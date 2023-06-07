«Новые самолёты могут разорить фонд помощи Украине»: названа стоимость закупки для ВСУ истребителей F-16

Текущий план заключается в том, чтобы начать подготовку украинских пилотов, уже имеющих опыт, в то время как европейские страны начнут отправлять самолеты из своих запасов

Но этот вариант был бы дорогостоящим и занял бы годы, и США, несомненно, понесли бы расходы, а не разделили их с союзниками

Текущее [западное] финансирование осуществляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины и лимит выделяемых средств скоро закончится. Поэтому новые самолеты могут разорить фонд помощи Украине

Gripen дорог в покупке, но дешевле в эксплуатации, чем F-16. Самолеты Rafale в последние годы превзошли по продажам F-16 на международном рынке, что подразумевает улучшенные возможности. Eurofighter может предложить самые передовые возможности по сравнению с другими вариантами. Европейцы вряд ли будут финансировать поставку новых самолетов для Украины, но, возможно, захотят предоставить подержанные самолеты [указанных моделей]

Запад принял принципиальное решение о передаче истребителей ВСУ, сейчас прорабатываются детали этой программы, хотя уже ясно, что основным «донором» выступят европейские страны. В этой связи в прессе США пытаются объяснить, почему Вашингтон не может сам поставить самолёты.- отмечается в издании Defense News.Как указывается, многие F-16, состоящие на вооружении государств Европы, были приобретены в 1980-х годах. Большинство из них получили некоторые усовершенствования, такие как современное сетевое оборудование, позволяющее самолетам обмениваться данными о целеуказании друг с другом (известное как Link 16). Однако они не оснащены новейшими сенсорами и радиоэлектронной защитой.F-16 рассчитан на налет до 8000 часов. Обычно они находятся в воздухе от 200 до 350 часов в год в мирное время. Вероятный налет самолетов, направляющихся в Украину, может составлять до 7000 часов. В итоге ВСУ придётся их заменять уже через 4-6 лет. Выходом может стать предоставление киевскому режиму новых F-16 Block 70.- поясняется в издании.Так, недавняя покупка новых F-16 Болгарией и Словакией показала, что один истребитель обходится почти в $200 млн (включая поставку первоначальных запчастей, боеприпасов и обучение). Украинские власти заявляют, что намерены обзавестись самолётами в количестве от 40 до 100 единиц. То есть, по самым скромным оценкам, расходы составят $8 млрд.- указывается в издании.И это без учёта расходов на эксплуатацию истребителей, которая также требует значительных сумм. Согласно недавнему отчету правительства, один F-16 обходится в $4,6 млн в год, что составит $184 млн на парк из 40 самолетов.Немаловажное значение имеют и задержки при поставке самолётов заказчикам, которые вызваны тем, что Lockheed Martin перенесла линию по производству F-16 из Форт-Уэрта, Техас, в Гринвилл, Южная Каролина. Так, Словакия разместила заказы на F-16 в 2018 году, но их первая поставка произойдет только в 2024 году, или через 5-6 лет с момента заключения контракта.Учитывая это, автор призывает ориентироваться на поставки имеющихся в Европе истребителей, в частности за счёт стран, переводящих свои ВВС на F-35. Это позволило бы поддерживать поток на Украину бывших в употреблении самолётов на протяжении 10 и более лет. При этом наряду с F-16 Европа может передавать ВСУ другие типы истребителей, такие как Saab Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.- отмечается в издании.