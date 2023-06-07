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Глава районной администрации Никополя заявил о введении в городе режима жёсткой экономии воды из-за разрушений на Каховской ГЭС

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Глава районной администрации Никополя заявил о введении в городе режима жёсткой экономии воды из-за разрушений на Каховской ГЭС

Глава районной администрации Никополя Евгений Евтушенко сообщил о том, что в городе был введён режим жёсткой экономии воды из-за разрушений на Каховской ГЭС.


На данном этапе областная военная администрация (ОВА) обсуждает с сетью супермаркетов возможность заказа дополнительной питьевой воды в магазины. Тех, у кого есть возможность, местные власти призывают запастись водой.

Тем временем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сослался на предварительные данные, согласно которым в зоне бедствия в результате ЧП на Каховской гидроэлектростанции оказались от 22 до 40 тыс человек. Об этом чиновник рассказал в эфире политической программы «Соловьёв Live». В то же время, добавил Сальдо, уже были восстановлены поставки питьевой воды и продуктов питания в населённый пункт Новая Каховка.

Напомним, что накануне жители города Кривой Рог Днепропетровской области буквально ринулись в магазины скупать бутилированную воду. Тем не менее, как утверждал ещё днём ранее глава городской администрации Александр Вилкул, ситуация с водоснабжением в регионе остаётся по-прежнему «сложной, но контролируемой».
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:24
    0
    Зато в Херсоне воды полно.Я думаю,что проблема возникнет с питьевой и в Николаеве,если в Херсоне будут проблемы на водозаборе
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 14:30
      0
      Зато в Херсоне воды полно.
      Действительно полно, т.к. большая вода пришла в ночь на 06.06. в связи с разрушением Каховской ГЭС. По поводу питьевой "существует риск подтопления насосов Водоканала в Херсоне. Также они могут быть временно отключены в целях безопасности, поэтому жителей, которым затопление не грозит, тоже рекомендуют запастись питьевой водой."
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:38
      +1
      проблема возникнет с питьевой и в Николаеве,если в Херсоне будут проблемы на водозаборн

      Вообще то г.Николаев стоит на реках Ю.Буг и Ингул и до днепровских плотин ему "до лампочки"
      p.s. А мы в свое время "Псаки, Псаки, Псаки"...
    3. solar
      solar Сегодня, 15:03
      0
      Херсон на правом берегу, он выше, там только отдельные участки затопило. А вот села и городки по левому в плавневой зоне- полностью, вместе с поъездами.
      Проблема воды в Никополе автора взволновала, а что там с водой напротив Никополя- Энергодар, Каменка- Днепровская, Горностаевка и другие населенные пункты левом берегу- автор ни слова. Вода в Каховском водохранилище ушла- значит, уйдет и из колодцев в селах:((
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:42
    +1
    А что это власти Украины в Никополе не беспокоятся о своих гражданах , супермаркеты напрягают ?
    Предполагаю что проблемы с водой начнутся у многих городов по Днепру .Бестолковость властей Украины ,она во всем чувствуется .Даже там где не должно быть проблем ,они сами себе их создают
  3. solar
    solar Сегодня, 14:51
    0
    В то же время, добавил Сальдо, уже были восстановлены поставки питьевой воды и продуктов питания в населённый пункт Новая Каховка.

    Там же в плавневой зоне затопило целый ряд населенных пунктов- Алешки и другие. Что с ними? Людей кто-то эвакуирует? Да и из затопленной Новой Каховки? Об этом молчание почему-то.
    Алешки затоплены вообще полностью