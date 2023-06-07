Глава районной администрации Никополя заявил о введении в городе режима жёсткой экономии воды из-за разрушений на Каховской ГЭС

Глава районной администрации Никополя Евгений Евтушенко сообщил о том, что в городе был введён режим жёсткой экономии воды из-за разрушений на Каховской ГЭС.На данном этапе областная военная администрация (ОВА) обсуждает с сетью супермаркетов возможность заказа дополнительной питьевой воды в магазины. Тех, у кого есть возможность, местные власти призывают запастись водой.Тем временем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сослался на предварительные данные, согласно которым в зоне бедствия в результате ЧП на Каховской гидроэлектростанции оказались от 22 до 40 тыс человек. Об этом чиновник рассказал в эфире политической программы «Соловьёв Live». В то же время, добавил Сальдо, уже были восстановлены поставки питьевой воды и продуктов питания в населённый пункт Новая Каховка.Напомним, что накануне жители города Кривой Рог Днепропетровской области буквально ринулись в магазины скупать бутилированную воду. Тем не менее, как утверждал ещё днём ранее глава городской администрации Александр Вилкул, ситуация с водоснабжением в регионе остаётся по-прежнему «сложной, но контролируемой».