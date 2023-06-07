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«Новые самолёты могут разорить фонд помощи Украине»: названа стоимость закупки для ВСУ истребителей F-16

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«Новые самолёты могут разорить фонд помощи Украине»: названа стоимость закупки для ВСУ истребителей F-16

Запад принял принципиальное решение о передаче истребителей ВСУ, сейчас прорабатываются детали этой программы, хотя уже ясно, что основным «донором» выступят европейские страны. В этой связи в прессе США пытаются объяснить, почему Вашингтон не может сам поставить самолёты.


Текущий план заключается в том, чтобы начать подготовку украинских пилотов, уже имеющих опыт, в то время как европейские страны начнут отправлять самолеты из своих запасов

- отмечается в издании Defense News.

Как указывается, многие F-16, состоящие на вооружении государств Европы, были приобретены в 1980-х годах. Большинство из них получили некоторые усовершенствования, такие как современное сетевое оборудование, позволяющее самолетам обмениваться данными о целеуказании друг с другом (известное как Link 16). Однако они не оснащены новейшими сенсорами и радиоэлектронной защитой.

F-16 рассчитан на налет до 8000 часов. Обычно они находятся в воздухе от 200 до 350 часов в год в мирное время. Вероятный налет самолетов, направляющихся в Украину, может составлять до 7000 часов. В итоге ВСУ придётся их заменять уже через 4-6 лет. Выходом может стать предоставление киевскому режиму новых F-16 Block 70.

Но этот вариант был бы дорогостоящим и занял бы годы, и США, несомненно, понесли бы расходы, а не разделили их с союзниками

- поясняется в издании.

Так, недавняя покупка новых F-16 Болгарией и Словакией показала, что один истребитель обходится почти в $200 млн (включая поставку первоначальных запчастей, боеприпасов и обучение). Украинские власти заявляют, что намерены обзавестись самолётами в количестве от 40 до 100 единиц. То есть, по самым скромным оценкам, расходы составят $8 млрд.



Текущее [западное] финансирование осуществляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины и лимит выделяемых средств скоро закончится. Поэтому новые самолеты могут разорить фонд помощи Украине

- указывается в издании.

И это без учёта расходов на эксплуатацию истребителей, которая также требует значительных сумм. Согласно недавнему отчету правительства, один F-16 обходится в $4,6 млн в год, что составит $184 млн на парк из 40 самолетов.

Немаловажное значение имеют и задержки при поставке самолётов заказчикам, которые вызваны тем, что Lockheed Martin перенесла линию по производству F-16 из Форт-Уэрта, Техас, в Гринвилл, Южная Каролина. Так, Словакия разместила заказы на F-16 в 2018 году, но их первая поставка произойдет только в 2024 году, или через 5-6 лет с момента заключения контракта.

Учитывая это, автор призывает ориентироваться на поставки имеющихся в Европе истребителей, в частности за счёт стран, переводящих свои ВВС на F-35. Это позволило бы поддерживать поток на Украину бывших в употреблении самолётов на протяжении 10 и более лет. При этом наряду с F-16 Европа может передавать ВСУ другие типы истребителей, такие как Saab Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Gripen дорог в покупке, но дешевле в эксплуатации, чем F-16. Самолеты Rafale в последние годы превзошли по продажам F-16 на международном рынке, что подразумевает улучшенные возможности. Eurofighter может предложить самые передовые возможности по сравнению с другими вариантами. Европейцы вряд ли будут финансировать поставку новых самолетов для Украины, но, возможно, захотят предоставить подержанные самолеты [указанных моделей]

- отмечается в издании.

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19 комментариев
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  1. km-21
    km-21 Сегодня, 14:24
    -4
    Нам постоянно подбрасывают мысль об истощении ресурсов Запада, однако поставки продолжаются и не думают заканчиваться. Поэтому нам не надо надеяться на истощение Запада. Он гораздо богаче нас и скорее нас истощит, чем истощится сам. Остановить поставки оружия Киеву может только реальная угроза уничтожения самого Запада. И она должна быть не словесная от Пескова, Шойгу или даже самого Путина. Она должна быть вполне ощутимой в виде достаточно смертоносного удара по территории НАТО (для начала по Польше и/или Румынии). В противном случае нас продолжат душить до полного нашего уничтожения.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:49
      0
      Дело даже не в истощении, а о расходовании ресурса. Урок Вьетнама очень хорошо показал, что неся минимальные издержки (СССР) можно заставить противника выкладываться в 10 раз больше (США). И сейчас США успешно этот прием применяют - речь не об абсолютных цифрах, а о % ВВП, который страны запада направляют на поддержку Украины.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: km-21
      в виде достаточно смертоносного удара по территории НАТО

      А НАТО заплачет и убежит в кусты? А если нет, то что? Если в ответ на "смертоностный удар" последует не менее смертоносный ответ? Что тогда? Утерется? Или "весь мир в труху"? Хотите видеть как ваша семья сгорает в термоядерном огне?
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 15:11
        +2
        Цитата: А Нас Рать
        Хотите видеть как ваша семья сгорает в термоядерном огне?

        Напомнило Фаину Раневскую из старого советского фильма "Подкидыш":
        Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
        - Типичный образец дешевой демагогии.
    3. мазута
      мазута Сегодня, 14:58
      -1
      Чем собственно они достаточно успешно занимаются.Линия:"Джавелин-Байрактар-Леопард(Абрамс)-Пэтриот-F-16"выдерживается строго и жестко,деньги тамошние "буржуины"считать и любят и могут и умеют.В своей победе уверены,никто денег вкладывать в безнадежный проект из них не стал бы.Посмотрим чем ответят "буржуины"отечественные.Потоки взорваны,аммиакопровод серьезно поврежден,осталась нефть немножко по трубе ну и вроде в сторону Европы это все(кроме "друга"и "партнера" из Туреции).Может СВО приходит конец???И как бы пора начинать?Удары "кинжалами" по ЦПР,"пэтриотам",бункерам и "8 уничтоженных лео"за один день их как то не впечатлили.
  2. ada
    ada Сегодня, 14:25
    0
    Так, "управляемое разорение" Европ, вроде как необходимый этап в процессе ее милитаризации? Или я чего забыл?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:26
    0
    недавняя покупка новых F-16 Болгарией и Словакией показала, что один истребитель обходится почти в $200 млн (включая поставку первоначальных запчастей, боеприпасов и обучение). Украинские власти заявляют, что намерены обзавестись самолётами в количестве от 40 до 100 единиц. То есть, по самым скромным оценкам, расходы составят $8 млрд.

    Я даже не сомневаюсь что у США и союзников по НАТО найдутся такие средства и сами самолеты . Всем на открытом глазу уже сказали
    Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сделал заявление о гибели россиян во время СВО. По его словам, их смерть — это удачная трата денег правительства США.
    Там слова немного переставили ,но смысл общего текста остался
  4. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:27
    +1
    Если не хватит денег на покупку F-16 для Укровермахта, то оплатят из фонда мира.
  5. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 14:28
    +1
    интересно, а сколько будет стоить обслуживание одного Ф-16 на аэродроме по которому регулярно прилетают то "Калибры" то "Искандеры" то "Герань"? recourse
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:31
      0
      Как раз это и не проблема, т.к. самолёты будут обслуживаться на территории Польши и Румынии
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:00
        +2
        Цитата: Владимир М
        Как раз это и не проблема

        ещё какая проблема! wink предполетная подготовка и текущее обслуживание на аэродроме базирования. если на территории украины то вышеописанный букет. если на территории Польши то Польша становится прямым участником конфликта так как удары наносятся с территории Польши. также Польша выпадает из под 5 статьи НАТО и весь вышеописанный букет уже на аэродромах Польши. request
    2. ada
      ada Сегодня, 14:51
      +1
      Цитата: SanichSan
      интересно, а сколько будет стоить обслуживание одного Ф-16 на ...? recourse

      Стоимостное выражение в денежно-валютных единицах постепенно отходит на второй план и меняется на показатели оценок состояния и потенциалов военно-политических образований и обеспечивающих их положение ресурсов - людских, территориальных, сырьевых, промышленных и т. д., вплоть до государствообразующих систем, начиная с политической, военной и далее.
  6. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 14:35
    0
    Кроме Европы, десятки F16 cтоят зачехленные на хранении в Аризоне
  7. АИК05
    АИК05 Сегодня, 14:39
    +1
    Все это похоже на совместный распил бюджета сша, золотая жила, украинцы и амеры стоят друг друга, мастаки в таких делах)
  8. alystan
    alystan Сегодня, 15:13
    0
    Так, недавняя покупка новых F-16 Болгарией и Словакией показала, что один истребитель обходится почти в $200 млн (включая поставку первоначальных запчастей, боеприпасов и обучение). Украинские власти заявляют, что намерены обзавестись самолётами в количестве от 40 до 100 единиц. То есть, по самым скромным оценкам, расходы составят $8 млрд.

    Ну вот и ответ на мой позавчерашний прозаический вопрос о том, во сколько же обойдется ДУкраине подготовка пилотов мелкобритами.
  9. solar
    solar Сегодня, 15:16
    0
    Пошли разговоры о передаче австралийских Ф-18, которые там заменяют сейчас. Самолеты не новые, но прошли несколько раз серьезную модернизацию.
    У Запада сейчас активно идет перевооружение на Ф-35, и стоявшие на вооружении старые могут передавать Украине. Фактически Штатам это обойдется в небольшие суммы. А из опыта- дальше может дело и до новых дойти.
  10. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:17
    0
    Gripen... Rafale... Eurofighter

    Приличнее всех выглядит шведский Грипен, как ни странно.



    А уродливее Еврофайтера только Рафаль, хотя французы, казалось бы, умеют в дизайн.



  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:45
    0
    Цитата: km-21
    Нам постоянно подбрасывают мысль об истощении ресурсов Запада, однако поставки продолжаются и не думают заканчиваться. Поэтому нам не надо надеяться на истощение Запада. Он гораздо богаче нас и скорее нас истощит, чем истощится сам. Остановить поставки оружия Киеву может только реальная угроза уничтожения самого Запада. И она должна быть не словесная от Пескова, Шойгу или даже самого Путина. Она должна быть вполне ощутимой в виде достаточно смертоносного удара по территории НАТО (для начала по Польше и/или Румынии). В противном случае нас продолжат душить до полного нашего уничтожения.

    Давайте для начала по Украине вдарим, а?
  12. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:01
    0
    Цитата: SanichSan
    Цитата: Владимир М
    Как раз это и не проблема

    ещё какая проблема! wink предполетная подготовка и текущее обслуживание на аэродроме базирования. если на территории украины то вышеописанный букет. если на территории Польши то Польша становится прямым участником конфликта так как удары наносятся с территории Польши. также Польша выпадает из под 5 статьи НАТО и весь вышеописанный букет уже на аэродромах Польши. request

    Самолёты просто будут садиться на украинский аэродром, дозаправляться и только после этого наносить удары. И кто и что скажет Польше, очередную красную линию прочертит? Формально удары будут наноситься с территории Украины, обслуживаться же на территории Польши. То же самое сейчас происходит с техникой, которая поставляется западом.