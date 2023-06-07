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Дрон-камикадзе «Привет-82» успешно прошёл апробацию Министерства обороны

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Дрон-камикадзе «Привет-82» успешно прошёл апробацию Министерства обороны

Дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в конструкторском бюро "Око", успешно прошел испытания в Минобороны, военные оставили положительные отзывы. Об этом сообщили в КБ.


По словам совладельца и генерального директора "Око" Вадима Жернова, документ о прохождении апробации дроном-камикадзе "Привет-82" был получен конструкторским бюро еще 19 мая. В тестах приняли участие представители главного управления инновационного развития Минобороны РФ. Беспилотник тестировали в разных режимах, проверили на дальность и время полета со штатной нагрузкой на дистанцию в 10 километров и т.д.

В ходе тестов дрон штатно запустился, устойчиво управлялся на всем протяжении полетов, маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал повтор атаки в бесшумном режиме. Дроны "Привет-82" успешно прошли апробацию Минобороны России

- приводит РИА Новости слова Жернова.

Ранее в КБ сообщили, что беспилотник успешно прошел испытания на территории Донецкой и Луганской республик, а также в зоне СВО. Разработчики специально передавали дроны в различные подразделения, чтобы получить как можно большую картину применения БПЛА.

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, скорость - до 140 км/ч и полезную нагрузку - до 5,5 кг. Запускается с катапульты. Применять его планируется для уничтожения артиллерии противника, а также бронетехники.
Использованы фотографии:
КБ "Око"
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19 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:41
    -4
    "камикадзе "блин... может окончательно на японский перейдём ? нет замены слову ? Пушкина ещё недавно вспоминали,могучий и великий...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:48
      +4
      Ну, дрон-самоубийца. Так лучше звучит? Вместо стартера - пускач... Было уже
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:53
        +4
        "Привет-82", .....успешно прошел испытания в Минобороны

        Пусть эти "приветы" найдут свои адресаты. Заявленные характеристики вполне. Верю, что результат будет отличным.
      2. flSergius
        flSergius Сегодня, 13:57
        0
        Вместо стартера - пускач
        Ага, как у чубатых вместо вертолёта то гвинтокрыл, то гиликоптэр fool
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 14:02
          0
          Цитата: flSergius
          Ага, как у чубатых вместо вертолёта то гвинтокрыл, то гиликоптэр

      3. 1erWahrheitsMinister_1984
        1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:59
        0
        Ist doch völlig egal, wie die Drohnen heißen, Hauptsache sie
        beseitigen möglichst viele Ukraine-Nazis und ausländische
        Söldner nebst kompletter Ausrüstung; je mehr desto besser...!!!
      4. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: роман66
        дрон-самоубийца

        Барражирующий боеприпас если говорит правильно.
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:51
      +2
      Самоубийца-82 будет лучше звучать? wassat Тем более камикадзе это именно воин-смертник, таранящий врага, а не какой-то лох, лезущий в петлю из-за кредитов или того, что ему жена изменила с таджиками с рынка.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:05
        0
        Цитата: flSergius
        Тем более камикадзе это именно воин-смертник

        Вообще-то это "ветер богов", тайфун
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:54
      0
      Цитата: Аэродромный
      "камикадзе "блин... может окончательно на японский перейдём ? нет замены слову ? Пушкина ещё недавно вспоминали,могучий и великий...

      Предлагаете дрон-самоубийца? Так ведь будет звучать не однозначно, ведь своей смертью он должен убивать противника, а не только самого себя. Камикадзе как раз и ассоциируется с японскими самоубийцами, идущими на смерть в компании с противником.
    4. General Failure
      General Failure Сегодня, 13:59
      +3
      Вообще-то существует вполне нейтральное название: "барражирующий боеприпас".

      Но, также существуют и девочки-журналисты всех возможных полов, которых хлебом не корми, а дай ляпнуть какую-нить херню.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 13:43
    +1
    Какой то он совсем не красивый. Фюзеляж могли и более обтекаемым с боков сделать и плавно соединить с крылом. Понятно, что камикадзе и чем проще и дешевле, тем лучше, но, как говорил Туполев - хорошо летают только красивые самолёты. К дронам думаю тоже относится. В 2000-е у нас в авиакружке и то поинтереснее были модели. Ну это всё лирика, главное, чтобы задачи выполнял свои.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:57
      0
      Могли бы уже и из пластика штамповку элементов делать с усилением.
      Выглядит как будто сделан по технологиям начала 20го века.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 13:49
    0
    У них пушки дальше стреляют.. Какая-то дальность совсем никакая
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:53
    0
    Название хорошее :) Полезная нагрузка - 5,5 кг... у ланцета - 3, так что тут однозначно прогресс. Дальность полета меньше, не знаю насколько критично. Что там с управляемостью, наведением, всякими там прочими нюансами - время покажет. Пишут что военные довольны, хорошо если так :)
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:55
    0
    Это хорошая новость. Но нам бы разработать ещё беспилотники, которые можно запускать из РСЗО калибра 300мм и с внешней подвески штурмовой авиации, с бронетехники, не покидая боевого отделения - это будущее боевых действий, недостаточно просто копировать то, что сейчас покупаем в Иране и Китае.
    Я каждый раз название этого "Привета" читаю про себя голосом турелек из Portal 2. laughing
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:56
    0
    Результаты надеюсь что в процессе испытаний были действительно хорошие,да и ценой говорят он будет намного дешевле Ланцета.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:57
    0
    КБ ОКО дата рождения 2022г г Санкт - Петербург,есть только три варианта на происхождение денег на разработку.Все три ,всегда на слуху.
  8. JustMe
    JustMe Сегодня, 14:03
    +1
    Стоит знать, что если будут проблемы с доступом к контрактным линиям пайки и сборки электроники, есть линии в частных фирмах весьма большой производительности и весьма высокого качества, запасы комплектухи. Если что - можно иметь в виду.