: роман66
          И никакой ответки? Вообще никак???


          Удивительно почему не предпринимается на всё это никаких адекватных мер. Как будто всё так и должно быть.Собрать ударную группировку и отбросить от Белгородской области всю эту нечесть пусть даже перейдя на территорию Харьковской области.А то всё время какое то безволие,ни рыба ни мясо.Только губернатор Белгородской области что то пытается с этим сделать,а остальным такое впечатление что всё пофиг.
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 14:04
            0
            Да не совсем. Власть очень озабочена тем, чтобы за обстрелы территории РФ с неё не стали спрашивать. И не стали давать в связи с этим негативную оценку " СВО". Показательную порку устраивают Затулину за то, что он сказал очевидные вещи.


            "Затулину грозит увольнение из Госдумы за откровенное высказывание по СВО

            Сейчас его политическую судьбу активно обсуждают в «Единой России», где накануне якобы начались консультации — по их итогам депутат рискует лишиться не только своего поста, но и покинуть ряды фракции в нижней палате.
            Поводом для очередных разбирательств в отношении Затулина послужило его выступление на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», который проводился в четверг, 1 июня. Депутат заявил, что у России сейчас «недостаточно оснований» для того, чтобы «самоуспокаиваться» и «считать все свершившимся», поскольку в реальности страна оказалась «в очень сложной ситуации», когда необходима «мобилизация» всего общества.

            «Требуется перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы, для того, чтобы одержать победу, о которой мы все мечтаем, — выразил уверенность Затулин. — Разговор о том, что она неизбежна — просто расхолаживает. “Ну если она неизбежна, что я буду напрягаться? Все и так само собой свершится”»
            На деле же все обстоит гораздо серьезнее: если в феврале прошлого года ВС РФ начали СВО в отношении Украины, то теперь боевые действия ведутся с «консолидированным антироссийским фронтом», который возглавляют США и другие страны Запада. В этом контексте депутат задал аудитории вопрос о том, насколько Москве удалось достичь результатов по тем целям, которые изначально были поставлены перед военнослужащими.

            — Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните: денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые все это время страдали…

            — Константин Федорович, мы… — попытался было перебить Затулина модератор сессии, руководитель Telegram-канала «Украина.ру», писатель Константин Кеворкян, очевидно, предвосхищая дальнейшие высказывания Затулина.

            — Подождите, — не позволил себя прервать депутат. — По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, «нейтралитет Украины». Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать."
  2. tun5t
    tun5t Сегодня, 13:20
    -1
    Ну так с Харькова большинство народа бомбит-работает по белгородчине - вот и раздолбать весь Харьков - предатели только так остановятся, когда их семьям кирдык, то и преступные приказы некогда исполнять, обратно побегут. Израильтяне так и тихомирят арабов, но нам надо полностью разрушить, нельзя стеснятся - предателей только смерть изменит.
  3. Govorun
    Govorun Сегодня, 13:22
    +3
    Сводка обстрелов ВСУ Белгородской области за 6 июня: Противник выпустил более 500 снарядов

    Кто на кого наступает, Москва на Киев или Киев на Москву...Прошло уже 2 года, но почему то мы не обеспечили безопасность Донецку и Луганску, а еще и получили плюсом обстрелы по Белгородской области, да такие, что жителей эвакуируют уже, такими темпами эвакуация из Москвы скоро потребуется...
    1. sub307
      sub307 Сегодня, 13:32
      +1
      Никто не "бубнит" -"всё идёт по плану"...уже достижение. А...Бахмут взяли...,но Пригожин чего то сомневается - удержат ли ВС РФ.
    2. Sergey_Brud
      Sergey_Brud Сегодня, 13:43
      +3
      Это называется "доосвобождались"!
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:26
    +3
    Сводка обстрелов ВСУ Белгородской области за 6 июня: Противник выпустил более 500 снарядов

    Кремль самустранился или ушёл на самоизоляцию? В сводках отсутствуют меры по ликвидации угроз населению, есть лишь перечисление что делает противник. Как наказывается противник за свою дерзость? sad
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 13:34
      +4
      Путин сегодня обнадежил, что ВВП вырастет. Остальное ему не особо интересно.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    +3
    Противник выпустил более 500 снарядов
    И это только за сутки. Разве это не война и тем более на нашей территории? А мы все по принципу "мы не такие", там "братский народ", правда в последнее время внесли поправку - "там живут в т.ч. и те кто нас поддерживает". Честно говоря муторно становится от того, что мы позволяем это не принимая более жестких мер.
  6. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:28
    +3
    Никто ни за что не отвечает, полное наплевательское отношение к гражданам страны, импровизация местных властей, какая-то анархия, а центр молчит, как-будто ничего не происходит!
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 13:41
      +3
      "Центр" может докладывать только о приятном, поскольку там- все в белом и запачкать их одежды нельзя никак. Именно поэтому отдуваются за военные нападения на РФ губернаторы, словно они отвечают за оборону страны.
      И 500 залпов в день- это не какие-то там "боевики", это действия вооруженных сил противника. В этом случае закон предусматривает введение военного положения, вводить которое верхи категорически не хотят.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: Кетцалькоатль
      а центр молчит, как-будто ничего не происходит!

      Ну, как же. Вон гений военной мысли, наш Димон, сказал, что надо украинские войска сначала остановить, а потом наступать. Стратегически мыслит! Мольтке и Кутузов в одном флаконе. Вот только непонятно, как это мы до такого позора докатились, что украинский вермахт наступает? Да еще и по 500 снарядов в день пуляет. Интересно, это мы демилитаризацию проводим, или они сами себя демилитаризируют? Снарядами как из лейки поливают. Хорошо хоть мимо все пролетает.
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 13:34
    +3
    Ужасающие цифры. Помню, как год назад из-за обломков ракеты на территории Белгородской области крик подняли - укропы отнекивались, а теперь уже, очень мягко говоря, не стесняются
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: Hellcos
      Ужасающие цифры. Помню, как год назад из-за обломков ракеты на территории Белгородской области крик подняли - укропы отнекивались, а теперь уже, очень мягко говоря, не стесняются

      Ну, да, забор у какого то деда в огороде посекло.
  8. Million
    Million Сегодня, 13:36
    +3
    Что вообще происходит,черт возьми?Может кто нибудь внятно объяснить?
    Есть здесь кто нибудь из Белгородской области?
  9. Furious Bambr
    Furious Bambr Сегодня, 13:47
    +1
    Красная линия где-то под Тулой находится - я так понимаю? А почему не долбануть снарядом с зарядом в 4 килотонны? Даже не точно, примерно....Или людей жалко каких-то гипотетических? А своих не жалко или это не Мааасква?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Furious Bambr
      А почему не долбануть снарядом с зарядом в 4 килотонны?

      Этим мы распишемся в собственном бессилие. 4 килотонны не будут выбирать, где наши граждане, а где не наши. Всех под одну гребенку причешет. Не вариант. Нафига мы их тогда присоединяли?
  10. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 13:57
    0
    Вот где то успехи хорошие, радует. Но почему граница в дырках. Как так то? Дрг как коты туда сюда ходят пиарятся. Погранцы без нужного оружия охраняют границу в сложившейся ситуации. Напоминает границу 1941 года фашистов встречали с винтовками и хорошо если пулемет был все верили в не нападение . Только вот пиарили приборы контрбатарейной работы, где они. Я бы ещё понял 20 снярядов выпустили не вычислили ну такое количество уже пора подавлять точки. И да почему не в СИЗО бывший по мто армии?