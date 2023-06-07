Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей

Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два три месяца…Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж и тут же идёт наладка следующего

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу продолжает инспектировать предприятия Военно-промышленного комплекса, выпускающие военную продукцию, крайне востребованную в условиях проведения специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Минобороны, на этот раз министр посетил один из заводов корпорации "Алмаз-Антей".Министр посетил один из цехов предприятия, где производятся современные зенитные ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны, осмотрел производство и уже выпущенную продукцию. По словам гендиректора предприятия, завод реализует программу расширения производственных мощностей для наращивания выпуска зенитных ракет в два раза.Глава Минобороны отметил, что сокращения сроков ввода в строй новых мощностей можно добиться за счет синхронизации работ.- заявил Шойгу.На сегодняшний день "Алмаз-Антей" существенно нарастила производство военной продукции по всей номенклатуре, выполнение гособоронзаказа идет с опережением графика. Концерн поставляет в войска зенитные системы С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь", которые уже доказали свою высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине. Шойгу подтвердил высокую востребованность зенитных систем в зоне СВО.