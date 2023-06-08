Военное обозрение
Войти Регистрация

Китай запустил платформы общего пользования для применения квантовых компьютеров

9
Китай запустил платформы общего пользования для применения квантовых компьютеров

Китай недавно запустил две облачные платформы, предназначенные для того, чтобы огромное количество жителей могли использовать квантовые компьютеры.


Одна из них — это функция, добавленная в самый быстрый в Китае квантовый компьютер Zuchongzhi 2. Новая облачная платформа была запущена Университетом науки и технологий Китая (USTC) при поддержке QuantumCTek.

Другой был запущен Пекинской академией квантовых информационных наук (BAQIS), научно-исследовательским подразделением правительства Пекина. Он известен как Куафу, названный так же как мифологический китайский титан. Для китайцев его история — это рассказ о храбрости и самопожертвовании.

Китайские ученые говорят, что эти новые облачные платформы могут помочь исследователям и студентам испытать вычислительную мощность квантовых компьютеров, продвигая свои собственные научные исследования.

Фан Хэн, из Института физики Китайской академии наук (CAS), сказал, что облачная система Quafu подключена к 136-кубитному квантовому компьютеру, основанному на BAQIS, который похож на Zuchongzhi 2, но с более высокой вычислительной мощностью.

Хэн сказал, что система также связана с двумя другими 18- и 10-кубитными квантовыми компьютерами в лаборатории исследовательского отдела Хуайжоу BAQIS в Пекине. Он сказал, что квантовая машина с 18 кубитами иногда предпочтительнее машин с более высокой вычислительной мощностью, которая, по его словам, может быть более подвержена ошибкам.

Китай упустил золотой период развития в эпоху традиционных вычислений, но квантовые компьютеры открывают перед нами новые возможности. Разработка квантовых облачных платформ — хорошая отправная точка для Китая, чтобы построить свою квантовую индустрию

— сказал исследователь Фан Хэн.

В BAQIS заявили, что Quafu вскоре сможет конкурировать с иностранными аналогами. В настоящее время ключевыми поставщиками квантовых облачных услуг являются IBM Q Experience, Google Quantum AI, Xanadu Quantum Cloud и Microsoft Azure Quantum.

В октябре прошлого года администрация Байдена объявила о своем решении заблокировать экспорт программного обеспечения и "железа" для квантовых вычислений в Китай.

Некоторые китайские СМИ заявили, что Китай не может производить традиционные полупроводники высокого класса из-за санкций США, но он может производить сверхпроводящие чипы. Они сказали, что Китай может превзойти Запад в квантовых вычислениях, точно так же, как «обгоняют других на повороте» в автогонках.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. MaxWRX
    MaxWRX Сегодня, 07:53
    +7
    Об этом мало говорят, но в России тоже производят квантовые компьютеры собственного производства. Мы лично участвовали в процессе изготовления.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:01
      +2
      А смысл говорить? У нас различные разработки не ориентированы на рынок, нет цели отбить вложения заработав на этом, а только для военных или спецслужб где стоимость разработки, дальнейшего производства, неважна. Наверно, так и должно быть при капитализме, когда нету будущего рынка сбыта в планетарном масштабе, нет смысла вкладываться. У нас та же газофикация по стране ещё идёт, какой там нафиг квантовый компутер в каждый дом как цель. Скорее поверю как эти выкормыши ВШЭ скажут "вон Китае купим чо".
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 08:49
        0
        Правильно, но ведь любые разработки сперва для военных в перспективе становятся и гражданскими. Плохо или нет, но развитие военных технологий двигает экономику целиком.
      2. uralex
        uralex Сегодня, 09:21
        0
        У нас различные разработки не ориентированы на рынок
        Да, у нас много чего разрабатывается и производится, но, в отличие от капиталистического Запада, компании которого пытаются заработать побольше прибыли за счет охвата рынка и массового производства, у нас высокотехнологичное производство ориентировано либо на военку и засекречено, либо на госструктуры, с ограниченным тиражом, а соответственно с высокой себестоимостью и завышенной ценой из-за желания отдельных лиц срубить бабла на откатах...
  2. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 07:54
    -2
    И как они обошли принцип неопределенности-видать точно неопределенно. laughing
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 08:45
      0
      И как они обошли принцип неопределенности-видать точно неопределенно

      Принцип неопределенности Гейзенберга? В лоб. Одновременно работают 4 машины. Правильным считается тот результат который совпал у трёх и более. Если у двух, то на пересчёт пока не будет три или более. Прирост производительности таков, что такая схема окупается, а в будущем, скорее всего и она не потребуется.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +1
    Китай может превзойти Запад в квантовых вычислениях, точно так же, как «обгоняют других на повороте» в автогонках.
    А значит задача ЦК КПК необходимым для решения этих задач структурам поставлена и учитывая китайскую настойчивость, трудолюбие и исполнительность будет со временем выполнена. Вот так от заимствования чужих технологий, их копирования к своим разработкам и новым технологиям на своей базе.
  4. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 08:09
    -4
    Полезная вещь для блогеров и геймеров. Интересно бы опробовать Call of Duty на квантовом компьютере.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: Lemur2023
      Полезная вещь для блогеров и геймеров. Интересно бы опробовать Call of Duty на квантовом компьютере.

      Третьи герои же! Для чего ещё компьютер нужен... laughing