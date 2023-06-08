Китай запустил платформы общего пользования для применения квантовых компьютеров

Китай недавно запустил две облачные платформы, предназначенные для того, чтобы огромное количество жителей могли использовать квантовые компьютеры.
Одна из них — это функция, добавленная в самый быстрый в Китае квантовый компьютер Zuchongzhi 2. Новая облачная платформа была запущена Университетом науки и технологий Китая (USTC) при поддержке QuantumCTek.
Другой был запущен Пекинской академией квантовых информационных наук (BAQIS), научно-исследовательским подразделением правительства Пекина. Он известен как Куафу, названный так же как мифологический китайский титан. Для китайцев его история — это рассказ о храбрости и самопожертвовании.
Китайские ученые говорят, что эти новые облачные платформы могут помочь исследователям и студентам испытать вычислительную мощность квантовых компьютеров, продвигая свои собственные научные исследования.
Фан Хэн, из Института физики Китайской академии наук (CAS), сказал, что облачная система Quafu подключена к 136-кубитному квантовому компьютеру, основанному на BAQIS, который похож на Zuchongzhi 2, но с более высокой вычислительной мощностью.
Хэн сказал, что система также связана с двумя другими 18- и 10-кубитными квантовыми компьютерами в лаборатории исследовательского отдела Хуайжоу BAQIS в Пекине. Он сказал, что квантовая машина с 18 кубитами иногда предпочтительнее машин с более высокой вычислительной мощностью, которая, по его словам, может быть более подвержена ошибкам.
Китай упустил золотой период развития в эпоху традиционных вычислений, но квантовые компьютеры открывают перед нами новые возможности. Разработка квантовых облачных платформ — хорошая отправная точка для Китая, чтобы построить свою квантовую индустрию
— сказал исследователь Фан Хэн.
В BAQIS заявили, что Quafu вскоре сможет конкурировать с иностранными аналогами. В настоящее время ключевыми поставщиками квантовых облачных услуг являются IBM Q Experience, Google Quantum AI, Xanadu Quantum Cloud и Microsoft Azure Quantum.
В октябре прошлого года администрация Байдена объявила о своем решении заблокировать экспорт программного обеспечения и "железа" для квантовых вычислений в Китай.
Некоторые китайские СМИ заявили, что Китай не может производить традиционные полупроводники высокого класса из-за санкций США, но он может производить сверхпроводящие чипы. Они сказали, что Китай может превзойти Запад в квантовых вычислениях, точно так же, как «обгоняют других на повороте» в автогонках.