Военное обозрение
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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу продолжает инспектировать предприятия Военно-промышленного комплекса, выпускающие военную продукцию, крайне востребованную в условиях проведения специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Минобороны, на этот раз министр посетил один из заводов корпорации "Алмаз-Антей".


Министр посетил один из цехов предприятия, где производятся современные зенитные ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны, осмотрел производство и уже выпущенную продукцию. По словам гендиректора предприятия, завод реализует программу расширения производственных мощностей для наращивания выпуска зенитных ракет в два раза.

Глава Минобороны отметил, что сокращения сроков ввода в строй новых мощностей можно добиться за счет синхронизации работ.

Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два три месяца…Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж и тут же идёт наладка следующего

- заявил Шойгу.

На сегодняшний день "Алмаз-Антей" существенно нарастила производство военной продукции по всей номенклатуре, выполнение гособоронзаказа идет с опережением графика. Концерн поставляет в войска зенитные системы С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь", которые уже доказали свою высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине. Шойгу подтвердил высокую востребованность зенитных систем в зоне СВО.

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21 комментарий
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:19
    +4
    Больше ракет -хороших и разных !!!! fellow ...........
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:07
      0
      А в это время,после просмотра этого видео в городе киеве в голос зарыдал один маленький небритый зеленский... wassat wassat
  2. Легат
    Легат Сегодня, 13:19
    +2
    Назначьте его уже министром инспекции и все будут более менее довольны. Раз на дружков своих рука не поднимается
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:41
      -4
      Легат ......Назначьте его уже министром инспекции и все будут более менее довольны

      Может вас надо назначить советником каким-нибудь...внештатным. Чтобы советы раздавать бесплатно. У министра обороны работа такая -размещать, проверять и контролировать рособоронзаказ , а не заниматься разработками военных операций.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 13:49
        +1
        Меня советником? Я фамилией и характером не вышел.

        Еще про контроль строительства гражданских объектов забыли добавить. Так пободрее было бы. Ну или организация какого-нибудь концерта в жаркой Пальмире.
        И да уже доконтролировались до 70-ти процентов новейшего вооружения. Самый высокий процент в мире! И все остальные нам завидуют.
        "Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением, понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал Шойгу
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 13:22
    +1
    На фига он вообще форму напялил, вон резник ходит в свитере и нормально ему)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:33
      +3
      Некошерно носить Звезду Героя на свитере. Очень некошерно.
      А в форме сразу будет видно - идёт ваенный. Со Звездой. yes И в фуражке. lol
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:39
      +2
      Так на Резнике экономят на форме ,всё равно страна под списание.А круче Зе нельзя ,западные пиарьщики запрещают,Зе должен быть как голландский сыр ,чем больше лежит тем больше воняет.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:50
        0
        tralflot1832 .... должен быть как голландский сыр ,чем больше лежит тем больше воняет.

        Резников вообще гражданский перец, юрист, занимался схемами отъема собственности и крышеванием. А Зеля ходим в своем вшивнике везде (даже к Папе), наверно провонял уже.
    3. Влад2012
      Влад2012 Сегодня, 13:41
      +2
      Потому что вышитую золотом фуражку под свитер не оденешь.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:42
        0
        Дык вооот ! А я об чём ?? lol
        __________________________
    4. Нигмяр Манджиев
      Нигмяр Манджиев Сегодня, 13:56
      -2
      Да ПУСТЬ хоть в пижаме ходит ваш окраинский министр,какая армия такой и министр у них там СКАКУНОВ БЕЗМОЗГЛЫХ,А НАШ МО РФ соответствует статусу своему и обязан как положено ходить в форме.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 13:38
    +3
    На Мотвилиху бы съездил, что-ли, всяко полезнее будет
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:48
      -1
      А что там на Мотовилихе- РСЗО производят.По мне сносить надо всё это под корень,но сначала новые корпуса надо построить.
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:02
      +1
      Роман hi лучше в Камышин к мобилизованным добровольцам - он бы там набрался впечатлений …. Да и производителей от работы бы не отрывал
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:46
    -1
    Сергей Кажугетович не на том фоне фотографируетесь,Сармат ,Посейдон и Циркон больше впечатлений на вражин произведут.
    1. Нигмяр Манджиев
      Нигмяр Манджиев Сегодня, 14:00
      -2
      Он Что вам на конкурсе каком-то ЧТОБЫ демонстрировать что-то, КОГДА НАДОБНО Будет,он ВСЕМ продемонстрирует на деле.
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 13:46
    +2
    Сколько в карман положил и положит с подельниками не отчитался!
    1. Нигмяр Манджиев
      Нигмяр Манджиев Сегодня, 14:05
      0
      У особей ТАКИХ как Этот Недоумок черкающий своё ДЕРМО,одно только на уме,бабки-бабки и НИЧЕГО боле его натура жадная не интересуется вовсе.
  7. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 13:54
    +2
    Поездил бы по частям далёким, посмотрел бы как люд военный на свои кровные запчасти покупают, казармы красят, эх где товарищ Сталин и 37 год, всех их в расход
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:08
      0
      Ну что вы что вы, как можно - не по феншую это
      Цитата: Белый АК
      по частям далёким, посмотрел бы как люд военный …
      angry с людом военным и мобилизованным разговаривать сложно, они ведь вопросы неудобные могут задать. Промышленников от дел отрывать спокойнее, опять же обстановка к фотографированию подходящая negative